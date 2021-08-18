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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заболотный Антон 1 0.25
2. Эджуке Чидера 1 0.25
3. Чалов Фёдор 1 0.25
4. Бистрович Кристиян 1 0.25
5. Бийол Яка 1 0.25
6. Марадишвили Константин 1 0.25
7. Дзагоев Алан 0 0
8. Ахметов Ильзат 0 0
9. Влашич Никола 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уткин Даниил 3 0.75
2. Карапузов Владислав 1 0.25
3. Янку Габриэль 1 0.25
4. Конате Мохамед II 1 0.25
5. Бериша Бернард 0 0
6. Харин Евгений 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Бохинен Эмиль 1 0
2. Обляков Иван 1 0
3. Тикнизян Наир 1 0
4. Бийол Яка 1 0
5. Мухин Максим 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 3 0
2. Шелия Гиорги 1 1
3. Лысцов Виталий 2 0
4. Швец Антон 1 0
5. Уткин Даниил 1 0
6. Быстров Марат 1 0
7. Конате Мохамед II 1 0
8. Карапузов Владислав 1 0
9. Альсултанов Ислам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Ахмат 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа
ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат
Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ахмат: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
2. Рубин Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Локомотив Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Краснодар Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
8. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Ахмат Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Уфа Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Химки Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
14. Крылья Советов Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Динамо Москва Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Сочи Попов Ивелин 3 0 1
5. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зенит Кузяев Далер 3 1
2. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
3. Ахмат Нижич Зоран 3 0
4. Урал Герасимов Алексей 3 0
5. Спартак Москва Рассказов Николай 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2021, осталось 2 дня 8 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 54
    ЦСКА Москва 90.7% (49)
    X 9.3% (5)
    Ахмат 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Ахмат
    1.78
    4.10
    4.95
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Ахмат онлайн


    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    90.4% (47)
    Ничья
    9.6% (5)
    Ахмат
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (24)
    Меньше
    52.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    56.86% (29)
    Нет
    43.14% (22)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    38.5% (20)
    2:0 ЦСКА Москва
    26.9% (14)
    1:0 ЦСКА Москва
    15.4% (8)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    3:1 ЦСКА Москва
    5.8% (3)
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