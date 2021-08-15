Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Зульте-Варегем
0:4
Конец матча
Стадион: Elindus Arena
Брюгге
32' Желтая карточкаВормер Руд
0:1
42' ГолЛанг Ноа
46' Желтая карточкаВоссен Йелле
0:2
65' ГолВормер Руд
0:3
69' ГолВанакен Ханс
72' Желтая карточкаСоболь Эдуард
0:4
75' ГолКетеларе Шарль
83' Желтая карточкаФадера Алию
90' Вторая желтая карточкаСоболь Эдуард
25
Бостин
Луи
22
Сормо
Бент
93
Гано
Зиньо
72
Noah
Mbamba
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сормо БентПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
-
-
54 Dion De Neve
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
-
72 Noah MbambaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
16 Персин ТибоПолузащитник
-
29 Дост БасНападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
32'
42'
0:1
46'
65'
0:2
69'
0:3
72'
75'
0:4
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Воссен Йелле
|2
|0.5
|2.
|Гано Зиньо
|2
|0.5
|3.
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.25
|4.
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|5.
|Говеа Омар
|0
|0
|6.
|Dion De Neve
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кетеларе Шарль
|2
|0.5
|2.
|Вормер Руд
|2
|0.5
|3.
|Ланг Ноа
|1
|0.25
|4.
|Ванакен Ханс
|1
|0.25
|5.
|Соболь Эдуард
|1
|0.25
|6.
|Дост Бас
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|2.
|Ван Акен Йост
|1
|1
|3.
|Воссен Йелле
|2
|0
|4.
|Де Бок Лоренс
|2
|0
|5.
|Сормо Бент
|1
|0
|6.
|Срарфи Бассем
|1
|0
|7.
|Фадера Алию
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соболь Эдуард
|1
|1
|2.
|Вормер Руд
|2
|0
|3.
|Daniel Perez3
|2
|0
|4.
|Мата Клинтон
|1
|0
|5.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|6.
|Ланг Ноа
|1
|0
|7.
|Noah Mbamba
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зульте-Варегем
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|Брюгге
|0
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +8 =3 -9Синт-Трейден 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Стандард АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:0 Утрехт
Зульте-Варегем 3:2 Шарлеруа Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Уденаарде 2:4 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:7 Гент Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Стандард Синт-Трейден 1:2 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:1 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Остенде
Брюгге Последние 20 матчей: +9 =6 -5Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен
Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге Кортрейк 1:2 Брюгге
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Брюгге: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Кубок Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:5 Брюгге Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:3 Брюгге Кубок Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:0 Брюгге Лига Про Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:0 Брюгге Лига Про
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Остенде
|4
|3
|0
|1
|8 - 8
|9
|3.
|Эйпен
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|6.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Шарлеруа
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|10.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|12.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Синт-Трейден
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Гент
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Мехелен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|АХ Лёвен
|4
|0
|3
|1
|3 - 7
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|5.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|7.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Серен Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Синт-Трейден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Брюгге
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Остенде
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|5.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|12.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Синт-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|АХ Лёвен
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Мехелен
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|1
|4.
|Остенде
|Гейе Махтар
|3
|0
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|3
|0
|3.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|4.
|Кортрейк
|Палаверса Анте
|3
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|Уткус Эдгарас
|3
|0