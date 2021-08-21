Россия: Премьер-лига 2021-2022
ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: ВЭБ Арена
Ахмат
13' Желтая карточкаХарин Евгений
18' Желтая карточкаФернандес Марио
23' Вторая желтая карточкаХарин Евгений
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
98
Обляков
Иван
10
Дзагоев
Алан
88
Шелия
Гиорги
20
Нижич
Зоран
40
Уциев
Ризван
47
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
98 Обляков ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гайч АдольфоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
-
40 Уциев РизванПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
Ход матча
13'
18'
23'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заболотный Антон
|1
|0.2
|2.
|Эджуке Чидера
|1
|0.2
|3.
|Чалов Фёдор
|1
|0.2
|4.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.2
|5.
|Бийол Яка
|1
|0.2
|6.
|Марадишвили Константин
|1
|0.2
|7.
|Дзагоев Алан
|0
|0
|8.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|9.
|Влашич Никола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уткин Даниил
|3
|0.6
|2.
|Карапузов Владислав
|1
|0.2
|3.
|Янку Габриэль
|1
|0.2
|4.
|Конате Мохамед II
|1
|0.2
|5.
|Бериша Бернард
|0
|0
|6.
|Харин Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|2.
|Обляков Иван
|1
|0
|3.
|Тикнизян Наир
|1
|0
|4.
|Бийол Яка
|1
|0
|5.
|Мухин Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нижич Зоран
|3
|0
|2.
|Шелия Гиорги
|1
|1
|3.
|Лысцов Виталий
|2
|0
|4.
|Швец Антон
|1
|0
|5.
|Уткин Даниил
|1
|0
|6.
|Быстров Марат
|1
|0
|7.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|8.
|Карапузов Владислав
|1
|0
|9.
|Альсултанов Ислам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Ахмат
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =1 -8Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа
ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат
Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ахмат: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|3
|0
|1
|5.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|3
|0
|4.
|Урал
|Герасимов Алексей
|3
|0
|5.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Ахмат
Исход игры
ЦСКА Москва
86.3% (120)
Ничья
12.2% (17)
Ахмат
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (64)
Меньше
52.59% (71)
Обе команды забьют
Да
59.26% (80)
Нет
40.74% (55)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
41% (57)
1:0 ЦСКА Москва
21.6% (30)
2:0 ЦСКА Москва
17.3% (24)
1:1 Ничья
11.5% (16)
3:1 ЦСКА Москва
4.3% (6)
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