Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конор Галлахер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ониика Фрэнк пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем

48' Пиннок Итан нанес удар головой, но Висенте Гуаита спокойно отбил мяч.

48' Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Хорошую попытку сделал Тони Айвен . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Ох, нехорошо это выглядит. Янельт Витали получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Янельт Витали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

28' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

24' Каньос Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Гехи Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Мбеумо Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Ох, нехорошо это выглядит. Ониика Фрэнк получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Ониика Фрэнк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Опасность предотвращена - Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас вступил в отбор удачно

12' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Тони Айвен не смог попасть в створ ударом издали

9' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

7' Конор Галлахер видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

7' Заха Уилфрид разрезает оборону соперника отличным пасом

7' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

6' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

1' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брентфорд начинает с центра поля