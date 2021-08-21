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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
0:0
Конец матча

Стадион:
Брентфорд
0'
29' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
52' Желтая карточка
Норгор Кристиан
59' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
76' Желтая карточка
Уорд Джоэл
90'+5
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
8
Куйяте
Шейку
18
Макартур
Джеймс
11
Заха
Уилфрид
20
Бентеке
Кристиан
15
Шлупп
Джеффри
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Кристал Пэлас
4-3-3
Брентфорд
3-5-2

Ход матча

29'
Андерсен Йоаким
 
52'
 
Норгор Кристиан
59'
Бентеке Кристиан
 
68'
Айю Джордан
Шлупп Джеффри
 
70'
 
Годдос Саман
Ониика Фрэнк
76'
Уорд Джоэл
 
77'
 
Висса Йоан
Мбеумо Брайан
87'
 
Бидструп Мадс
Янельт Витали

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Норгор Кристиан 1 0.5
2. Каньос Серхи 1 0.5
3. Пиннок Итан 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Уорд Джоэл 1 0
2. Бентеке Кристиан 1 0
3. Андерсен Йоаким 1 0
Брентфорд
# Игрок      
1. Норгор Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 0
 Брентфорд 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Челси 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон
Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм
Брентфорд Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Брентфорд 2:0 Арсенал Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд
Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл Престон Норт Энд 0:5 Брентфорд Брентфорд 0:0 Бирмингем Хаддерсфилд Таун 1:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Ноттингем Форест

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Брентфорд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Брентфорд 3:2 Кристал Пэлас Товарищеские матчи Брентфорд 1:1 Кристал Пэлас Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Эвертон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
12. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Лидс Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
15. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Эвертон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Ливерпуль Жота Диогу 2 0 0
3. Астон Вилла Ингс Дэнни 2 1 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 2 1 0
5. Ливерпуль Салах Мохамед 1 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
4. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
5. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Кристал Пэлас 60.7% (82)
X 33.3% (45)
Брентфорд 5.9% (8)
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Где смотреть матч Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд онлайн


Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд

Исход игры
Кристал Пэлас
60.7% (82)
Ничья
33.3% (45)
Брентфорд
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.6% (54)
Меньше
59.4% (79)
Обе команды забьют
Да
72.18% (96)
Нет
27.82% (37)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
31.1% (42)
1:1 Ничья
31.1% (42)
1:0 Кристал Пэлас
23.7% (32)
1:2 Брентфорд
5.2% (7)
2:0 Кристал Пэлас
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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