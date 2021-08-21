Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Серен Юнайтед
2:1
Конец матча
Стадион: Stade du Pairay
Серкль Брюгге
30' Желтая карточкаWagane Faye
34' Желтая карточкаМазиз Юссеф
35' Желтая карточкаДеман Оливье
52' Желтая карточкаПопович Борис
1:0
54' ГолМазиз Юссеф
2:0
79' ГолМуандилмаджи Мариус
90' Желтая карточкаДаланн Йеспер
30
Диш
Гийом
88
Мазиз
Юссеф
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
52 Noah Serwy
-
Главный тренер: Кондом Хорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
- Нападающий
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
30'
34'
35'
52'
54'
79'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мазиз Юссеф
|3
|0.6
|2.
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.4
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деман Оливье
|3
|0.6
|2.
|Рубио Вальдо
|2
|0.4
|3.
|Попович Борис
|1
|0.2
|4.
|Декостере Роббе
|0
|0
|5.
|Велковски Димитар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буланже Бенжамен
|1
|1
|2.
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|3.
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|4.
|Gerald Kilota
|1
|0
|5.
|Theo Pierrot
|1
|0
|6.
|Диш Гийом
|1
|0
|7.
|Ibrahima Cisse1
|1
|0
|8.
|Wagane Faye
|1
|0
|9.
|Yahya Nadrani
|1
|0
|10.
|Zakaria Silini
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Деман Оливье
|4
|0
|2.
|Уткус Эдгарас
|3
|0
|3.
|Хотич Дино
|1
|0
|4.
|Лопес Леонардо
|1
|0
|5.
|Даланн Йеспер
|1
|0
|6.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|7.
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|8.
|Попович Борис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серен Юнайтед
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Серкль Брюгге
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Серен Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Серен Юнайтед 2:3 Остенде Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед
Метц 1:1 Серен Юнайтед Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Ломмель 1:3 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:0 Льерс Кемпензонен Серен Юнайтед 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серен Юнайтед Льерс Кемпензонен 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Серен Юнайтед 3:0 Ломмель Серен Юнайтед 1:4 Стандард Серен Юнайтед 2:1 Брюгге-2 Вестерло 4:3 Серен Юнайтед
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +8 =5 -7Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге
Стандард 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Синт-Трейден 3:0 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Серен Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Остенде
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|4.
|Эйпен
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Шарлеруа
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|10.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Синт-Трейден
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Гент
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|16.
|Мехелен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|АХ Лёвен
|4
|0
|3
|1
|3 - 7
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серен Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Синт-Трейден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Брюгге
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|7.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Синт-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|АХ Лёвен
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Мехелен
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|1
|4.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|1
|5.
|Остенде
|Гейе Махтар
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|4
|0
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|3
|0
|4.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|5.
|Кортрейк
|Палаверса Анте
|3
|0