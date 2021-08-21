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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Днепр-1
2:0
Конец матча

Стадион:
Рух Львов
0'
1:0
27' Гол
Игнатенко Даниил
2:0
35' Гол
Назаренко Александр
39' Желтая карточка
Карасюк Роман
41' Желтая карточка
Довбик Артём
42' Желтая карточка
Мысык Марьян
59' Желтая карточка
Федорчук Валерий
79' Желтая карточка
Назаренко Александр
90' Желтая карточка
Батагов Арсений
90'+5
Днепр-1
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довбик Артём 4 0.8
2. Назаренко Александр 2 0.4
3. Адамюк Владимир 1 0.2
4. Игнатенко Даниил 1 0.2
5. Пихалёнок Александр 1 0.2
6. Чуже Марио 0 0
7. Лучкевич Валерий 0 0
8. Кравченко Никита 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борячук Андрей 2 0.4
2. Кузык Орест 1 0.2
3. Климчук Юрий 1 0.2
4. Федорчук Валерий 0 0
5. Мысык Марьян 0 0
6. Бойчук Богдан 0 0
7. Ореховский Павел 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Логинов Сергей 2 1
2. Ди Франко Франсиско 1 1
3. Пихалёнок Александр 1 1
4. Назаренко Александр 2 0
5. Адамюк Владимир 1 0
6. Довбик Артём 1 0
7. Дубинчак Владислав 1 0
8. Кравченко Никита 1 0
9. Когут Игорь 1 0
10. Джурасек Невен 1 0
11. Батагов Арсений 1 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Федорчук Валерий 2 0
2. Белый Максим 2 0
3. Мартынюк Ярослав 2 0
4. Кондраков Даниил 2 0
5. Дидик Роман 2 0
6. Карасюк Роман 1 0
7. Мысык Марьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Рух Львов 50% (2) 25% (1) 0 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Десна 2:1 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Мариуполь Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1
Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1
Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов
Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Рух Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Днепр-1 1:1 Рух Львов Премьер-лига Рух Львов 4:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 3:0 Рух Львов Первый дивизион Рух Львов 1:3 Днепр-1 Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
3. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
5. Днепр-1 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Верес Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
10. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
11. Заря Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
12. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Черноморец Од Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
16. Ингулец Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Львов Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Ингулец Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
17. Мариуполь Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
4. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
8. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
11. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
3. Заря Вернидуб Виталий 3 0
4. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
5. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Мысык Марьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Довбик Артём получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Карасюк Роман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Oleksandr Nazarenko бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Игнатенко Даниил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 134
Днепр-1 87.3% (117)
X 11.2% (15)
Рух Львов 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Днепр-1 2:0 Рух Львов онлайн


Прогнозы на матч Днепр-1 2:0 Рух Львов

Исход игры
Днепр-1
87.3% (117)
Ничья
11.2% (15)
Рух Львов
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.35% (55)
Меньше
58.65% (78)
Обе команды забьют
Да
50.38% (67)
Нет
49.62% (66)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
38.8% (52)
1:0 Днепр-1
28.4% (38)
2:0 Днепр-1
17.9% (24)
1:1 Ничья
9.7% (13)
0:1 Рух Львов
1.5% (2)
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