Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Зульте-Варегем
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Elindus Arena
Брюгге
25
Бостин
Луи
22
Сормо
Бент
93
Гано
Зиньо
72
Noah
Mbamba
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сормо БентПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
-
-
54 Dion De Neve
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
-
72 Noah MbambaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
16 Персин ТибоПолузащитник
-
29 Дост БасНападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
27'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Воссен Йелле
|2
|0.5
|2.
|Гано Зиньо
|2
|0.5
|3.
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.25
|4.
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|5.
|Говеа Омар
|0
|0
|6.
|Dion De Neve
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вормер Руд
|1
|0.25
|2.
|Соболь Эдуард
|1
|0.25
|3.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.25
|4.
|Дост Бас
|1 (1)
|0.25
|5.
|Ланг Ноа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|2.
|Ван Акен Йост
|1
|1
|3.
|Де Бок Лоренс
|2
|0
|4.
|Воссен Йелле
|1
|0
|5.
|Сормо Бент
|1
|0
|6.
|Срарфи Бассем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Daniel Perez3
|2
|0
|2.
|Вормер Руд
|1
|0
|3.
|Мата Клинтон
|1
|0
|4.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|5.
|Ланг Ноа
|1
|0
|6.
|Noah Mbamba
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зульте-Варегем
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|Брюгге
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +8 =3 -9Синт-Трейден 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Стандард АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:0 Утрехт
Зульте-Варегем 3:2 Шарлеруа Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Уденаарде 2:4 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:7 Гент Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Стандард Синт-Трейден 1:2 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:1 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Остенде
Брюгге Последние 20 матчей: +9 =6 -5Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен
Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге Кортрейк 1:2 Брюгге
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Брюгге: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Кубок Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:5 Брюгге Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:3 Брюгге Кубок Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:0 Брюгге Лига Про Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:0 Брюгге Лига Про
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Остенде
|4
|3
|0
|1
|8 - 8
|9
|3.
|Эйпен
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|5.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Шарлеруа
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Брюгге
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Зульте-Варегем
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|Синт-Трейден
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Гент
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Мехелен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|АХ Лёвен
|4
|0
|3
|1
|3 - 7
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Синт-Трейден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Серен Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Брюгге
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Зульте-Варегем
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Остенде
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|4.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Зульте-Варегем
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Брюгге
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|12.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Синт-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|АХ Лёвен
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Мехелен
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|1
|4.
|Остенде
|Гейе Махтар
|3
|0
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|3
|0
|3.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|4.
|Кортрейк
|Палаверса Анте
|3
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|Уткус Эдгарас
|3
|0