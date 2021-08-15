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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
0:4
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
32' Желтая карточка
Вормер Руд
0:1
42' Гол
Ланг Ноа
46' Желтая карточка
Воссен Йелле
0:2
65' Гол
Вормер Руд
0:3
69' Гол
Ванакен Ханс
72' Желтая карточка
Соболь Эдуард
0:4
75' Гол
Кетеларе Шарль
83' Желтая карточка
Фадера Алию
90' Вторая желтая карточка
Соболь Эдуард
90'+4
25
Бостин
Луи
33
Хамфриз
Кэмерон
24
Плетинкс
Эвауд
27
Де
Бок
Лоренс
22
Сормо
Бент
16
Сиссако
Абдулайе
6
Юбер
Давид
8
Кристенсен
Лассе
17
Жан-Люк
Домпе
93
Гано
Зиньо
9
Воссен
Йелле
22
Миньоле
Симон
72
Noah
Mbamba
4
Нсоки
Стенли
44
Мехеле
Брэндон
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
25
Вормер
Руд
90
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
2
Соболь
Эдуард
Зульте-Варегем
3-5-2
Брюгге
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Воссен Йелле 2 0.5
2. Гано Зиньо 2 0.5
3. Сиссако Абдулайе 1 0.25
4. Жан-Люк Домпе 0 0
5. Говеа Омар 0 0
6. Dion De Neve 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кетеларе Шарль 2 0.5
2. Вормер Руд 2 0.5
3. Ланг Ноа 1 0.25
4. Ванакен Ханс 1 0.25
5. Соболь Эдуард 1 0.25
6. Дост Бас 1 (1) 0.25

Карточки

Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Сиссако Абдулайе 3 0
2. Ван Акен Йост 1 1
3. Воссен Йелле 2 0
4. Де Бок Лоренс 2 0
5. Сормо Бент 1 0
6. Срарфи Бассем 1 0
7. Фадера Алию 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Соболь Эдуард 1 1
2. Вормер Руд 2 0
3. Daniel Perez3 2 0
4. Мата Клинтон 1 0
5. Нсоки Стенли 1 0
6. Ланг Ноа 1 0
7. Noah Mbamba 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зульте-Варегем 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1)
 Брюгге 0 0 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2)

Предыдущие игры

Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Синт-Трейден 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Стандард АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:0 Утрехт
Зульте-Варегем 3:2 Шарлеруа Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Уденаарде 2:4 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:7 Гент Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Стандард Синт-Трейден 1:2 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:1 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Остенде
Брюгге Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен
Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге Кортрейк 1:2 Брюгге

Последние игры между собой

Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Брюгге: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Кубок
Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Кубок Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:5 Брюгге Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:3 Брюгге Кубок Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:0 Брюгге Лига Про Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:0 Брюгге Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Остенде 4 3 0 1 8 - 8 9
3. Эйпен 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Брюгге 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Генк 4 2 1 1 10 - 6 7
6. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Стандард 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Шарлеруа 4 1 3 0 5 - 2 6
10. Серкль Брюгге 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Антверпен 4 1 1 2 8 - 7 4
12. Зульте-Варегем 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Синт-Трейден 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Гент 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Мехелен 4 1 0 3 4 - 8 3
17. АХ Лёвен 4 0 3 1 3 - 7 3
18. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Эйпен 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Мехелен 2 1 0 1 4 - 5 3
5. Остенде 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Генк 2 1 0 1 7 - 4 3
7. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Серен Юнайтед 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Синт-Трейден 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Брюгге 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Шарлеруа 2 0 2 0 1 - 1 2
13. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Серкль Брюгге 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Стандард 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Зульте-Варегем 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Стандард 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Остенде 2 2 0 0 7 - 5 6
5. Шарлеруа 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Андерлехт 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Эйпен 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Серкль Брюгге 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Антверпен 3 1 1 1 8 - 6 4
12. Кортрейк 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Беерсхот-Вильрейк 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Синт-Трейден 2 0 1 1 1 - 2 1
15. АХ Лёвен 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Мехелен 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Генк Бонгонда Тео 4 0 1
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 1
4. Остенде Гейе Махтар 3 0 0
5. Серкль Брюгге Деман Оливье 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
2. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 3 0
3. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 0
4. Кортрейк Палаверса Анте 3 0
5. Серкль Брюгге Уткус Эдгарас 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ланг Ноа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Вормер Руд получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зульте-Варегем 0:4 Брюгге онлайн




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