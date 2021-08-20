Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Г О О О О Л - Окита Жонатан забивает с правой ноги!

42' Дуэлунд Миккель разрезает оборону соперника отличным пасом

41' Окита Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Керстен Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

39' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Как он промахнулся? Паал Кеннет имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

36' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Окита Жонатан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

34' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Маркес Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Маркес Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хюйбертс Дин нанес удар в каркас ворот!

27' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Кастанер Жервейн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Дуэлунд Миккель получил желтую карточку от судьи

17' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Саймак Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Саймак Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

11' Клемент Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

6' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Г О О О О Л - Али Акман забивает с правой ноги!

3' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Али Акман из команды НЕК Неймеген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

2' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола