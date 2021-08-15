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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
1:2
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
1:0
1' Гол
Деман Оливье
1:1
13' Гол
Зиркзее Джошуа
19' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
1:2
29' Гол
Зиркзее Джошуа
90' Желтая карточка
Рубио Вальдо
90'+5
1
Дидийон
Томас
6
Уткус
Эдгарас
5
Попович
Борис
25
Коррин
Александр
2
Витиньо
Виктор
II
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
19
Велковски
Димитар
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
42
Aske
Sampers
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
3
Делькруа
Ханнес
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
11
Рафаэлов
Лиор
9
Раман
Бенито
23
Зиркзее
Джошуа
Серкль Брюгге
3-4-3
Андерлехт
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деман Оливье 3 0.75
2. Рубио Вальдо 2 0.5
3. Декостере Роббе 0 0
4. Велковски Димитар 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиркзее Джошуа 2 0.5
2. Гомес Серхио 1 0.25
3. Раман Бенито 1 0.25
4. Версхарен Яри 1 0.25
5. Телин Исаак 1 0.25
6. Амузу Френсис 1 0.25
7. Мурильо Микаэль 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Уткус Эдгарас 3 0
2. Деман Оливье 3 0
3. Хотич Дино 1 0
4. Лопес Леонардо 1 0
5. Даланн Йеспер 1 0
6. Рубио Вальдо 1 0
7. Ванхутт Шарль 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 2 0
2. Амузу Френсис 2 0
3. Раман Бенито 1 0
4. Худт Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Андерлехт 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Стандард 3:2 Серкль Брюгге
Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Синт-Трейден 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Брюгге
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт
Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт Гент 0:0 Андерлехт

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Андерлехт: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Кубок Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Кубок Серкль Брюгге 1:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Остенде 4 3 0 1 8 - 8 9
3. Эйпен 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Генк 4 2 1 1 10 - 6 7
5. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Стандард 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Шарлеруа 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Брюгге 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Серкль Брюгге 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Зульте-Варегем 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
12. Антверпен 4 1 1 2 8 - 7 4
13. Синт-Трейден 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Гент 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Мехелен 4 1 0 3 4 - 8 3
17. АХ Лёвен 4 0 3 1 3 - 7 3
18. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Эйпен 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Генк 2 1 0 1 7 - 4 3
4. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Мехелен 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Синт-Трейден 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Остенде 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Серен Юнайтед 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Брюгге 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Шарлеруа 2 0 2 0 1 - 1 2
13. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Серкль Брюгге 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Стандард 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Зульте-Варегем 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Стандард 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Остенде 2 2 0 0 7 - 5 6
4. Шарлеруа 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Эйпен 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Зульте-Варегем 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Андерлехт 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Серкль Брюгге 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Брюгге 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Антверпен 3 1 1 1 8 - 6 4
12. Кортрейк 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Беерсхот-Вильрейк 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Синт-Трейден 2 0 1 1 1 - 2 1
15. АХ Лёвен 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Мехелен 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Генк Бонгонда Тео 4 0 1
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 1
4. Остенде Гейе Махтар 3 0 0
5. Серкль Брюгге Деман Оливье 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
2. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 3 0
3. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 0
4. Кортрейк Палаверса Анте 3 0
5. Серкль Брюгге Уткус Эдгарас 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Зиркзее Джошуа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Уткус Эдгарас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Зиркзее Джошуа бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Деман Оливье бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт онлайн




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