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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Ахмат
0'
13' Желтая карточка
Харин Евгений
18' Желтая карточка
Фернандес Марио
23' Вторая желтая карточка
Харин Евгений
29'
Опасный удар Конате
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
98
Обляков
Иван
6
Мухин
Максим
10
Дзагоев
Алан
7
Ахметов
Ильзат
8
Влашич
Никола
11
Эджуке
Чидера
9
Чалов
Фёдор
88
Шелия
Гиорги
15
Семёнов
Андрей
55
Пуцко
Александр
20
Нижич
Зоран
40
Уциев
Ризван
94
Тимофеев
Артём
47
Уткин
Даниил
59
Харин
Евгений
77
Карапузов
Владислав
7
Бериша
Бернард
13
Конате
Мохамед
II
ЦСКА Москва
4-2-3-1
Ахмат
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заболотный Антон 1 0.2
2. Эджуке Чидера 1 0.2
3. Чалов Фёдор 1 0.2
4. Бистрович Кристиян 1 0.2
5. Бийол Яка 1 0.2
6. Марадишвили Константин 1 0.2
7. Дзагоев Алан 0 0
8. Ахметов Ильзат 0 0
9. Влашич Никола 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уткин Даниил 3 0.6
2. Карапузов Владислав 1 0.2
3. Янку Габриэль 1 0.2
4. Конате Мохамед II 1 0.2
5. Бериша Бернард 0 0
6. Харин Евгений 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Бохинен Эмиль 1 0
2. Обляков Иван 1 0
3. Тикнизян Наир 1 0
4. Бийол Яка 1 0
5. Мухин Максим 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 3 0
2. Шелия Гиорги 1 1
3. Лысцов Виталий 2 0
4. Швец Антон 1 0
5. Уткин Даниил 1 0
6. Быстров Марат 1 0
7. Конате Мохамед II 1 0
8. Карапузов Владислав 1 0
9. Альсултанов Ислам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Ахмат 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа
ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат
Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ахмат: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
2. Рубин Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Локомотив Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Ахмат 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Спартак Москва 0:0 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Краснодар Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
11. Уфа Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Химки Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Арсенал Тула 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
14. Крылья Советов Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Арсенал Тула 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Спартак Москва 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Ахмат 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Динамо Москва Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Спартак Москва 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Ахмат 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Арсенал Тула 0:0 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Сочи Попов Ивелин 3 0 1
5. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зенит Кузяев Далер 3 1
2. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
3. Ахмат Нижич Зоран 3 0
4. Урал Герасимов Алексей 3 0
5. Спартак Москва Рассказов Николай 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Отличное настроение сейчас у фанов ЦСКА. Похоже, они не сомневаются, что их любимцы сегодня воспользуются численным преимуществом и выиграют этот матч.
  • Опасный момент
    27'
    Влашич с правого края задумал хитрый тонкий пас в штрафную площадку на Чалова, но Фёдору не удалось добраться до мяча - на мгновение форварда опередил бросившийся навстречу Шелия.
  • Угловой
    26'
    Угловой на правом фланге заработали "армейцы", но Дзагоев со стандарта выполнил плохую подачу, не сумев нормально поднять мяч над землёй.
  • 25'
    Андрей Талалаев сразу активизировался у кромки поля, показывая кому и куда надо перестраиваться. Видимо, главный тренер "Ахмата" попытается обойтись без замены в первом тайме.
  • Жёлтая и сразу красная
    24'
    Ой-ой-ой! "Ахмат" остаётся в меньшинстве в середине первого тайма! В центральной зоне Харин зачем-то грубо срубил Марио Фернандеса, за что заслуженно получил вторую жёлтую карточку.
  • 23'
    Обляков в центре поля обрезался, но Уткин не сумел отправить в прорыв Конате, выполнив вертикальную передачу в направлении нападающего в недодачу.
  • 22'
    Немного болельщиков сегодня на трибунах "ВЭБ Арены" из-за карантинных ограничений, но фан-сектор "армейцев" традиционно очень шумно себя ведёт.
  • Угловой
    21'
    После штрафного удара грозненцы выполнили ещё и угловой с левого фланга, но опасности у ворот Акинфеева так и не возникло - очень чётко работают в воздухе защитники ЦСКА.
  • Желтая карточка
    20'
    А вот и счёт по жёлтым карточкам сравнялся. Марио Фернандес жестковато сфолил на правом фланге обороны. Сергей Карасёв сегодня проявляет строгость. Видимо, вывели судью из себя проблемы с техникой. Шутка, конечно.
