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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
0:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Зенит
0'
0:1
10' Гол
Малком Филипе
29' Желтая карточка
Касинтура Эгаш
52'
Беленов отражает опасный удар
0:1. Филипе Малком
31
Беленов
Александр
6
Фищенко
Руслан
3
Плиев
Константин
44
Журавлёв
Юрий
5
Йокич
Боян
24
Мрзляк
Филип
29
Камилов
Владислав
7
Алиев
Азер
23
Касинтура
Эгаш
75
Жамалетдинов
Тимур
9
Агаларов
Гамид
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
44
Ракицкий
Ярослав
6
Ловрен
Деян
3
Дуглас
Сантос
10
Малком
Филипе
11
Клаудиньо
5
Барриос
Вилмар
8
Вендел
Маркус
21
Ерохин
Александр
22
Дзюба
Артём
Уфа
5-3-2
Зенит
4-4-2

Ход матча

10'
0:1
Малком Филипе
(Ракицкий Ярослав)
29'
Касинтура Эгаш
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57
  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агаларов Гамид 3 0.6
2. Иванов Олег 2 (2) 0.4
3. Голубев Артём 0 0
4. Касинтура Эгаш 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 4 0.8
2. Азмун Сердар 4 (1) 0.8
3. Сутормин Алексей 2 (2) 0.4
4. Вендел Маркус 1 0.2
5. Малком Филипе 1 0.2
6. Ракицкий Ярослав 0 0
7. Кузяев Далер 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Касинтура Эгаш 3 0
2. Фищенко Руслан 1 1
3. Камилов Владислав 2 0
4. Иванов Олег 1 0
5. Кротов Вячеслав 1 0
6. Бауэр Мориц 1 0
7. Мрзляк Филип 1 0
8. Голубев Артём 1 0
9. Милетич Неманья 1 0
10. Агаларов Гамид 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Кузяев Далер 3 1
2. Оздоев Магомед 1 0
3. Ловрен Деян 1 0
4. Азмун Сердар 1 0
5. Круговой Данил 1 0
6. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Зенит 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 0 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа
Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа
Зенит Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит
Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Уфа: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 1
Уфа 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 6:0 Уфа Премьер-лига Зенит 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Зенит Премьер-лига
Зенит 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Зенит Премьер-лига Уфа 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Уфа Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Товарищеские матчи Зенит 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Зенит Премьер-лига Уфа 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. Рубин Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6. Локомотив Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
7. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Краснодар Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Химки Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Уфа 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
13. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Крылья Советов Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
15. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Урал 0:1 Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Динамо Москва 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Зенит 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Уфа 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Урал 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Уфа 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Урал 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Сочи Попов Ивелин 3 0 1
5. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зенит Кузяев Далер 3 1
2. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
3. Урал Бикфалви Эрик 2 1
4. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
5. Ахмат Нижич Зоран 3 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Второй тайм
  • Штанга
    52'
    ОПАСНО! В ходе быстрой контратаки Вендел вывел на ударную позицию Дзюбу, но удар Артёма не получился, так как он поскользнулся в самый ответственный момент. Уже сидя Артёму удалось пробить практически с нулевого угла - мяч от штанги ушёл за пределы поля.
  • 51'
    Активно разминаются запасные игроки "Уфы" за пределами поля. Больше всех усердствует Урунов, который снова прибыл в Башкортостан на правах аренды.
  • Угловой
    50'
    После розыгрыша углового был заработан штрафной удар уфимцами, неподалёку от углового флажка. Подача со стандарта пошла в район линии вратарской площади, но снова в высоком прыжке мяч головой отбивает Ракицкий.
  • Опасный момент
    49'
    ОПАСНО! Наконец-то серьёзный ответ от "Уфы". Из-за пределов штрафной площади классный удар удался Камилову, который метил в левую "девятку", но Кержакову удалось в броске потащить мяч на угловой.
  • Опасный момент
    48'
    Первую атаку левым флангом провели гости. Мяч транзитом через Дзюбу был доставлен Малкому, который пробивал с 22-х метров с левой ноги, но получилось практически прямо в Беленова.
  • 47'
    Без замен пока что в составах обеих команд. Посмотрим, изменится ли игровой рисунок, по сравнению с первым таймом.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Зенит" с минимальным счётом пока что выигрывает, благодаря быстрому голу Малкома.
