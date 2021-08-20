Голландия: Эредивизие 2021-2022
НЕК Неймеген
2:0
Конец матча
Стадион: Гоффертштадион
ПЕК Зволле
1:0
4' ГолAli Akman
18' Желтая карточкаДуэлунд Миккель
36' Желтая карточкаОкита Жонатан
2:0
42' ГолОкита Жонатан
53' Желтая карточкаКлемент Пелле
54' Желтая карточкаВан Рой Барт
73' Желтая карточкаЭль-Каруани Суфьян
82' Желтая карточкаРейндерс Элиано
85' Желтая карточкаВан Ден Белт Томас
88' Красная карточкаКерстен Сэм
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
-
70 Букузу КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Mees de WitЗащитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Пабай МаркЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Chardi Landu
-
-
Главный тренер: Art Langeler
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
18'
36'
42'
2:0
53'
54'
80'
82'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окита Жонатан
|1
|0.5
|2.
|Ali Akman
|1
|0.5
|3.
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|2.
|Окита Жонатан
|1
|0
|3.
|Ван Рой Барт
|1
|0
|4.
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Керстен Сэм
|0
|1
|2.
|Клемент Пелле
|1
|0
|3.
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|4.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|НЕК Неймеген
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +11 =1 -8Аякс 5:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ОФИ Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк
Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар Эксельсиор 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:1 Телстар Алмере Сити 2:0 НЕК Неймеген Осс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:0 Волендам
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =2 -11ПЕК Зволле 0:1 Витесс Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
НЕК Неймеген: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
ПЕК Зволле: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
ПЕК Зволле 2:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 3:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи НЕК Неймеген 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 НЕК Неймеген Кубок ПЕК Зволле 3:3 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:5 ПЕК Зволле Эредивизие НЕК Неймеген 0:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи НЕК Неймеген 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:2 ПЕК Зволле Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|2.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|1
|3.
|Фортуна Ситтард
|Toshio Lake
|1
|0
|1
|4.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|0
|5.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Виллем II
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|2.
|ПЕК Зволле
|Керстен Сэм
|0
|1
|3.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|4.
|Утрехт
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|5.
|Твенте
|Мениг Квинси
|1
|0