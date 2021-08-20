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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8498
Силькеборг
0'
4' Желтая карточка
Gustav Klitgaard Dahl
1:0
5' Пенальти
Феррейра Эвандер
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Паулиньо VI
17' Желтая карточка
Чалышир Андре
2:0
45' Гол
Систо Пионе
3:0
62' Гол
Дрейер Андерс
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Хелениус Никлас
90'+4
16
Олафссон
Элиас-Рабн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
6
Андерссон
Йоэль
37
Нвадике
Рафаэль
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
7
Систо
Пионе
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
15
Gustav
Klitgaard
Dahl
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Митьюлланд
3-4-3
Силькеборг
4-3-2-1

Ход матча

4'
 
Gustav Klitgaard Dahl
5'
Феррейра Эвандер
1:0
8'
Паулиньо VI
 
17'
 
Чалышир Андре
45'
Систо Пионе
(Дрейер Андерс)
2:0
59'
Мабиль Авер
Систо Пионе
 
62'
Дрейер Андерс
(Исаксен Густав)
3:0
66'
 
Хелениус Никлас
72'
Мадсен Николас
Паулиньо VI
 
72'
Андерсон Микаэль
Нвадике Рафаэль
 
79'
 
Феликс Йоэль
Sebastian Joergensen
79'
 
Alexander Lind
Чалышир Андре
84'
Шарлес
Дюр Николас
 
84'
Линн Виктор
Исаксен Густав
 
84'
 
Andreas Oggesen
Anders Klynge
84'
 
Рёйкьер Никлас
Тордарсон Стефан-Тейтюр

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 3 0.5
2. Систо Пионе 2 0.33
3. Брумадо Жуниор 2 0.33
4. Феррейра Эвандер 2 (1) 0.33
5. Мабиль Авер 1 0.17
6. Исаксен Густав 1 0.17
7. Святченко Эрик 1 0.17
8. Линн Виктор 1 0.17
9. Андерссон Йоэль 0 0
10. Паулиньо VI 0 0
Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sebastian Joergensen 2 0.33
2. Валлис Николай 1 0.17
3. Alexander Lind 1 0.17
4. Рёйкьер Никлас 1 0.17

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Брумадо Жуниор 0 1
2. Хег Даниэль 1 0
3. Систо Пионе 1 0
4. Мабиль Авер 1 0
5. Андерссон Йоэль 1 0
6. Николаесен Расмус 1 0
7. Паулиньо VI 1 0
Силькеборг
# Игрок      
1. Чалышир Андре 3 0
2. Mads Kaalund III 2 0
3. Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
4. Gustav Klitgaard Dahl 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Силькеборг 0 0 20% (1) 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд
Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд
Силькеборг Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 4:1 Виборг Силькеборг 0:0 Ольборг Копенгаген 0:0 Силькеборг
Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Виборг Кёге 0:3 Силькеборг Эсбьерг 1:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Хельсингёр Ольборг 1:4 Силькеборг

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Силькеборг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Митьюлланд 2:0 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 3:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Силькеборг 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Силькеборг Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Силькеборг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:3 Силькеборг Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 4:1 Митьюлланд САС Лигаен Митьюлланд 1:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:0 Митьюлланд САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 13 - 3 15
2. Раннерс 5 4 1 0 8 - 3 13
3. Копенгаген 5 3 2 0 11 - 5 11
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Ольборг 5 2 2 1 5 - 3 8
6. Силькеборг 6 1 4 1 5 - 5 7
7. Оденсе 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Сённерйюск 5 1 1 3 1 - 5 4
9. Виборг 5 1 1 3 5 - 10 4
10. Брондбю 5 0 3 2 6 - 9 3
11. Орхус 5 0 2 3 3 - 8 2
12. Вайле 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
2. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
3. Копенгаген 3 1 2 0 6 - 4 5
4. Раннерс 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Нордшелланн 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Ольборг 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Сённерйюск 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Оденсе 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Вайле 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Орхус 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Копенгаген 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Ольборг 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Виборг 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Брондбю 3 0 2 1 5 - 7 2
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Орхус 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Вайле 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
2. Копенгаген Биэл Пеп 3 0 1
3. Копенгаген Винд Жонас 3 0 0
4. Силькеборг Sebastian Joergensen 2 0 2
5. Ольборг Фоссум Ивер 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
2. Орхус Поульсен Николай 3 0
3. Вайле Колингер Денис 3 0
4. Копенгаген Хочолава Давид 3 0
5. Виборг Крамер Ларс II 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Митьюлланд 3:0 Силькеборг онлайн




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