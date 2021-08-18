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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Норвич

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Грилиш Джек 1 0
Норвич
# Игрок      
1. Кантуэлл Тодд 1 0

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лестер 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли
Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити
Норвич Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун
Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич Норвич 3:0 Лутон Таун Норвич 1:0 Брентфорд Уиком 0:2 Норвич Бирмингем 1:3 Норвич

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Манчестер Сити 5:0 Норвич Премьер-лига Норвич 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Норвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Норвич 0:3 Манчестер Сити Кубок
Манчестер Сити 2:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 7:0 Норвич Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Норвич Премьер-лига Норвич 3:4 Манчестер Сити Премьер-лига Норвич 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Норвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Ливерпуль Салах Мохамед 1 0 2
3. Вест Хэм Антонио Майкл 1 0 1
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 1 0 1
5. Эвертон Ришарлисон 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
2. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
3. Лидс Купер Лиам 1 0
4. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
5. Ньюкасл Шелви Джонджо 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2021, осталось 2 дня 9 часов 24 минуты.

    Главный судья: Скотт Грэм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Манчестер Сити 100% (45)
    X 0% (0)
    Норвич 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Норвич
    1.14
    12.00
    30.07
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Норвич онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Норвич

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Норвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    16.28% (7)
    Нет
    83.72% (36)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    43.2% (19)
    2:0 Манчестер Сити
    38.6% (17)
    2:1 Манчестер Сити
    9.1% (4)
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