  • 19'
    Марио Фернандес с правого фланга сумел ворваться вдоль лицевой линии в чужую штрафную площадку с мячом, но не преуспел в дриблинге, не сумев пройти двух соперников, которые его встречали.
  • 18'
    Ризван Уциев сегодня впервые с 20 марта 2020 года вышел на поле в основном составе, и сразу ему вернули капитанскую повязку. За весь прошлый сезон Ризван отыграл всего лишь 7 минут.
  • 17'
    Обляков впервые подключился в атаку по левому флангу, откуда пытался выполнить подачу в штрафную площадку, но мяч немного срезался с ноги Ивана, и спланировал аккуратно в руки Шелии.
  • 16'
    Достаточно хороший темп демонстрируют обе команды в первой половине первого тайма. Увидели мы с Вами уже несколько острых моментов. Думаю, без голов мы на "ВЭБ Арене" не останемся сегодня.
  • Опасный момент
    15'
    Дзагоев со стандарта хорошую подачу выполнил в гущу набегающих футболистов, и выше всех выпрыгнул Бийол, который пробивал со второго этажа достаточно сильно, но мяч над воротами полетел.
  • Желтая карточка
    14'
    Марио Фернандес подключился к атаке хозяев по правому флангу, и бразильского россиянина только при помощи рук сумел остановить Харин. Первая жёлтая карточка появилась в руках Карасёва.
  • Угловой
    13'
    Ещё один угловой с правого фланга выполнили гости, и после заброса мяча на дальний край штрафной площади мощно с лёту пробивал Бериша, но лишь запустил мяч высоко на трибуны.
  • Опасный момент
    12'
    Подача углового пошла на ближнюю штангу, откуда Конате пробивал головой, и был недалёк от попадания в ближний верхний угол, но обошлось для ЦСКА.
  • Судья
    11'
    Снова пропала связь у Карасёва. Недовольные болельщики освистывают возникшую ситуацию, считая, что таких проблем в Премьер-лиге быть не должно.
  • Угловой
    10'
    Всё в порядке у Сергея Карасёва уже, и матч продолжен. Сразу же угловой на правом фланге заработали грозненцы, и большими силами пошли в чужую штрафную площадку.
  • Судья
    9'
    Проблемы возникли у Сергея Карасёва с техникой. Пропала связь у главного арбитра с ассистентами, и теперь специалисты должны наладить работу передатчиков.
  • 8'
    Правым флангом теперь попытались организовать атаку "бело-зелёные", но Карапузов не успел к мячу - успел его корпусом заблокировать Дивеев, и мяч просто выкатился за лицевую линию.
  • 7'
    Первую атаку через центральную ось провели грозненцы, и она закончилась плотным дальним ударом от Бериши, но мяч полетел примерно на пару метров левее створа ворот.
  • 6'
    Стоит отметить, что Дзагоев впервые в нынешнем сезоне вышел на поле в стартовом составе. Будем надеяться, что с этого момента травмы перестанут преследовать Алана.
  • Опасный момент
    5'
    ОПСНО! Первый угловой в матче москвичи заработали на левом фланге. Дзагоев выполнил подача от флажка в центр штрафной площади, откуда мощно головой пробивал Дивеев - мяч просвистел рядом с левой "девяткой".
  • 4'
    Капитан "Ахмата" Уциев начал первую контратаку своей команды, но она достаточно быстро закончилась потерей мяча. Всё спокойно пока что для команды Алексея Березуцкого.
  • 3'
    В спокойном ритме началась наша встреча. Хозяева поля взяли мяч под контроль, но агрессии в атаке не проявляют, пасуясь только в центре поперёк поля.
  • 2'
    Перед матчем символический первый удар по мячу сделала олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, которая появилась на поле в шарфе ЦСКА. Также рядом с российской легкоатлеткой был "армеец" Бруно Фукс, который также стал олимпийским чемпионом в Токио, но медаль свою на этот матч не взял.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Ахмата".
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Где смотреть матч ЦСКА Москва 0:0 Ахмат онлайн


Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Ахмат

Исход игры
ЦСКА Москва
86.3% (120)
Ничья
12.2% (17)
Ахмат
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (64)
Меньше
52.59% (71)
Обе команды забьют
Да
59.26% (80)
Нет
40.74% (55)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
41% (57)
1:0 ЦСКА Москва
21.6% (30)
2:0 ЦСКА Москва
17.3% (24)
1:1 Ничья
11.5% (16)
3:1 ЦСКА Москва
4.3% (6)
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