Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Митьюлланд
3:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 8498
Силькеборг
4' Желтая карточкаGustav Klitgaard Dahl
1:0
5' ПенальтиФеррейра Эвандер
8' Undefined phrase: football_event_Паулиньо VI
17' Желтая карточкаЧалышир Андре
2:0
45' ГолСисто Пионе
3:0
62' ГолДрейер Андерс
66' Undefined phrase: football_event_Хелениус Никлас
29
Паулиньо
VI
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
8'
17'
45'
2:0
62'
3:0
66'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|3
|0.5
|2.
|Систо Пионе
|2
|0.33
|3.
|Брумадо Жуниор
|2
|0.33
|4.
|Феррейра Эвандер
|2 (1)
|0.33
|5.
|Мабиль Авер
|1
|0.17
|6.
|Исаксен Густав
|1
|0.17
|7.
|Святченко Эрик
|1
|0.17
|8.
|Линн Виктор
|1
|0.17
|9.
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|10.
|Паулиньо VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sebastian Joergensen
|2
|0.33
|2.
|Валлис Николай
|1
|0.17
|3.
|Alexander Lind
|1
|0.17
|4.
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брумадо Жуниор
|0
|1
|2.
|Хег Даниэль
|1
|0
|3.
|Систо Пионе
|1
|0
|4.
|Мабиль Авер
|1
|0
|5.
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|6.
|Николаесен Расмус
|1
|0
|7.
|Паулиньо VI
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чалышир Андре
|3
|0
|2.
|Mads Kaalund III
|2
|0
|3.
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|4.
|Gustav Klitgaard Dahl
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Силькеборг
|0
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд
Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд
Силькеборг Последние 20 матчей: +11 =8 -1Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 4:1 Виборг Силькеборг 0:0 Ольборг Копенгаген 0:0 Силькеборг
Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Виборг Кёге 0:3 Силькеборг Эсбьерг 1:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Хельсингёр Ольборг 1:4 Силькеборг
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Силькеборг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Силькеборг 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Силькеборг Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Силькеборг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:3 Силькеборг Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 4:1 Митьюлланд САС Лигаен Митьюлланд 1:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:0 Митьюлланд САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Копенгаген
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Оденсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Сённерйюск
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|9.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|11.
|Орхус
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|Вайле
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|2.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|4.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Ольборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Сённерйюск
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Вайле
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Раннерс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Копенгаген
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Ольборг
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Брондбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|9.
|Силькеборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|Сённерйюск
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
|2.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|3
|0
|1
|3.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|0
|0
|4.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|2
|0
|2
|5.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0
|2.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|4.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|3
|0
|5.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|3
|0