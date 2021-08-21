Ой-ой-ой! "Ахмат" остаётся в меньшинстве в середине первого тайма! В центральной зоне Харин зачем-то грубо срубил Марио Фернандеса, за что заслуженно получил вторую жёлтую карточку.

Андрей Талалаев сразу активизировался у кромки поля, показывая кому и куда надо перестраиваться. Видимо, главный тренер "Ахмата" попытается обойтись без замены в первом тайме.

Угловой на правом фланге заработали "армейцы", но Дзагоев со стандарта выполнил плохую подачу, не сумев нормально поднять мяч над землёй.

Влашич с правого края задумал хитрый тонкий пас в штрафную площадку на Чалова, но Фёдору не удалось добраться до мяча - на мгновение форварда опередил бросившийся навстречу Шелия.

Отличное настроение сейчас у фанов ЦСКА. Похоже, они не сомневаются, что их любимцы сегодня воспользуются численным преимуществом и выиграют этот матч.

23' Обляков в центре поля обрезался, но Уткин не сумел отправить в прорыв Конате, выполнив вертикальную передачу в направлении нападающего в недодачу.

22' Немного болельщиков сегодня на трибунах "ВЭБ Арены" из-за карантинных ограничений, но фан-сектор "армейцев" традиционно очень шумно себя ведёт.

21' После штрафного удара грозненцы выполнили ещё и угловой с левого фланга, но опасности у ворот Акинфеева так и не возникло - очень чётко работают в воздухе защитники ЦСКА.

20' А вот и счёт по жёлтым карточкам сравнялся. Марио Фернандес жестковато сфолил на правом фланге обороны. Сергей Карасёв сегодня проявляет строгость. Видимо, вывели судью из себя проблемы с техникой. Шутка, конечно.

19' Марио Фернандес с правого фланга сумел ворваться вдоль лицевой линии в чужую штрафную площадку с мячом, но не преуспел в дриблинге, не сумев пройти двух соперников, которые его встречали.

18' Ризван Уциев сегодня впервые с 20 марта 2020 года вышел на поле в основном составе, и сразу ему вернули капитанскую повязку. За весь прошлый сезон Ризван отыграл всего лишь 7 минут.

17' Обляков впервые подключился в атаку по левому флангу, откуда пытался выполнить подачу в штрафную площадку, но мяч немного срезался с ноги Ивана, и спланировал аккуратно в руки Шелии.

16' Достаточно хороший темп демонстрируют обе команды в первой половине первого тайма. Увидели мы с Вами уже несколько острых моментов. Думаю, без голов мы на "ВЭБ Арене" не останемся сегодня.

15' Дзагоев со стандарта хорошую подачу выполнил в гущу набегающих футболистов, и выше всех выпрыгнул Бийол, который пробивал со второго этажа достаточно сильно, но мяч над воротами полетел.

14' Марио Фернандес подключился к атаке хозяев по правому флангу, и бразильского россиянина только при помощи рук сумел остановить Харин. Первая жёлтая карточка появилась в руках Карасёва.

13' Ещё один угловой с правого фланга выполнили гости, и после заброса мяча на дальний край штрафной площади мощно с лёту пробивал Бериша, но лишь запустил мяч высоко на трибуны.

12' Подача углового пошла на ближнюю штангу, откуда Конате пробивал головой, и был недалёк от попадания в ближний верхний угол, но обошлось для ЦСКА.

11' Снова пропала связь у Карасёва. Недовольные болельщики освистывают возникшую ситуацию, считая, что таких проблем в Премьер-лиге быть не должно.

10' Всё в порядке у Сергея Карасёва уже, и матч продолжен. Сразу же угловой на правом фланге заработали грозненцы, и большими силами пошли в чужую штрафную площадку.

9' Проблемы возникли у Сергея Карасёва с техникой. Пропала связь у главного арбитра с ассистентами, и теперь специалисты должны наладить работу передатчиков.

8' Правым флангом теперь попытались организовать атаку "бело-зелёные", но Карапузов не успел к мячу - успел его корпусом заблокировать Дивеев, и мяч просто выкатился за лицевую линию.

7' Первую атаку через центральную ось провели грозненцы, и она закончилась плотным дальним ударом от Бериши, но мяч полетел примерно на пару метров левее створа ворот.

6' Стоит отметить, что Дзагоев впервые в нынешнем сезоне вышел на поле в стартовом составе. Будем надеяться, что с этого момента травмы перестанут преследовать Алана.

5' ОПСНО! Первый угловой в матче москвичи заработали на левом фланге. Дзагоев выполнил подача от флажка в центр штрафной площади, откуда мощно головой пробивал Дивеев - мяч просвистел рядом с левой "девяткой".

4' Капитан "Ахмата" Уциев начал первую контратаку своей команды, но она достаточно быстро закончилась потерей мяча. Всё спокойно пока что для команды Алексея Березуцкого.

3' В спокойном ритме началась наша встреча. Хозяева поля взяли мяч под контроль, но агрессии в атаке не проявляют, пасуясь только в центре поперёк поля.

2' Перед матчем символический первый удар по мячу сделала олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, которая появилась на поле в шарфе ЦСКА. Также рядом с российской легкоатлеткой был "армеец" Бруно Фукс, который также стал олимпийским чемпионом в Токио, но медаль свою на этот матч не взял.