  • Угловой
    45'
    Угловой на левом фланге заработали питерцы, решив разыграть мяч накоротке, после чего следовала диагональная подача в штрафную площадку, но там сработали защитники "Уфы".
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Опасный момент
    44'
    ОПАСНО! Малком выдал тонкий пас в штрафную площадку на Вендела, который без замаха пробивал с носка в правый нижний угол ворот, но Беленову удалось в броске потащить мяч.
  • Опасный момент
    43'
    На правом краю атаки разыграли мяч питерцы, и со средней дистанции в ближний угол пробивал Ерохин, но там Беленов не позволив себе ошибиться, намертво забрав мяч.
  • 42'
    Стараются уфимцы поддерживать интенсивный темп в концовке первого тайма, но поддерживают его гости без проблем. Хорошо готовы в функциональном плане обе команды.
  • 41'
    Йокич подключился к атаке хозяев по левому флангу и вырезал подачу в центр штрафной площади, но там всё под контролем Ракицкого.
  • Фол, нарушение
    40'
    Дзюба жестковато сфолил против Касинтуры, за что мог получить жёлтую карточку, но арбитр на первый раз предпочитает ограничиваться устными внушениями для нарушителей.
  • 39'
    Быструю контратаку разогнали зенитовцы, которая могла оказаться голевой, но последний обостряющий пас всё же не прошёл - Йокич спас свою команду от серьёзных неприятностей.
  • Фол, нарушение
    38'
    Штрафной удар в глубине поля заработали уфимцы. Подача последовала на левый край штрафной площади, но там выше всех был Дзюба.
  • 37'
    Активно забили в барабаны на трибунах болельщики "Уфы", продолжая изо всех сил поддерживать родную команду. Но пока что острых моментов у ворот Кержакова не возникает.
  • Опасный момент
    36'
    Дуглас Сантос пробивал со штрафного удара, метя в "девятку" "вратарского" угла, но промахнулся. Беленов достаточно спокойно взглядом проводил мяч. Видимо, контролировал ситуацию вратарь.
  • Фол, нарушение
    35'
    Клаудиньо продемонстрировал классный дриблинг, обыгрался с Дзюбой, после чего был сбит метрах в 20-ти от ворот соперника. Опаснейший штрафной для "Зенита".
  • 34'
    При отборе мяча у уфимцев нет возможностей для проведения быстрой контратаки - всё пресекается полузащитниками "Зенита".
  • 33'
    Хорошо в последние минуты держится мяч в ногах петербургской команды. Нервничают из-за этого уфимские футболисты, но не могут ничего поделать.
  • 32'
    Малком с левого фланга выполнил навес на дальний край штрафной площади, откуда с ходу мощно пробивал Барриос, но мяч улетел на трибуны.
  • 31'
    Сумели врачи поставить на ноги Ракицкого. Не нужно никому из запасных игроков "сине-бело-голубых" разминаться - Ярослав будет продолжать встречу.
  • Травма, повреждение
    30'
    Ракицкому очень больно досталось от Касинтуры, и требуется медицинскую помощь оказать украинскому защитнику.
  • Желтая карточка
    29'
    Касинтура в течении пары минут умудрился дважды грубо сфолить, за что абсолютно заслуженно получил жёлтую карточку.
  • 28'
    Длинный перевод на левый фланг атаки "Уфы" следовал на забегание Алиеву, но слишком сильно получилось - мяч вылетел за боковую линию.
  • Судья
    27'
    Арбитр объявил минутную паузу в матче. Жарко в Уфе, так что футболисты отправлены на водопой. Алексей Стукалов активно пытается донести до подопечных свои идеи.
  • Опасный момент
    26'
    Дуглас Сантос на левом фланге прошёл Касинтуру, после чего подавал на ближний край штрафной площади, и головой по воротам пробивал Ерохин - промах.
  • 25'
    Малком по правому флангу в контратаке запустил в прорыв Караваева, но тот слишком высокую подачу в центр выполнил - Дзюба не имел шансов добраться до мяча.
  • 24'
    Нужны оригинальные идеи уфимцам для вскрытия насыщенной обороны "Зенита", но их пока нет. Команда Алексея Стукалова, конечно, надеялась изначально работать на контратаках.
  • 23'
    Правым флангом теперь попытались обострить игру уфимцы, откуда Касинтура выполнял подачу на дальнюю штангу, но в эту зону никто из хозяев поля не набегал.
