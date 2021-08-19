Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Волгарь
Позже
Торпедо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Локтионов Роман
|1
|0.17
|2.
|Стефанович Илья
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лебеденко Игорь
|3
|0.5
|2.
|Калмыков Амур
|3
|0.5
|3.
|Султонов Мухаммад
|2
|0.33
|4.
|Енин Иван
|2
|0.33
|5.
|Шумских Алексей
|1
|0.17
|6.
|Адаев Владислав
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Козлов Данила
|4
|0
|2.
|Павлишин Алексей
|2
|1
|3.
|Ведерников Данила
|1
|1
|4.
|Смирнов Олег
|2
|0
|5.
|Баев Алексей
|2
|0
|6.
|Юсупов Артём
|1
|0
|7.
|Болонин Александр
|1
|0
|8.
|Гоманюк Илья
|1
|0
|9.
|Гилязетдинов Артур
|1
|0
|10.
|Погосов Артём
|1
|0
|11.
|Жиронкин Виталий
|1
|0
|12.
|Ращеня Илья
|1
|0
|13.
|Альберт Габараев
|1
|0
|14.
|Тюлин Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|4
|0
|2.
|Шумских Алексей
|2
|0
|3.
|Померко Алексей
|2
|0
|4.
|Енин Иван
|2
|0
|5.
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|6.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|7.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0
|8.
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волгарь
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Торпедо Москва
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|25% (3)
Предыдущие игры
Волгарь Последние 20 матчей: +4 =6 -10Краснодар-2 1:0 Волгарь Волгарь 0:1 КАМАЗ Волгарь 1:1 ПФК Кубань Ротор 1:1 Волгарь
Волгарь 1:0 Нефтехимик Акрон 1:0 Волгарь Оренбург 4:0 Волгарь Краснодар-2 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Акрон Торпедо Москва 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Шинник Факел 1:1 Волгарь Спартак-2 2:0 Волгарь Волгарь 0:1 Крылья Советов Текстильщик 1:1 Волгарь Волгарь 1:0 Алания Нефтехимик 1:1 Волгарь Волгарь 2:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Волгарь Волгарь 2:1 Томь
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик
Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей
Последние игры между собой
Волгарь: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Факел
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Оренбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 1
|11
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 11
|10
|9.
|Алания
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|12.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Томь
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|15.
|Балтика
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|16.
|ПФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 17
|4
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 4
|3
|20.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Факел
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|9.
|Томь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|11.
|Акрон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Металлург Липецк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Енисей
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|Волгарь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Алания
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|5.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Балтика
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Ротор
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Факел
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Енисей
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|ПФК Кубань
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Волгарь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
|20.
|Томь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|5
|1
|0
|2.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|4
|2
|0
|3.
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|0
|4.
|Факел
|Акбашев Роман
|3
|0
|0
|5.
|Балтика
|Казаев Ян
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|3
|1
|2.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|3
|1
|3.
|Торпедо Москва
|Темников Иван
|4
|0
|4.
|Металлург Липецк
|Овчинников Андрей
|4
|0
|5.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|4
|0
Прогнозы на матч Волгарь - Торпедо Москва
Исход игры
Волгарь
10% (4)
Ничья
7.5% (3)
Торпедо Москва
82.5% (33)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (21)
Меньше
46.15% (18)
Обе команды забьют
Да
61.54% (24)
Нет
38.46% (15)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
45% (18)
0:1 Торпедо Москва
25% (10)
1:1 Ничья
7.5% (3)
0:2 Торпедо Москва
7.5% (3)
1:0 Волгарь
5% (2)
2:1 Волгарь
5% (2)
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