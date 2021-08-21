Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

35' Деман Оливье получил желтую карточку от судьи

34' Мазиз Юссеф получил желтую карточку от судьи

30' Wagane Faye получил желтую карточку от судьи

7' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

5' Г О О О О Л - Boris Popovic бьет в цель!