  • 22'
    Преимущественно левым флангом свои атаки стараются строить уфимцы через зону Караваева, но редко он позволяет соперникам выполнять навесные подачи в центр.
  • 21'
    Дзюбу очень плотно опекают уфимские защитники, не оставляя для нападающего даже сантиметра свободного пространства. Азмун сегодня остался на скамейке запасных.
  • 20'
    "Уфа, Уфа", - дружно скандируют немногочисленные болельщики на трибунах. Йокич подключился к атаке хозяев и пробивал издали, но несильным и неточным получился его выстрел.
  • 19'
    Алиев сейчас всё-таки выполнил подача с левого фланга в штрафную площадку, но высоковато получилось - до мяча никто из партнёров по команде добраться не сумел.
  • 18'
    Алиев и Йокич пытались что-то интересное придумать на левом фланге атаки "Уфы", но в отборе здесь отработал Дзюба, который отбил мяч в аут.
  • 17'
    Дуглас Сантос заработал угловой для "Зенита" на левом фланге. Со стандарта последовала невысокая подача, и на ближней штанги сработал Касинтура, выбив мяч достаточно далеко.
  • 16'
    До конца первого тайма "Уфа" вряд ли будет рисковать и идти вперёд большими силами даже уступая в счёте. Сейчас главная задача для башкирцев - не пропустить больше.
  • 15'
    А теперь принялись катать мяч поперёк поля зенитовцы, не встречая при этом какого-либо прессинга со стороны соперника.
  • 14'
    Вышли гости сейчас в контратаку, но она получилась не самой скоростной, и подача с правого фланга стала добычей Беленова, который сработал на выходе.
  • 13'
    Отошли питерцы практически полным составом на свою треть поля, спокойно сдерживая попытки позиционных атак соперника, выжидая возможностей для контратак.
  • Фол, нарушение
    12'
    Левым флангом попытались продвинуться вперёд футболисты "Уфы", но потеряли мяч, после чего нарушили правила.
  • 11'
    Более высокий класс "Зенита" сказался на исходе первой десятиминутки, и теперь уже "Уфе" надо стараться идти вперёд в поисках шанса для ответного гола.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Малком!!!
    Потрясающе! Ничего не предвещало беды, но Ракицкий со своей половины поля забросил мяч на правый край штрафной площади на Малкома, который умело подработал мяч и точно пробил под Беленовым.
  • 8'
    Уфимцы не мандражируют по ходу первого тайма, достаточно уверенно комбинируя мяч поперёк поля в центральной зоне, справляясь с прессингом соперника.
  • 7'
    Букмекеры перед матчем фактически не сомневались в победе "сине-бело-голубых", предлагая на чистую победу гостей невысокий коэффициент 1.35.
  • 6'
    Питерцы пока что не торопятся включать максимальные скорости продолжая больше присматриваться к сопернику.
  • 5'
    Малком с дальней дистанции пробил по воротам соперника, метя в левую "девятку", но ошибся - мяч просвистел чуть выше и левее цели.
  • Фол, нарушение
    4'
    Быструю контратаку попытались провести гости, но Плиев успел нарушить правила против Дзюбы, прихватив нападающего руками. Искренне защитник извинился перед судьёй и соперником, благодаря чему сумел избежать жёлтой карточки.
  • 3'
    Первую атаку провели уфимцы, и с левого края следовала диагональная передача в центр штрафной площади, но там всё под контролем защитников "Зенита".
  • 2'
    Тысяча болельщиков сегодня только присутствует на трибунах. Больше сюда просто не пускали из-за карантинных ограничений.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Уфы".
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Касинтура Эгаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Малком Филипе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Уфа 0:1 Зенит онлайн


Прогнозы на матч Уфа 0:1 Зенит

Исход игры
Уфа
3.4% (5)
Ничья
4.8% (7)
Зенит
91.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (84)
Меньше
41.67% (60)
Обе команды забьют
Да
57.64% (83)
Нет
42.36% (61)
Популярный счёт
1:2 Зенит
36.3% (53)
0:2 Зенит
26% (38)
1:3 Зенит
13.7% (20)
0:1 Зенит
8.2% (12)
1:1 Ничья
3.4% (5)
0:3 Зенит
3.4% (5)
1:0 Уфа
2.7% (4)
1:4 Зенит
1.4% (2)
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