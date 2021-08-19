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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Волгарь
 
Позже
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Локтионов Роман 1 0.17
2. Стефанович Илья 1 0.17
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лебеденко Игорь 3 0.5
2. Калмыков Амур 3 0.5
3. Султонов Мухаммад 2 0.33
4. Енин Иван 2 0.33
5. Шумских Алексей 1 0.17
6. Адаев Владислав 1 0.17

Карточки

Волгарь
# Игрок      
1. Козлов Данила 4 0
2. Павлишин Алексей 2 1
3. Ведерников Данила 1 1
4. Смирнов Олег 2 0
5. Баев Алексей 2 0
6. Юсупов Артём 1 0
7. Болонин Александр 1 0
8. Гоманюк Илья 1 0
9. Гилязетдинов Артур 1 0
10. Погосов Артём 1 0
11. Жиронкин Виталий 1 0
12. Ращеня Илья 1 0
13. Альберт Габараев 1 0
14. Тюлин Максим 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Темников Иван 4 0
2. Шумских Алексей 2 0
3. Померко Алексей 2 0
4. Енин Иван 2 0
5. Евдокимов Андрей 2 0
6. Рязанцев Александр 1 0
7. Нетфуллин Равиль 1 0
8. Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волгарь 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Торпедо Москва 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 25% (3)

Предыдущие игры

Волгарь Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Краснодар-2 1:0 Волгарь Волгарь 0:1 КАМАЗ Волгарь 1:1 ПФК Кубань Ротор 1:1 Волгарь
Волгарь 1:0 Нефтехимик Акрон 1:0 Волгарь Оренбург 4:0 Волгарь Краснодар-2 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Акрон Торпедо Москва 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Шинник Факел 1:1 Волгарь Спартак-2 2:0 Волгарь Волгарь 0:1 Крылья Советов Текстильщик 1:1 Волгарь Волгарь 1:0 Алания Нефтехимик 1:1 Волгарь Волгарь 2:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Волгарь Волгарь 2:1 Томь
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5
СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик
Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей

Последние игры между собой

Волгарь: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Торпедо Москва 1:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 3:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
Волгарь 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Факел Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
3. Оренбург Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
4. Велес Москва Заявка 6 4 0 2 7 - 3 12
5. Нефтехимик Заявка 6 3 2 1 9 - 1 11
6. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
7. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак-2 Заявка 6 3 1 2 7 - 11 10
9. Алания Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
10. Краснодар-2 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Ротор Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
12. Енисей Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
13. Томь Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Акрон Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
15. Балтика Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
16. ПФК Кубань Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Волгарь Заявка 6 1 1 4 2 - 8 4
18. Металлург Липецк Заявка 6 1 1 4 5 - 17 4
19. Текстильщик Заявка 6 0 3 3 1 - 4 3
20. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 4 3 1 0 9 - 0 10
2. Торпедо Москва Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Факел Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Оренбург Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. КАМАЗ Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Спартак-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Велес Москва Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
9. Томь Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Ротор Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
11. Акрон Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Металлург Липецк Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Енисей Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
15. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
16. Волгарь Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
17. ПФК Кубань Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Балтика Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Олимп-Долгопрудный Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Текстильщик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2. Алания Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
3. Торпедо Москва Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
5. Оренбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Балтика Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
8. Ротор Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Факел Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Спартак-2 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11. Енисей Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Текстильщик Заявка 5 0 3 2 1 - 3 3
13. Краснодар-2 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. ПФК Кубань Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Волгарь Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Акрон Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18. Олимп-Долгопрудный Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
19. Металлург Липецк Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
20. Томь Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
2. Оренбург Фамейе Джоэль 4 2 0
3. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 3 0 0
4. Факел Акбашев Роман 3 0 0
5. Балтика Казаев Ян 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КАМАЗ Калугин Олег 3 1
2. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 3 1
3. Торпедо Москва Темников Иван 4 0
4. Металлург Липецк Овчинников Андрей 4 0
5. Балтика Кашчелан Младен 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2021, осталось 2 дня 10 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Волгарь 10% (4)
    X 7.5% (3)
    Торпедо Москва 82.5% (33)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Волгарь - Торпедо Москва онлайн


    Прогнозы на матч Волгарь - Торпедо Москва

    Исход игры
    Волгарь
    10% (4)
    Ничья
    7.5% (3)
    Торпедо Москва
    82.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (24)
    Нет
    38.46% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    45% (18)
    0:1 Торпедо Москва
    25% (10)
    1:1 Ничья
    7.5% (3)
    0:2 Торпедо Москва
    7.5% (3)
    1:0 Волгарь
    5% (2)
    2:1 Волгарь
    5% (2)
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