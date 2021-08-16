Второй тайм

95' Фоссум Ивер из команды Ольборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ольборг вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Брунст Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Росс Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

91' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Вайле выполняет удар от ворот.

90' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Сегодняшная посещаемость составляет 4350 болельщиков

89' Брэндон Пьеррик из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

89' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Фагир Вахид получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Вайле выполняет удар от ворот.

87' Тактическая замена. Ямга Кевин уходит с поля и его заменяет Брэндон Пьеррик

87' Прица Тим из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

86' Гранли Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

79' Ольборг выполняет удар от ворот.

79' Какой промах! Фагир Вахид имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

79' Феррейра Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор , обводя своих соперников

79' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Теландер Расмус из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

78' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Ольборг выполняет удар от ворот.

77' Феррейра Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Матч возобновлен

76' Вайле выполняет удар от ворот.

75' Феррейра Педру из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

75' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Хорошую попытку сделал Маркус Ханнесбо . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Феррейра Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Колингер Денис из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

73' Должен был быть гол! Соуза Аллан II имел отличный шанс, но Джейкоб Ринн не дал голу состоятся!

72' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ольборг выполняет удар от ворот.

69' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

69' Фагир Вахид имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

68' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок Кустович Кевин из команды Вайле неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Вайле выполняет удар от ворот.

66' Альманн Якоб из команды Ольборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

66' ПЕРЕКЛАДИНА! Фоссум Ивер упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

65' Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Андреасен Лука должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв

65' Соуза Аллан II бьет со штрафного в створ, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

64' Хёйхольт Мальте получил желтую карточку от судьи

63' Фагир Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Фоссум Ивер должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв

62' После штрафного удара,который нанес Фоссум Ивер мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

61' Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Макарич Милан должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв

61' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Ринне Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Ольборг выполняет удар от ворот.

53' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Теландер Расмус нанес удар головой, но Александр Брюнст-Зеллнер спокойно отбил мяч.

51' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Росс Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

49' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Феррейра Педру получил желтую карточку от судьи

47' Ольборг выполняет удар от ворот.

47' Как он промахнулся? Соуза Аллан II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Феррейра Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля