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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
2:0
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
4' Гол
Ali Akman
18' Желтая карточка
Дуэлунд Миккель
36' Желтая карточка
Окита Жонатан
2:0
42' Гол
Окита Жонатан
53' Желтая карточка
Клемент Пелле
54' Желтая карточка
Ван Рой Барт
73' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
82' Желтая карточка
Рейндерс Элиано
85' Желтая карточка
Ван Ден Белт Томас
88' Красная карточка
Керстен Сэм
90'+5
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
10
Окита
Жонатан
6
Брюин
Джорди
14
Дуэлунд
Миккель
9
Ali
Akman
1
Лампру
Костантинос
34
Mees
de
Wit
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
5
Паал
Кеннет
13
Штридер
Рико
6
Саймак
Мустафа
8
Хюйбертс
Дин
7
Кастанер
Жервейн
9
Тедич
Слободан
10
Клемент
Пелле
НЕК Неймеген
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

4'
Ali Akman
(Дуэлунд Миккель)
1:0
18'
Дуэлунд Миккель
 
19'
 
Ван Ден Белт Томас
Саймак Мустафа
36'
Окита Жонатан
 
42'
Окита Жонатан
(Дуэлунд Миккель)
2:0
53'
 
Клемент Пелле
54'
Ван Рой Барт
 
63'
Маттссон Магнус
Брюин Джорди
 
70'
Баррето Эдгар
Дуэлунд Миккель
 
72'
 
Chardi Landu
Штридер Рико
72'
 
Рейндерс Элиано
Кастанер Жервейн
73'
Эль-Каруани Суфьян
 
80'
Ромени Оле
Ali Akman
 
81'
Тавшан Элаис
Окита Жонатан
 
82'
 
Рейндерс Элиано
83'
 
Rav van der Berg
Хюйбертс Дин
85'
 
Ван Ден Белт Томас
88'
 
Керстен Сэм

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окита Жонатан 1 0.5
2. Ali Akman 1 0.5
3. Дуэлунд Миккель 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

НЕК Неймеген
# Игрок      
1. Дуэлунд Миккель 1 0
2. Окита Жонатан 1 0
3. Ван Рой Барт 1 0
4. Эль-Каруани Суфьян 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Керстен Сэм 0 1
2. Клемент Пелле 1 0
3. Ван Ден Белт Томас 1 0
4. Рейндерс Элиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 НЕК Неймеген 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Аякс 5:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ОФИ Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк
Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар Эксельсиор 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:1 Телстар Алмере Сити 2:0 НЕК Неймеген Осс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:0 Волендам
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =2 -11
ПЕК Зволле 0:1 Витесс Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

НЕК Неймеген: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
ПЕК Зволле: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
ПЕК Зволле 2:0 НЕК Неймеген Кубок ПЕК Зволле 2:0 НЕК Неймеген Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 НЕК Неймеген Товарищеские матчи НЕК Неймеген 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 2:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 3:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи НЕК Неймеген 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 НЕК Неймеген Кубок ПЕК Зволле 3:3 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:5 ПЕК Зволле Эредивизие НЕК Неймеген 0:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи НЕК Неймеген 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:2 ПЕК Зволле Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
4. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
10. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
11. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
12. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
6. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
17. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
18. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Аякс Мазрауи Нуссер 1 0 1
3. Фортуна Ситтард Toshio Lake 1 0 1
4. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0 0
5. Ваалвейк Крамер Михил 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Виллем II Бергстрём Эмиль 0 1
2. ПЕК Зволле Керстен Сэм 0 1
3. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
4. Утрехт Ван дер Марел Марк 1 0
5. Твенте Мениг Квинси 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле онлайн




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