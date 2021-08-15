Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Серкль Брюгге
1:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Ян Брейдель
Андерлехт
1:0
1' ГолДеман Оливье
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
42
Aske
Sampers
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
42 Aske SampersНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Телин ИсаакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
1'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деман Оливье
|3
|0.75
|2.
|Рубио Вальдо
|2
|0.5
|3.
|Декостере Роббе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Раман Бенито
|1
|0.25
|2.
|Гомес Серхио
|1
|0.25
|3.
|Телин Исаак
|1
|0.25
|4.
|Амузу Френсис
|1
|0.25
|5.
|Версхарен Яри
|1
|0.25
|6.
|Мурильо Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Деман Оливье
|3
|0
|2.
|Уткус Эдгарас
|2
|0
|3.
|Хотич Дино
|1
|0
|4.
|Лопес Леонардо
|1
|0
|5.
|Даланн Йеспер
|1
|0
|6.
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|2.
|Амузу Френсис
|2
|0
|3.
|Раман Бенито
|1
|0
|4.
|Худт Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Андерлехт
|0
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Стандард 3:2 Серкль Брюгге
Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Синт-Трейден 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Брюгге
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =8 -5Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт
Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт Гент 0:0 Андерлехт
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Андерлехт: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Кубок Серкль Брюгге 1:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Остенде
|4
|3
|0
|1
|8 - 8
|9
|3.
|Эйпен
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Серкль Брюгге
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|6.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Шарлеруа
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|12.
|Андерлехт
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Синт-Трейден
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Гент
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Мехелен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|АХ Лёвен
|4
|0
|3
|1
|3 - 7
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Серкль Брюгге
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Андерлехт
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Серен Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Синт-Трейден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Брюгге
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Остенде
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|4.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Серкль Брюгге
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|10.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Синт-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Андерлехт
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|АХ Лёвен
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Мехелен
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|1
|4.
|Остенде
|Гейе Махтар
|3
|0
|0
|5.
|АХ Лёвен
|Анри Тома
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|3
|0
|3.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|4.
|Кортрейк
|Палаверса Анте
|3
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|3
|0