Россия: Премьер-лига 2021-2022
Уфа
0:1
Второй тайм: 52'
Стадион: BetBoom Арена
Зенит
0:1
10' ГолМалком Филипе
29' Желтая карточкаКасинтура Эгаш
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
24
Мрзляк
Филип
11
Клаудиньо
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Мрзляк ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бауэр МорицПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Урунов ОстонНападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
Ход матча
10'
29'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агаларов Гамид
|3
|0.6
|2.
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.4
|3.
|Голубев Артём
|0
|0
|4.
|Касинтура Эгаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ерохин Александр
|4
|0.8
|2.
|Азмун Сердар
|4 (1)
|0.8
|3.
|Сутормин Алексей
|2 (2)
|0.4
|4.
|Вендел Маркус
|1
|0.2
|5.
|Малком Филипе
|1
|0.2
|6.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|7.
|Кузяев Далер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|2.
|Фищенко Руслан
|1
|1
|3.
|Камилов Владислав
|2
|0
|4.
|Иванов Олег
|1
|0
|5.
|Кротов Вячеслав
|1
|0
|6.
|Бауэр Мориц
|1
|0
|7.
|Мрзляк Филип
|1
|0
|8.
|Голубев Артём
|1
|0
|9.
|Милетич Неманья
|1
|0
|10.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|3.
|Ловрен Деян
|1
|0
|4.
|Азмун Сердар
|1
|0
|5.
|Круговой Данил
|1
|0
|6.
|Вендел Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Зенит
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|0
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа
Зенит Последние 20 матчей: +12 =6 -2Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит
Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Уфа: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 1
Зенит 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Зенит Премьер-лига Уфа 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Уфа Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Товарищеские матчи Зенит 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Зенит Премьер-лига Уфа 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Уфа
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|15.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Урал
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Зенит
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Уфа
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Урал
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Уфа
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Урал
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|3
|0
|1
|5.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|5.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа 0:1 Зенит
Исход игры
Уфа
3.4% (5)
Ничья
4.8% (7)
Зенит
91.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (84)
Меньше
41.67% (60)
Обе команды забьют
Да
57.64% (83)
Нет
42.36% (61)
Популярный счёт
1:2 Зенит
36.3% (53)
0:2 Зенит
26% (38)
1:3 Зенит
13.7% (20)
0:1 Зенит
8.2% (12)
1:1 Ничья
3.4% (5)
0:3 Зенит
3.4% (5)
1:0 Уфа
2.7% (4)
1:4 Зенит
1.4% (2)
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