Россия: Премьер-лига 2021-2022
Уфа
Позже
Стадион: BetBoom Арена
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агаларов Гамид
|3
|0.75
|2.
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.5
|3.
|Голубев Артём
|0
|0
|4.
|Касинтура Эгаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ерохин Александр
|4
|1
|2.
|Азмун Сердар
|4 (1)
|1
|3.
|Сутормин Алексей
|2 (2)
|0.5
|4.
|Вендел Маркус
|1
|0.25
|5.
|Кузяев Далер
|0
|0
|6.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фищенко Руслан
|1
|1
|2.
|Камилов Владислав
|2
|0
|3.
|Касинтура Эгаш
|2
|0
|4.
|Иванов Олег
|1
|0
|5.
|Кротов Вячеслав
|1
|0
|6.
|Бауэр Мориц
|1
|0
|7.
|Мрзляк Филип
|1
|0
|8.
|Голубев Артём
|1
|0
|9.
|Милетич Неманья
|1
|0
|10.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|3.
|Ловрен Деян
|1
|0
|4.
|Азмун Сердар
|1
|0
|5.
|Круговой Данил
|1
|0
|6.
|Вендел Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Зенит
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|0
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа
Зенит Последние 20 матчей: +12 =6 -2Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит
Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Уфа: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 1
Зенит 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Зенит Премьер-лига Уфа 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Уфа Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Товарищеские матчи Зенит 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Зенит Премьер-лига Уфа 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|3
|0
|1
|5.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|3
|0
|4.
|Урал
|Герасимов Алексей
|3
|0
|5.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Зенит
Исход игры
Уфа
2% (1)
Ничья
4% (2)
Зенит
94% (47)
Тотал 2.5
Больше
75.51% (37)
Меньше
24.49% (12)
Обе команды забьют
Да
69.39% (34)
Нет
30.61% (15)
Популярный счёт
1:2 Зенит
38% (19)
1:3 Зенит
24% (12)
0:2 Зенит
12% (6)
0:3 Зенит
6% (3)
0:1 Зенит
6% (3)
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