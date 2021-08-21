Англия: Премьер-лига 2021-2022
Кристал Пэлас
0:0
Конец матча
Стадион: Селхерст Парк
Брентфорд
29' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
52' Желтая карточкаНоргор Кристиан
59' Желтая карточкаБентеке Кристиан
76' Желтая карточкаУорд Джоэл
11
Заха
Уилфрид
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бех МадсЗащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
29'
52'
59'
76'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Норгор Кристиан
|1
|0.5
|2.
|Каньос Серхи
|1
|0.5
|3.
|Пиннок Итан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уорд Джоэл
|1
|0
|2.
|Бентеке Кристиан
|1
|0
|3.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норгор Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Брентфорд
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =4 -9Челси 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон
Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм
Брентфорд Последние 20 матчей: +12 =6 -2Брентфорд 2:0 Арсенал Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд
Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл Престон Норт Энд 0:5 Брентфорд Брентфорд 0:0 Бирмингем Хаддерсфилд Таун 1:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Ноттингем Форест
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Брентфорд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Ливерпуль
|Жота Диогу
|2
|0
|0
|3.
|Астон Вилла
|Ингс Дэнни
|2
|1
|0
|4.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|1
|0
|5.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|1
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|4.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
|5.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд
Исход игры
Кристал Пэлас
60.7% (82)
Ничья
33.3% (45)
Брентфорд
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.6% (54)
Меньше
59.4% (79)
Обе команды забьют
Да
72.18% (96)
Нет
27.82% (37)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
31.1% (42)
1:1 Ничья
31.1% (42)
1:0 Кристал Пэлас
23.7% (32)
1:2 Брентфорд
5.2% (7)
2:0 Кристал Пэлас
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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