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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
2:1
Конец матча

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
30' Желтая карточка
Wagane Faye
34' Желтая карточка
Мазиз Юссеф
35' Желтая карточка
Деман Оливье
52' Желтая карточка
Попович Борис
1:0
54' Гол
Мазиз Юссеф
2:0
79' Гол
Муандилмаджи Мариус
90' Желтая карточка
Даланн Йеспер
90'+8
30
Диш
Гийом
4
Wagane
Faye
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
21
Fabrice
Sambu
88
Мазиз
Юссеф
44
Ibrahima
Cisse1
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
10
Муандилмаджи
Мариус
8
Gerald
Kilota
1
Дидийон
Томас
6
Уткус
Эдгарас
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
2
Витиньо
Виктор
II
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
14
Ванхутт
Шарль
19
Велковски
Димитар
7
Рубио
Вальдо
23
Деман
Оливье
29
Миллан
Алехандро
Серен Юнайтед
3-4-3
Серкль Брюгге
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мазиз Юссеф 3 0.6
2. Муандилмаджи Мариус 2 0.4
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деман Оливье 3 0.6
2. Рубио Вальдо 2 0.4
3. Попович Борис 1 0.2
4. Декостере Роббе 0 0
5. Велковски Димитар 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
# Игрок      
1. Буланже Бенжамен 1 1
2. Мазиз Юссеф 2 0
3. Муандилмаджи Мариус 2 0
4. Gerald Kilota 1 0
5. Theo Pierrot 1 0
6. Диш Гийом 1 0
7. Ibrahima Cisse1 1 0
8. Wagane Faye 1 0
9. Yahya Nadrani 1 0
10. Zakaria Silini 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Деман Оливье 4 0
2. Уткус Эдгарас 3 0
3. Хотич Дино 1 0
4. Лопес Леонардо 1 0
5. Даланн Йеспер 1 0
6. Рубио Вальдо 1 0
7. Ванхутт Шарль 1 0
8. Попович Борис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серен Юнайтед 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Серкль Брюгге 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Серен Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Серен Юнайтед 2:3 Остенде Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед
Метц 1:1 Серен Юнайтед Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Ломмель 1:3 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:0 Льерс Кемпензонен Серен Юнайтед 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серен Юнайтед Льерс Кемпензонен 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Серен Юнайтед 3:0 Ломмель Серен Юнайтед 1:4 Стандард Серен Юнайтед 2:1 Брюгге-2 Вестерло 4:3 Серен Юнайтед
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге
Стандард 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Синт-Трейден 3:0 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Серен Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Серкль Брюгге 4:0 Серен Юнайтед Второй дивизион Серен Юнайтед 0:3 Серкль Брюгге Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Стандард 5 3 1 1 7 - 7 10
2. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Остенде 5 3 0 2 8 - 9 9
4. Эйпен 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Брюгге 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Генк 4 2 1 1 10 - 6 7
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Шарлеруа 4 1 3 0 5 - 2 6
10. Серен Юнайтед 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Серкль Брюгге 5 1 2 2 6 - 6 5
12. Антверпен 4 1 1 2 8 - 7 4
13. Зульте-Варегем 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Синт-Трейден 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Гент 4 1 1 2 5 - 5 4
16. Мехелен 4 1 0 3 4 - 8 3
17. АХ Лёвен 4 0 3 1 3 - 7 3
18. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серен Юнайтед 3 2 0 1 5 - 4 6
2. Гент 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Эйпен 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
5. Генк 2 1 0 1 7 - 4 3
6. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Синт-Трейден 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Мехелен 2 1 0 1 4 - 5 3
11. Остенде 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Шарлеруа 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Брюгге 2 0 2 0 3 - 3 2
14. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Серкль Брюгге 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Зульте-Варегем 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Стандард 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Остенде 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Эйпен 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Антверпен 3 1 1 1 8 - 6 4
7. Шарлеруа 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Андерлехт 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Серкль Брюгге 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Кортрейк 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Беерсхот-Вильрейк 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Синт-Трейден 2 0 1 1 1 - 2 1
15. АХ Лёвен 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Мехелен 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Генк Бонгонда Тео 4 0 1
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 1
4. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 3 0 1
5. Остенде Гейе Махтар 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
2. Серкль Брюгге Деман Оливье 4 0
3. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 3 0
4. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 0
5. Кортрейк Палаверса Анте 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Деман Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Мазиз Юссеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Wagane Faye получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Boris Popovic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге онлайн




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