Украина: Премьер-лига 2021-2022
Днепр-1
2:0
Конец матча
Стадион: Днепр-Арена
Рух Львов
1:0
27' ГолИгнатенко Даниил
2:0
35' ГолНазаренко Александр
39' Желтая карточкаКарасюк Роман
41' Желтая карточкаДовбик Артём
42' Желтая карточкаМысык Марьян
59' Желтая карточкаФедорчук Валерий
79' Желтая карточкаНазаренко Александр
90' Желтая карточкаБатагов Арсений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сич АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кучук Леонид
Ход матча
27'
35'
39'
41'
42'
59'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довбик Артём
|4
|0.8
|2.
|Назаренко Александр
|2
|0.4
|3.
|Адамюк Владимир
|1
|0.2
|4.
|Игнатенко Даниил
|1
|0.2
|5.
|Пихалёнок Александр
|1
|0.2
|6.
|Чуже Марио
|0
|0
|7.
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|8.
|Кравченко Никита
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борячук Андрей
|2
|0.4
|2.
|Кузык Орест
|1
|0.2
|3.
|Климчук Юрий
|1
|0.2
|4.
|Федорчук Валерий
|0
|0
|5.
|Мысык Марьян
|0
|0
|6.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|7.
|Ореховский Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Ди Франко Франсиско
|1
|1
|3.
|Пихалёнок Александр
|1
|1
|4.
|Назаренко Александр
|2
|0
|5.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|6.
|Довбик Артём
|1
|0
|7.
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|8.
|Кравченко Никита
|1
|0
|9.
|Когут Игорь
|1
|0
|10.
|Джурасек Невен
|1
|0
|11.
|Батагов Арсений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Федорчук Валерий
|2
|0
|2.
|Белый Максим
|2
|0
|3.
|Мартынюк Ярослав
|2
|0
|4.
|Кондраков Даниил
|2
|0
|5.
|Дидик Роман
|2
|0
|6.
|Карасюк Роман
|1
|0
|7.
|Мысык Марьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Рух Львов
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +8 =5 -7Десна 2:1 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Мариуполь Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1
Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1
Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов
Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Рух Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Десна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|10.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|11.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|16.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|8.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|4.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|5.
|Колос Ковалёвка
|Сичинава Ника
|3
|0
Прогнозы на матч Днепр-1 2:0 Рух Львов
Исход игры
Днепр-1
87.3% (117)
Ничья
11.2% (15)
Рух Львов
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.35% (55)
Меньше
58.65% (78)
Обе команды забьют
Да
50.38% (67)
Нет
49.62% (66)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
38.8% (52)
1:0 Днепр-1
28.4% (38)
2:0 Днепр-1
17.9% (24)
1:1 Ничья
9.7% (13)
0:1 Рух Львов
1.5% (2)
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