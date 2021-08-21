Россия: Премьер-лига 2021-2022
Крылья Советов
1:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Самара Арена
Сочи
1:0
33' ГолСергеев Иван
39' Желтая карточкаПруцев Данил
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
18
Зеффан
Мехди
11
Ежов
Роман
25
Пруцев
Данил
33
Сергеев
Иван
5
Родригао
27
Заика
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Ход матча
33'
1:0
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|3 (1)
|0.6
|2.
|Сарвели Владислав
|1
|0.2
|3.
|Зиньковский Антон
|0
|0
|4.
|Ежов Роман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попов Ивелин
|3
|0.6
|2.
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|0.2
|3.
|Барсов Максим
|1
|0.2
|4.
|Дуганджич Марко
|1
|0.2
|5.
|Бурмистров Никита
|0
|0
|6.
|Юсупов Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|2.
|Пруцев Данил
|2
|0
|3.
|Божин Сергей
|1
|0
|4.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|5.
|Ломаев Иван
|1
|0
|6.
|Горшков Юрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|2
|0
|2.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|3.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|4.
|Дуганджич Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
|0
|Сочи
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +12 =2 -6Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат
Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик
Сочи Последние 20 матчей: +11 =2 -7Сочи 3:0 Химки Партизан 2:2 Сочи Сочи 2:0 Урал Сочи 1:1 Партизан
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Сочи
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сочи
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Сочи
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|4
|0
|0
|3.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|4.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|5.
|Сочи
|Попов Ивелин
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|5.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Сочи
Исход игры
Крылья Советов
18.8% (26)
Ничья
39.1% (54)
Сочи
42% (58)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
80% (108)
Нет
20% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (52)
1:2 Сочи
27.5% (38)
0:1 Сочи
10.1% (14)
2:1 Крылья Советов
10.1% (14)
1:0 Крылья Советов
7.2% (10)
1:3 Сочи
1.4% (2)
0:2 Сочи
1.4% (2)
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