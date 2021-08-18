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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
 
Позже

Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агаларов Гамид 3 0.75
2. Иванов Олег 2 (2) 0.5
3. Голубев Артём 0 0
4. Касинтура Эгаш 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 4 1
2. Азмун Сердар 4 (1) 1
3. Сутормин Алексей 2 (2) 0.5
4. Вендел Маркус 1 0.25
5. Кузяев Далер 0 0
6. Ракицкий Ярослав 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Фищенко Руслан 1 1
2. Камилов Владислав 2 0
3. Касинтура Эгаш 2 0
4. Иванов Олег 1 0
5. Кротов Вячеслав 1 0
6. Бауэр Мориц 1 0
7. Мрзляк Филип 1 0
8. Голубев Артём 1 0
9. Милетич Неманья 1 0
10. Агаларов Гамид 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Кузяев Далер 3 1
2. Оздоев Магомед 1 0
3. Ловрен Деян 1 0
4. Азмун Сердар 1 0
5. Круговой Данил 1 0
6. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Зенит 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 0 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа
Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа
Зенит Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит
Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Уфа: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 1
Уфа 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 6:0 Уфа Премьер-лига Зенит 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Зенит Премьер-лига
Зенит 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Зенит Премьер-лига Уфа 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Уфа Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Товарищеские матчи Зенит 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Зенит Премьер-лига Уфа 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
2. Рубин Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Локомотив Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Краснодар Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
8. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Ахмат Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Уфа Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Химки Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
14. Крылья Советов Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Динамо Москва Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Сочи Попов Ивелин 3 0 1
5. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зенит Кузяев Далер 3 1
2. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
3. Ахмат Нижич Зоран 3 0
4. Урал Герасимов Алексей 3 0
5. Спартак Москва Рассказов Николай 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2021, осталось 2 дня 10 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Уфа 2% (1)
    X 4% (2)
    Зенит 94% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Зенит
    7.42
    4.80
    1.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Уфа - Зенит

    Исход игры
    Уфа
    2% (1)
    Ничья
    4% (2)
    Зенит
    94% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.51% (37)
    Меньше
    24.49% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    69.39% (34)
    Нет
    30.61% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    38% (19)
    1:3 Зенит
    24% (12)
    0:2 Зенит
    12% (6)
    0:3 Зенит
    6% (3)
    0:1 Зенит
    6% (3)
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