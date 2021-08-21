ОПАСНО! Наконец-то серьёзный ответ от "Уфы". Из-за пределов штрафной площади классный удар удался Камилову, который метил в левую "девятку", но Кержакову удалось в броске потащить мяч на угловой.

После розыгрыша углового был заработан штрафной удар уфимцами, неподалёку от углового флажка. Подача со стандарта пошла в район линии вратарской площади, но снова в высоком прыжке мяч головой отбивает Ракицкий.

Активно разминаются запасные игроки "Уфы" за пределами поля. Больше всех усердствует Урунов, который снова прибыл в Башкортостан на правах аренды.

ОПАСНО! В ходе быстрой контратаки Вендел вывел на ударную позицию Дзюбу, но удар Артёма не получился, так как он поскользнулся в самый ответственный момент. Уже сидя Артёму удалось пробить практически с нулевого угла - мяч от штанги ушёл за пределы поля.

Без замен пока что в составах обеих команд. Посмотрим, изменится ли игровой рисунок, по сравнению с первым таймом.

Первую атаку левым флангом провели гости. Мяч транзитом через Дзюбу был доставлен Малкому, который пробивал с 22-х метров с левой ноги, но получилось практически прямо в Беленова.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Зенит" с минимальным счётом пока что выигрывает, благодаря быстрому голу Малкома.

45' Угловой на левом фланге заработали питерцы, решив разыграть мяч накоротке, после чего следовала диагональная подача в штрафную площадку, но там сработали защитники "Уфы".

45' 2 минуты компенсировано.

44' ОПАСНО! Малком выдал тонкий пас в штрафную площадку на Вендела, который без замаха пробивал с носка в правый нижний угол ворот, но Беленову удалось в броске потащить мяч.

43' На правом краю атаки разыграли мяч питерцы, и со средней дистанции в ближний угол пробивал Ерохин, но там Беленов не позволив себе ошибиться, намертво забрав мяч.

42' Стараются уфимцы поддерживать интенсивный темп в концовке первого тайма, но поддерживают его гости без проблем. Хорошо готовы в функциональном плане обе команды.

41' Йокич подключился к атаке хозяев по левому флангу и вырезал подачу в центр штрафной площади, но там всё под контролем Ракицкого.

40' Дзюба жестковато сфолил против Касинтуры, за что мог получить жёлтую карточку, но арбитр на первый раз предпочитает ограничиваться устными внушениями для нарушителей.

39' Быструю контратаку разогнали зенитовцы, которая могла оказаться голевой, но последний обостряющий пас всё же не прошёл - Йокич спас свою команду от серьёзных неприятностей.

38' Штрафной удар в глубине поля заработали уфимцы. Подача последовала на левый край штрафной площади, но там выше всех был Дзюба.

37' Активно забили в барабаны на трибунах болельщики "Уфы", продолжая изо всех сил поддерживать родную команду. Но пока что острых моментов у ворот Кержакова не возникает.

36' Дуглас Сантос пробивал со штрафного удара, метя в "девятку" "вратарского" угла, но промахнулся. Беленов достаточно спокойно взглядом проводил мяч. Видимо, контролировал ситуацию вратарь.

35' Клаудиньо продемонстрировал классный дриблинг, обыгрался с Дзюбой, после чего был сбит метрах в 20-ти от ворот соперника. Опаснейший штрафной для "Зенита".

34' При отборе мяча у уфимцев нет возможностей для проведения быстрой контратаки - всё пресекается полузащитниками "Зенита".

33' Хорошо в последние минуты держится мяч в ногах петербургской команды. Нервничают из-за этого уфимские футболисты, но не могут ничего поделать.

32' Малком с левого фланга выполнил навес на дальний край штрафной площади, откуда с ходу мощно пробивал Барриос, но мяч улетел на трибуны.

31' Сумели врачи поставить на ноги Ракицкого. Не нужно никому из запасных игроков "сине-бело-голубых" разминаться - Ярослав будет продолжать встречу.

30' Ракицкому очень больно досталось от Касинтуры, и требуется медицинскую помощь оказать украинскому защитнику.

29' Касинтура в течении пары минут умудрился дважды грубо сфолить, за что абсолютно заслуженно получил жёлтую карточку.

