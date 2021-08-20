Raphael Nwadike нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Отличные скиллы показывает Дрейер Андерс , обводя своих соперников

46' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Андерс Клинге пробует нанести удар издали, но Элиас Олафссон держит все под контролем

44' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Элиас Олафссон отбил мяч на угловой после удара Тордарсон Стефан-Тейтюр из штрафной площади.

42' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Митьюлланд

41' Хелениус Никлас из команды Силькеборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

41' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' О, нет. Из многообещающей позиции Дрейер Андерс из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

40' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Хелениус Никлас рано отмечает, но гол будет отменен!

38' Игрок команды Силькеборг делает подачу своему товарищу по команде.

38' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Олафссон Элиас-Рабн взял и забрал мяч на выходе

36' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Матч возобновится спорным мячом

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Олафссон Элиас-Рабн взял и забрал мяч на выходе

34' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Олафссон Элиас-Рабн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Олафссон Элиас-Рабн взял и забрал мяч на выходе

30' Отличные скиллы показывает Себастьян Йоргенсен , обводя своих соперников

28' Силькеборг выполняет удар от ворот.

28' Как он промахнулся? Систо Пионе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

27' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Валлис Николай упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

26' Отличные скиллы показывает Исаксен Густав , обводя своих соперников

26' Феррейра Эвандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Паулиньо VI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Плохо сыграл Олафссон Элиас-Рабн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

22' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

20' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Чалышир Андре получил желтую карточку от судьи

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Далсгор Хенрик наказан за толчок Расмус Карстенсен

13' Должен был быть гол! Феррейра Эвандер имел отличный шанс, но Николай Ларсен не дал голу состоятся!

12' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Густав Дал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

9' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Митьюлланд отменен из-за положения "вне игры".

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Чалышир Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Силькеборг выполняет удар от ворот.

7' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Силькеборг выполняет удар от ворот.

6' Систо Пионе не смог попасть в створ ударом издали

5' Г О О О О О Л - Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Николай Ларсен прыгнул не в ту сторону.

5' После проверки VAR судья не изменил решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

4' Густав Дал получил желтую карточку от судьи

4' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

3' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля