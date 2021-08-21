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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
1:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
Сочи
0'
1:0
33' Гол
Сергеев Иван
39' Желтая карточка
Пруцев Данил
82'
Барсов вышел один на один
Хозяева едва не удвоили счет
1:0. Иван Сергеев
1
Ломаев
Иван
18
Зеффан
Мехди
3
Чернов
Никита
4
Солдатенков
Александр
11
Ежов
Роман
21
Иванисеня
Дмитрий
25
Пруцев
Данил
5
Горшков
Юрий
15
Глушенков
Максим
17
Зиньковский
Антон
33
Сергеев
Иван
35
Джанаев
Сослан
20
Юрганов
Игорь
5
Родригао
4
Барач
Матео
27
Заика
Кирилл
15
Цаллагов
Ибрагим
19
Ангбан
Викторьен
13
Терехов
Сергей
8
Попов
Ивелин
6
Юсупов
Артур
10
Барсов
Максим
Крылья Советов
3-4-2-1
Сочи
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 3 (1) 0.6
2. Сарвели Владислав 1 0.2
3. Зиньковский Антон 0 0
4. Ежов Роман 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Ивелин 3 0.6
2. Нобоа Кристиан 1 (1) 0.2
3. Барсов Максим 1 0.2
4. Дуганджич Марко 1 0.2
5. Бурмистров Никита 0 0
6. Юсупов Артур 0 0

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Иванисеня Дмитрий 2 0
2. Пруцев Данил 2 0
3. Божин Сергей 1 0
4. Солдатенков Александр 1 0
5. Ломаев Иван 1 0
6. Горшков Юрий 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Попов Ивелин 2 0
2. Бурмистров Никита 1 0
3. Нобоа Кристиан 1 0
4. Дуганджич Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 0 0 0 100% (3) 0 0
 Сочи 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат
Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик
Сочи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сочи 3:0 Химки Партизан 2:2 Сочи Сочи 2:0 Урал Сочи 1:1 Партизан
Ахмат 1:2 Сочи Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Крылья Советов 4:1 Сочи Товарищеские матчи Крылья Советов 3:0 Сочи Премьер-лига Сочи 0:2 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Рубин Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Сочи 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
5. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6. Локомотив Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
7. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Краснодар Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Крылья Советов 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сочи 0:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Крылья Советов 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Уфа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Сочи 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Крылья Советов 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Уфа Агаларов Гамид 4 0 0
3. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
4. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
5. Сочи Попов Ивелин 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зенит Кузяев Далер 3 1
2. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
3. Урал Бикфалви Эрик 2 1
4. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
5. Уфа Фищенко Руслан 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Теперь уже Сергеев оказался на газоне после столкновения с Юргановым. Потребуется медицинская помощь футболисту.
  • 80'
    Со штрафного навесил Горшков на дальнюю штангу, куда врывался Сергеев, но его опередил Родригао и вынес сферу на фланг.
  • 79'
    В центре поля Витюгова уложил на газон Терехов в силовой борьбе. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
  • Замена
    78'
    Ответная замена в составе "Сочи" случилась. Вместо Ивелина Попова игру продолжать будет Дмитрий Воробьёв.
  • Замена
    77'
    Очередные замены в составе самарцев. Вместо Пруцева и Зиньковского на поле появились Кабутов и Витюгов. 
  • 76'
    Вновь пришлось медикам появиться в нашей игре. Пытаются они поставить на ноги Иванисеню после прошлого эпизода.
  • 75'
    Откровенно грубо Ангбан в центре поля сбил в подкате Иванисеню. Судья не стал наказывать нарушителя карточкой.
  • 74'
    Прорывался на скорости к штрафной Юсупов и пробил с дальней дистанции, но заблокировал этот выстрел Иванисеня.
  • 73'
    Теперь уже Ломаев показал свои умения игры на выходе, прервал он опасный прострел с фланга от Юсупова.
  • 72'
    Мягко забросил в штрафную с фланга Жоаозиньо, но здесь выше всех прыгнул Чернов и головой вынес мяч в аут.
  • Замена
    71'
    Замена в составе гостей произошла. Вместо Максима Барсова шанс проявить себя получил Жоаозиньо.
  • 69'
    Вновь судья решил остановить игру, отправив команды на водопой. сейчас эта пауза на руку хозяевам.
  • 68'
    Убежал на скорости от соперника Зиньковский, ворвался в штрафную, но далеко отпустил от себя мяч, который вышел за пределы поля.
  • 67'
    Подолгу кружат сочинцы у штрафной соперника, но пройти массированную оборону им пока не удается.
  • Офсайд
    66'
    Убегал в контратаку Сарвели после заброса от Ежова, но судья остановил игру, зафиксировав офсайд.
  • 65'
    Прорывался по флангу Барсов и покатил низом в центр под удар Ангбану, но тот с лету зарядил точно в руки Ломаеву.
  • Замена
    64'
    Замена в составе хозяев произошла. Вместо Максма Глушенкова игру продолжать будет Владислав Сарвели.
  • 63'
    С углового навесил Зиньковский на дальнюю штангу, где должен был замыкать Иванесеня, но с убойной позиции махнул он мимо мяча.
  • 62'
    Выскакивал на ворота Юсупов после заброса от Барача, но нарушил он правила в борьбе против Чернова.
  • 61'
    Вырезал с фланга Терехов в штрафную на Юсупова, но рикошетом от ноги защитника мяч оказался в руках голкипера.
  • 60'
    Прорвался Ежов по флангу и навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Сергеев, но мяч полетел крайне неточно.
  • 59'
    Очередная остановка в нашей игре. Терехов получил небольшое повреждение в борьбе с соперником. Без помощи медиков не обойтись. 
  • 58'
    Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Ежов, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.
  • 57'
    Смог убежать Ангбан по флангу от двоих защитников и прострелил вдоль ворот, но Ломаев перехватил сферу на выходе.
  • 56'
    После навеса с фланга от Терехова пробивал головой Родригао, но мяч полетел точно в руки Ломаеву.
  • 55'
    Барсов зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил на Заику, но выстрел последнего принял на себя Зеффан.
  • Угловой
    54'
    Цаллагов протащил мяч по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но от ноги Солдатенкова мяч ушел на угловой.
  • 53'
    Пауза в матче. Ежов в столкновении с соперником получил повреждение. Медики уже вышли на помощь футболисту.
  • Опасный момент
    52'
    Выскочил один на один с голкипером Барсов после паса от Ангбана, но в ближнем бою не удалось ему переиграть Ломаева.
  • 51'
    Прошел по флангу Заика и забросил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров не смог дотянуться до мяча.
  • 50'
    Хорошо вырезал Ангбан на линию штрафной, где с разворота пробил Юсупов, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
  • Офсайд
    49'
    Перехватил мяч Глушенков в центре поля и тут же забросил на ход Сергееву, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 48'
    Тонким пасом искал Заика в штрафной соперника Барсова, но тому пробить не позволили защитники в подкате.
  • Угловой
    47'
    С левого фланга Терехов смог прострелить низом в штрафную, но здесь Зеффан вынес снаряд на угловой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался, с мячом игроки самарской команды!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды в раздевалку. Минимальный перевес пока на стороне хозяев!
  • 45'
    Вырезал в штрафную Цаллагов на ход Заике, но того опередил Солдатенков и головой сбросил мяч в руки Ломаеву.
  • 45'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение вновь Барсов. Без помощи медиков здесь не обойтись. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    С фланга забрасывал в штрафную Ежов под удар Зиньковскому, но тот зарядил с лету точно в спину Юрганову.
  • 43'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Барсов и головой сбросил на ход Терехову, но тот не понял партнера и не пошел на мяч.
  • 42'
    С фланга Ежов запускал пасом в прорыв Сергеева, но тот проиграл скоростную борьбу Родригао и потерял мяч.
  • 41'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Заика и пробил с лету в ближний угол, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
  • Желтая карточка
    40'
    Откровенно сбивал соперника в центре поля Пруцев, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой. 
  • 39'
    Вновь убегали хозяева в контратаку, Ежов с фланга сместился к линии штрафной и пробил по воротам, но точно в спину защитнику.
  • 38'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Юсупов на ход Попову, но тот проиграл борьбу за мяч Солдатенкову и не добрался до мяча.
  • Опасный момент
    37'
    С фланга сместился в центр Зиньковский и закрутил в дальний угол. Отбил перед собой Джанаев, а после уже лежа смог справиться с добиванием от Сергеева. Браво голкипер!
  • 36'
    Забросил в штрафную Ангбан на ход Барсову, но тот в борьбе с двумя защитниками не смог добраться до мяча.
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Иван Сергеев! Сумели выйти вперед хозяева. На фланге разобрался с соперником Ежов и навесил точно в центр штрафной, где выскочил из-за спин защитников Сергеев и головой вколотил снаряд под перекладину. 
  • 33'
    С левого фланга низом отдавал Терехов на ход Попову, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде,
  • 32'
    С левого фланга навесил Горшков в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • Офсайд
    31'
    Мягко забрасывал Родригао в штрафную, куда вбегал Барсов, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 30'
    С углового теперь уже навесил Попов в центр штрафной, но здесь в падении Чернов головой вынес снаряд обратно на фланг.
  • 29'
    Со штрафного Попов навесил на линию вратарской, но здесь вышел из ворот Ломаев и кулаком вынес снаряд в центр поля.
  • 28'
    Прорывался по флангу Заика, но получил по ногам от Ежова. Штрафной удар будут исполнять игроки "Сочи".
  • 27'
    По флангу отдавал Зиньковский на ход Глушенкову, но тот не сумел оторваться от Родригао и потерял мяч.
  • 26'
    Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам немного отдохнуть, попить воды, ведь жарко сегодня в Самаре.
  • 25'
    В центре поля подтолкнул соперника в верховой борьбе Юрганов. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
  • 24'
    Неожиданно решил проверить бдительность голкипера дальним ударом Юсупов, но мяч полетел выше ворот.
  • 23'
    Отличный разрезной пас исполнил Глушенков на ход Сергееву, но в последний момент в подкате мяч перехватил Родригао.
  • 22'
    С левого фланга Зиньковский навесил на дальнюю штангу, но здесь буквально с головы Сергеева мяч снял Джанаев на выходе.
  • 21'
    Выводил на ворота соперника Сергеева длинным пасом Зиньковский, но на выходе Джанаве оказался первым на мяче.
  • 20'
    Ушел от соперника по флангу Заика и прострелил низом в штрафную, но здесь Барсов не успел подставить голову.
  • 19'
    Тонко вырезал вновь Цаллагов в штрафную на Попова, но тот не сумел догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
  • 18'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Барсов. Потребуется ему помощь медиков.
  • 17'
    В центре поля налетел на Барсова в верховой борьбе Иванисеня. Штрафной удар будут исполнять сочинцы.
  • 16'
    Длинный заброс исполнял в штрафную соперника Юсупов на ход Барсову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 15'
    Ворвался на скорости Терехов в чужую штрафную и решил пробить после навеса от Попова, но мяч полетел немного неточно.
  • 14'
    Забрасывал Пруцев в штрафную, куда на всех парах мчался Сергеев, но добраться до мяча ему не позволил Барач.
  • 13'
    Попов с правого фланга отдавал в центр под удар Юсупову, но тому в подкате не позволил стрельнуть Солдатенков.
  • 12'
    В медленном темпе стартовал наш поединок. Команды катают мяч в центре поля, но без остроты у ворот.
  • 11'
    С фланга сместился Попов и пробил в дальний верхний угол, но без труда забрал мяч в свои руки Ломаев.
  • 10'
    Тонким пасом выводил Цаллагов в штрафную Попова, но прочитал эпизод Солдатенков и перехватил мяч.
  • 9'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Барсов и сбросил головой на ход Терехову, но тот не смог сохранить снаряд в пределах поля.
  • 8'
    Забросил в штрафную Юсупов на ход Барсову, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 7'
    С фланга отдавал Зиньковский в штрафную на ход Глушенкову, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Юрганов.
  • 6'
    Прорывался по флангу Сергеев и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров таки не смог пробить.
  • 5'
    В центре поля Цаллаго руками уложил на газон Сергеева. Судья был рядом и назначил штрафной удар для хозяев.
  • 4'
    Тонким пасом выводил Цаллагов в штрафную соперника Барсова, но того от мяча оттеснил корпусом Чернов.
  • 3'
    Убежал по флангу Заика и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров не смог подставить ногу.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в синих цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Сочи"!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Крылья Советов 1:0 Сочи онлайн


Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Сочи

Исход игры
Крылья Советов
18.8% (26)
Ничья
39.1% (54)
Сочи
42% (58)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
80% (108)
Нет
20% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (52)
1:2 Сочи
27.5% (38)
0:1 Сочи
10.1% (14)
2:1 Крылья Советов
10.1% (14)
1:0 Крылья Советов
7.2% (10)
1:3 Сочи
1.4% (2)
0:2 Сочи
1.4% (2)
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