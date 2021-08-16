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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Вайле
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Ольборг
0'
0:1
33' Гол
Фоссум Ивер
48' Желтая карточка
Феррейра Педру
64' Желтая карточка
Хёйхольт Мальте
72'
1
Брунст
Александер
77
Ямга
Кевин
22
Колингер
Денис
15
Манджрекар
Джеймс
3
Давидсен
Вильормур
16
Кустович
Кевин
6
Эзатолахи
Саид
20
Скооп
Якоб
10
Соуза
Аллан
II
9
Фагир
Вахид
27
Эммануилидис
Димитриос
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
6
Феррейра
Педру
14
Хёйхольт
Мальте
25
Frederik
Boersting
8
Фоссум
Ивер
9
Макарич
Милан
18
Андреасен
Лука
Вайле
4-3-3
Ольборг
3-4-1-2

Ход матча

33'
0:1
Фоссум Ивер
(Паллесен Кристоффер)
46'
Lukas Engel
Эммануилидис Димитриос
 
46'
Hans Hollsberg
Эзатолахи Саид
 
46'
Муколли Арбнор
Скооп Якоб
 
48'
 
Феррейра Педру
60'
 
Альманн Якоб
Frederik Boersting
64'
 
Хёйхольт Мальте
69'
 
Marcus Hannesbo
Хёйхольт Мальте

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эммануилидис Димитриос 1 0.2
2. Колингер Денис 1 0.2
3. Фагир Вахид 1 0.2
4. Скооп Якоб 0 0
5. Ямга Кевин 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 2 0.4
2. Куск Каспер 1 0.2
3. Андреасен Лука 1 0.2
4. Росс Матиас 1 0.2
5. Паллесен Кристоффер 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Колингер Денис 3 0
2. Эзатолахи Саид 2 0
3. Скооп Якоб 1 0
4. Муколли Арбнор 1 0
5. Фагир Вахид 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Кристенсен Магнус 2 0
2. Паллесен Кристоффер 1 0
3. Альманн Якоб 1 0
4. Теландер Расмус 1 0
5. Феррейра Педру 1 0
6. Frederik Boersting 1 0
7. Росс Матиас 1 0
8. Хёйхольт Мальте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0
 Ольборг 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Митьюлланд 4:1 Вайле Вайле 2:2 Брондбю Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 0:2 Раннерс
Вайле 1:0 Любек Вайле 5:1 Эсбьерг Вайле 1:1 Ольборг Вайле 0:5 Силькеборг Колдинг 3:3 Вайле Вайле 2:2 Люнгбю Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле
Ольборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ольборг 2:0 Орхус Силькеборг 0:0 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг
Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск

Последние игры между собой

Вайле: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Вайле 1:1 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 2:1 Вайле Суперлига Вайле 1:1 Ольборг Суперлига Вайле 0:2 Ольборг Суперлига Дании
Ольборг 1:3 Вайле Суперлига Дании Ольборг 5:3 Вайле Товарищеские матчи Вайле 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 0:1 Ольборг Кубок Вайле 1:3 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 0:0 Вайле САС Лигаен Вайле 0:3 Ольборг САС Лигаен Вайле 2:3 Ольборг САС Лигаен Вайле 0:0 Ольборг Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Митьюлланд 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Копенгаген 5 3 2 0 11 - 5 11
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Ольборг 1:0 5 2 2 1 5 - 3 8
6. Силькеборг 5 1 4 0 5 - 2 7
7. Оденсе 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Сённерйюск 5 1 1 3 1 - 5 4
9. Виборг 5 1 1 3 5 - 10 4
10. Брондбю 5 0 3 2 6 - 9 3
11. Орхус 5 0 2 3 3 - 8 2
12. Вайле 0:1 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
2. Копенгаген 3 1 2 0 6 - 4 5
3. Раннерс 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Нордшелланн 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Митьюлланд 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Ольборг 1:0 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Сённерйюск 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Оденсе 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Вайле 0:1 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Орхус 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Копенгаген 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Ольборг 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Виборг 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Силькеборг 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Брондбю 3 0 2 1 5 - 7 2
10. Сённерйюск 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Орхус 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Вайле 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 3 0 1
2. Копенгаген Винд Жонас 3 0 0
3. Митьюлланд Дрейер Андерс 2 0 4
4. Силькеборг Sebastian Joergensen 2 0 2
5. Ольборг Фоссум Ивер 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 3 0
2. Вайле Колингер Денис 3 0
3. Копенгаген Хочолава Давид 3 0
4. Виборг Крамер Ларс II 3 0
5. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Ольборг
3.25
5.30
2.19
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