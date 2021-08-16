Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Ольборг играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ольборг выполняет удар от ворот.

47' Как он промахнулся? Соуза Аллан II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

46' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Вайле выполняет удар от ворот.

45' Росс Матиас из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

45' Фагир Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок Фоссум Ивер из команды Ольборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' ШТАНГА! Фоссум Ивер обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

39' Вайле выполняет удар от ворот.

39' Как он промахнулся? Андреасен Лука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

38' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Вайле

37' Отличные скиллы показывает Андреасен Лука , обводя своих соперников

36' Вайле выполняет удар от ворот.

36' Андреасен Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ольборг будет все-таки засчитан.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ямга Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Фагир Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Хёйхольт Мальте имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

30' Ямга Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Макарич Милан должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв

28' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Фредерик Бурстеринг получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Фредерик Бурстеринг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Вайле выполняет удар от ворот.

24' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Вайле выполняет удар от ворот.

22' Андреасен Лука из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Плохо сыграл Колингер Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок Эммануилидис Димитриос из команды Вайле неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Вайле выполняет удар от ворот.

14' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

14' Эзатолахи Саид из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Вайле выполняет удар от ворот.

13' Андреасен Лука не смог попасть в створ ударом издали

13' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

11' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Вайле выполняет удар от ворот.

6' Фагир Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Феррейра Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Плохо сыграл Ринне Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Вайле выполняет удар от ворот.

2' Паллесен Кристоффер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Ольборг начинает с центра поля