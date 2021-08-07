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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Черноморец Од
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бугай Владислав 2 0.5
2. Михайленко Николай 1 0.25
3. Авагимян Артур 1 0.25
4. Путря Илья 1 (1) 0.25
5. Исаенко Евгений 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 3 0.75
2. Степаненко Тарас 1 0.25
3. Патрик Алан 1 0.25
4. Дентиньо 1 0.25
5. Корниенко Виктор 1 0.25
6. Педриньо II 1 0.25
7. Кривцов Сергей 0 0
8. Исмаили Гонсалвес 0 0
9. Марлос Ромеро 0 0
10. Матвиенко Николай 0 0
11. Додо Домилсон 0 0
12. Манор Соломон 0 0

Карточки

Черноморец Од
# Игрок      
1. Ванат Владислав 3 0
2. Белошевский Богдан 1 1
3. Кравченко Сергей 1 0
4. Авагимян Артур 1 0
5. Путря Илья 1 0
6. Цитаишвили Георгий 1 0
7. Дубко Валерий 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Тете 2 0
2. Антонио Маркос 1 0
3. Кривцов Сергей 1 0
4. Марлон 1 0
5. Корниенко Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черноморец Од 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Шахтёр Донецк 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Черноморец Од Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Мариуполь 2:3 Черноморец Од Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Десна 3:0 Черноморец Од
Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар Горняк-Спорт 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:0 Волынь Черноморец Од 3:1 Авангард Краматорск
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия
Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Черноморец Од: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Черноморец Од Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:3 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Кубок Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Ворскла Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Заря Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
11. Рух Львов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Черноморец Од Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
13. Верес Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
16. Ингулец Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Верес Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Львов Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Ингулец Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Мариуполь Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
8. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Минай Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
13. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Металлист-1925 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
2. Заря Вернидуб Виталий 3 0
3. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
4. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
5. Александрия Бабогло Владислав 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Од - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Черноморец Од 0% (0)
    X 0% (0)
    Шахтёр Донецк 100% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Од
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    14.50
    6.70
    1.22
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Черноморец Од - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Черноморец Од - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Черноморец Од
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Шахтёр Донецк
    100% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (30)
    Меньше
    28.57% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Шахтёр Донецк
    37.2% (16)
    0:2 Шахтёр Донецк
    27.9% (12)
    1:3 Шахтёр Донецк
    20.9% (9)
    0:3 Шахтёр Донецк
    9.3% (4)
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