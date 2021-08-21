Англия: Премьер-лига 2021-2022
Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Норвич
27
Канселу
Жоау
10
Грилиш
Джек
1
Крул
Тим
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
26 Мумба БалиЗащитник
- Защитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Айда АдамНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кантуэлл Тодд
|1
|0
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =0 -7Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лестер 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли
Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити
Норвич Последние 20 матчей: +13 =3 -4Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун
Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич Норвич 3:0 Лутон Таун Норвич 1:0 Брентфорд Уиком 0:2 Норвич Бирмингем 1:3 Норвич
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Ливерпуль
|Жота Диогу
|2
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|1
|0
|2
|4.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|0
|1
|5.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|2.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|1
|0
|4.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|5.
|Ньюкасл
|Шелви Джонджо
|1
|0
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Норвич
Исход игры
Манчестер Сити
99.3% (133)
Ничья
0.7% (1)
Норвич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.7% (92)
Меньше
30.3% (40)
Обе команды забьют
Да
17.42% (23)
Нет
82.58% (109)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
45.5% (61)
2:0 Манчестер Сити
28.4% (38)
3:1 Манчестер Сити
9% (12)
2:1 Манчестер Сити
5.2% (7)
4:0 Манчестер Сити
3.7% (5)
5:0 Манчестер Сити
3% (4)
4:1 Манчестер Сити
2.2% (3)
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