28' Длинный перевод на левый фланг атаки "Уфы" следовал на забегание Алиеву, но слишком сильно получилось - мяч вылетел за боковую линию.

27' Арбитр объявил минутную паузу в матче. Жарко в Уфе, так что футболисты отправлены на водопой. Алексей Стукалов активно пытается донести до подопечных свои идеи.

26' Дуглас Сантос на левом фланге прошёл Касинтуру, после чего подавал на ближний край штрафной площади, и головой по воротам пробивал Ерохин - промах.

25' Малком по правому флангу в контратаке запустил в прорыв Караваева, но тот слишком высокую подачу в центр выполнил - Дзюба не имел шансов добраться до мяча.

24' Нужны оригинальные идеи уфимцам для вскрытия насыщенной обороны "Зенита", но их пока нет. Команда Алексея Стукалова, конечно, надеялась изначально работать на контратаках.

23' Правым флангом теперь попытались обострить игру уфимцы, откуда Касинтура выполнял подачу на дальнюю штангу, но в эту зону никто из хозяев поля не набегал.

22' Преимущественно левым флангом свои атаки стараются строить уфимцы через зону Караваева, но редко он позволяет соперникам выполнять навесные подачи в центр.

21' Дзюбу очень плотно опекают уфимские защитники, не оставляя для нападающего даже сантиметра свободного пространства. Азмун сегодня остался на скамейке запасных.

20' "Уфа, Уфа", - дружно скандируют немногочисленные болельщики на трибунах. Йокич подключился к атаке хозяев и пробивал издали, но несильным и неточным получился его выстрел.

19' Алиев сейчас всё-таки выполнил подача с левого фланга в штрафную площадку, но высоковато получилось - до мяча никто из партнёров по команде добраться не сумел.

18' Алиев и Йокич пытались что-то интересное придумать на левом фланге атаки "Уфы", но в отборе здесь отработал Дзюба, который отбил мяч в аут.

17' Дуглас Сантос заработал угловой для "Зенита" на левом фланге. Со стандарта последовала невысокая подача, и на ближней штанги сработал Касинтура, выбив мяч достаточно далеко.

16' До конца первого тайма "Уфа" вряд ли будет рисковать и идти вперёд большими силами даже уступая в счёте. Сейчас главная задача для башкирцев - не пропустить больше.

15' А теперь принялись катать мяч поперёк поля зенитовцы, не встречая при этом какого-либо прессинга со стороны соперника.

14' Вышли гости сейчас в контратаку, но она получилась не самой скоростной, и подача с правого фланга стала добычей Беленова, который сработал на выходе.

13' Отошли питерцы практически полным составом на свою треть поля, спокойно сдерживая попытки позиционных атак соперника, выжидая возможностей для контратак.

12' Левым флангом попытались продвинуться вперёд футболисты "Уфы", но потеряли мяч, после чего нарушили правила.

11' Более высокий класс "Зенита" сказался на исходе первой десятиминутки, и теперь уже "Уфе" надо стараться идти вперёд в поисках шанса для ответного гола.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Малком!!!

Потрясающе! Ничего не предвещало беды, но Ракицкий со своей половины поля забросил мяч на правый край штрафной площади на Малкома, который умело подработал мяч и точно пробил под Беленовым.

8' Уфимцы не мандражируют по ходу первого тайма, достаточно уверенно комбинируя мяч поперёк поля в центральной зоне, справляясь с прессингом соперника.

7' Букмекеры перед матчем фактически не сомневались в победе "сине-бело-голубых", предлагая на чистую победу гостей невысокий коэффициент 1.35.

6' Питерцы пока что не торопятся включать максимальные скорости продолжая больше присматриваться к сопернику.

5' Малком с дальней дистанции пробил по воротам соперника, метя в левую "девятку", но ошибся - мяч просвистел чуть выше и левее цели.

4' Быструю контратаку попытались провести гости, но Плиев успел нарушить правила против Дзюбы, прихватив нападающего руками. Искренне защитник извинился перед судьёй и соперником, благодаря чему сумел избежать жёлтой карточки.

3' Первую атаку провели уфимцы, и с левого края следовала диагональная передача в центр штрафной площади, но там всё под контролем защитников "Зенита".

2' Тысяча болельщиков сегодня только присутствует на трибунах. Больше сюда просто не пускали из-за карантинных ограничений.