Украина: Премьер-лига 2021-2022
Черноморец Од
Позже
Стадион: Черноморец
Шахтёр Донецк
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бугай Владислав
|2
|0.5
|2.
|Михайленко Николай
|1
|0.25
|3.
|Авагимян Артур
|1
|0.25
|4.
|Путря Илья
|1 (1)
|0.25
|5.
|Исаенко Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Лассина
|3
|0.75
|2.
|Степаненко Тарас
|1
|0.25
|3.
|Патрик Алан
|1
|0.25
|4.
|Дентиньо
|1
|0.25
|5.
|Корниенко Виктор
|1
|0.25
|6.
|Педриньо II
|1
|0.25
|7.
|Кривцов Сергей
|0
|0
|8.
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|9.
|Марлос Ромеро
|0
|0
|10.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|11.
|Додо Домилсон
|0
|0
|12.
|Манор Соломон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ванат Владислав
|3
|0
|2.
|Белошевский Богдан
|1
|1
|3.
|Кравченко Сергей
|1
|0
|4.
|Авагимян Артур
|1
|0
|5.
|Путря Илья
|1
|0
|6.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|7.
|Дубко Валерий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тете
|2
|0
|2.
|Антонио Маркос
|1
|0
|3.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|4.
|Марлон
|1
|0
|5.
|Корниенко Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черноморец Од
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Шахтёр Донецк
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Черноморец Од Последние 20 матчей: +11 =3 -6Мариуполь 2:3 Черноморец Од Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Десна 3:0 Черноморец Од
Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар Горняк-Спорт 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:0 Волынь Черноморец Од 3:1 Авангард Краматорск
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =0 -7Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия
Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Черноморец Од Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:3 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Кубок Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Верес
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|16.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Минай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|3.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Колос Ковалёвка
|Сичинава Ника
|3
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|3
|0
Прогнозы на матч Черноморец Од - Шахтёр Донецк
Исход игры
Черноморец Од
0% (0)
Ничья
0% (0)
Шахтёр Донецк
100% (43)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (30)
Меньше
28.57% (12)
Обе команды забьют
Да
61.9% (26)
Нет
38.1% (16)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.2% (16)
0:2 Шахтёр Донецк
27.9% (12)
1:3 Шахтёр Донецк
20.9% (9)
0:3 Шахтёр Донецк
9.3% (4)
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