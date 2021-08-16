Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:1
33' ГолФоссум Ивер
48' Желтая карточкаФеррейра Педру
64' Желтая карточкаХёйхольт Мальте
77
Ямга
Кевин
20
Скооп
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Ямга КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Прица ТимНападающий
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
48'
64'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 11
-
1 Удары в створ 7
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.2
|2.
|Колингер Денис
|1
|0.2
|3.
|Фагир Вахид
|1
|0.2
|4.
|Скооп Якоб
|0
|0
|5.
|Ямга Кевин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|2
|0.4
|2.
|Куск Каспер
|1
|0.2
|3.
|Андреасен Лука
|1
|0.2
|4.
|Росс Матиас
|1
|0.2
|5.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Колингер Денис
|3
|0
|2.
|Эзатолахи Саид
|2
|0
|3.
|Скооп Якоб
|1
|0
|4.
|Муколли Арбнор
|1
|0
|5.
|Фагир Вахид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Магнус
|2
|0
|2.
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|3.
|Альманн Якоб
|1
|0
|4.
|Теландер Расмус
|1
|0
|5.
|Феррейра Педру
|1
|0
|6.
|Frederik Boersting
|1
|0
|7.
|Росс Матиас
|1
|0
|8.
|Хёйхольт Мальте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|Ольборг
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +5 =8 -7Митьюлланд 4:1 Вайле Вайле 2:2 Брондбю Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 0:2 Раннерс
Ольборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ольборг 2:0 Орхус Силькеборг 0:0 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг
Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск
Последние игры между собой
Вайле: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Ольборг 1:3 Вайле Суперлига Дании Ольборг 5:3 Вайле Товарищеские матчи Вайле 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 0:1 Ольборг Кубок Вайле 1:3 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 0:0 Вайле САС Лигаен Вайле 0:3 Ольборг САС Лигаен Вайле 2:3 Ольборг САС Лигаен Вайле 0:0 Ольборг Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Копенгаген
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Ольборг
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Силькеборг
|5
|1
|4
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Оденсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Сённерйюск
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|9.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|11.
|Орхус
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|Вайле
|0:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|2.
|Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Митьюлланд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Ольборг
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Сённерйюск
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Вайле
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Раннерс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Копенгаген
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Ольборг
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Силькеборг
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Брондбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|10.
|Сённерйюск
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Вайле
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|3
|0
|1
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|0
|0
|3.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|2
|0
|4
|4.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|2
|0
|2
|5.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|3.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|3
|0
|4.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|3
|0
|5.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|3
|0