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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Норвич
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
14
Лапорт
Эмерик
3
Диаш
Рубен
2
Уокер
Кайл
8
Гюндоган
Илкай
16
Родри
Эрнандес
10
Грилиш
Джек
20
Силва
Бернарду
9
Жезус
Габриэль
21
Торрес
Ферран
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
30
Яннулис
Димитрис
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Гилмор
Билли
7
Рупп
Лукас
17
Рашица
Милот
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
Манчестер Сити
4-3-3
Норвич
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Грилиш Джек 1 0
Норвич
# Игрок      
1. Кантуэлл Тодд 1 0

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лестер 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли
Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити
Норвич Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун
Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич Норвич 3:0 Лутон Таун Норвич 1:0 Брентфорд Уиком 0:2 Норвич Бирмингем 1:3 Норвич

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Манчестер Сити 5:0 Норвич Премьер-лига Норвич 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Норвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Норвич 0:3 Манчестер Сити Кубок
Манчестер Сити 2:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 7:0 Норвич Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Норвич Премьер-лига Норвич 3:4 Манчестер Сити Премьер-лига Норвич 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Норвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Ливерпуль Жота Диогу 2 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 1 0 2
4. Вест Хэм Антонио Майкл 1 0 1
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
2. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
3. Лидс Купер Лиам 1 0
4. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
5. Ньюкасл Шелви Джонджо 1 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2021, осталось 30 минут.

    Главный судья: Скотт Грэм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 136
Манчестер Сити 99.3% (135)
X 0.7% (1)
Норвич 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Норвич
1.14
9.60
25.78
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Манчестер Сити - Норвич онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Сити - Норвич

Исход игры
Манчестер Сити
99.3% (133)
Ничья
0.7% (1)
Норвич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.7% (92)
Меньше
30.3% (40)
Обе команды забьют
Да
17.42% (23)
Нет
82.58% (109)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
45.5% (61)
2:0 Манчестер Сити
28.4% (38)
3:1 Манчестер Сити
9% (12)
2:1 Манчестер Сити
5.2% (7)
4:0 Манчестер Сити
3.7% (5)
5:0 Манчестер Сити
3% (4)
4:1 Манчестер Сити
2.2% (3)
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