Очередные замены в составе самарцев. Вместо Пруцева и Зиньковского на поле появились Кабутов и Витюгов.

Ответная замена в составе "Сочи" случилась. Вместо Ивелина Попова игру продолжать будет Дмитрий Воробьёв.

В центре поля Витюгова уложил на газон Терехов в силовой борьбе. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

Со штрафного навесил Горшков на дальнюю штангу, куда врывался Сергеев, но его опередил Родригао и вынес сферу на фланг.

Теперь уже Сергеев оказался на газоне после столкновения с Юргановым. Потребуется медицинская помощь футболисту.

Второй тайм начался, с мячом игроки самарской команды!

С левого фланга Терехов смог прострелить низом в штрафную, но здесь Зеффан вынес снаряд на угловой.

Тонким пасом искал Заика в штрафной соперника Барсова, но тому пробить не позволили защитники в подкате.

Перехватил мяч Глушенков в центре поля и тут же забросил на ход Сергееву, но тот оказался в положении "вне игры".

Хорошо вырезал Ангбан на линию штрафной, где с разворота пробил Юсупов, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

Прошел по флангу Заика и забросил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров не смог дотянуться до мяча.

Выскочил один на один с голкипером Барсов после паса от Ангбана, но в ближнем бою не удалось ему переиграть Ломаева.

Пауза в матче. Ежов в столкновении с соперником получил повреждение. Медики уже вышли на помощь футболисту.

Цаллагов протащил мяч по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но от ноги Солдатенкова мяч ушел на угловой.

Барсов зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил на Заику, но выстрел последнего принял на себя Зеффан.

После навеса с фланга от Терехова пробивал головой Родригао, но мяч полетел точно в руки Ломаеву.

Смог убежать Ангбан по флангу от двоих защитников и прострелил вдоль ворот, но Ломаев перехватил сферу на выходе.

Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Ежов, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.

Очередная остановка в нашей игре. Терехов получил небольшое повреждение в борьбе с соперником. Без помощи медиков не обойтись.

Прорвался Ежов по флангу и навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Сергеев, но мяч полетел крайне неточно.

Вырезал с фланга Терехов в штрафную на Юсупова, но рикошетом от ноги защитника мяч оказался в руках голкипера.

Выскакивал на ворота Юсупов после заброса от Барача, но нарушил он правила в борьбе против Чернова.

С углового навесил Зиньковский на дальнюю штангу, где должен был замыкать Иванесеня, но с убойной позиции махнул он мимо мяча.

Замена в составе хозяев произошла. Вместо Максма Глушенкова игру продолжать будет Владислав Сарвели.

Прорывался по флангу Барсов и покатил низом в центр под удар Ангбану, но тот с лету зарядил точно в руки Ломаеву.

Убегал в контратаку Сарвели после заброса от Ежова, но судья остановил игру, зафиксировав офсайд.

Подолгу кружат сочинцы у штрафной соперника, но пройти массированную оборону им пока не удается.

Убежал на скорости от соперника Зиньковский, ворвался в штрафную, но далеко отпустил от себя мяч, который вышел за пределы поля.

Вновь судья решил остановить игру, отправив команды на водопой. сейчас эта пауза на руку хозяевам.

Замена в составе гостей произошла. Вместо Максима Барсова шанс проявить себя получил Жоаозиньо.

Мягко забросил в штрафную с фланга Жоаозиньо, но здесь выше всех прыгнул Чернов и головой вынес мяч в аут.

Теперь уже Ломаев показал свои умения игры на выходе, прервал он опасный прострел с фланга от Юсупова.

Прорывался на скорости к штрафной Юсупов и пробил с дальней дистанции, но заблокировал этот выстрел Иванисеня.

Откровенно грубо Ангбан в центре поля сбил в подкате Иванисеню. Судья не стал наказывать нарушителя карточкой.

Вновь пришлось медикам появиться в нашей игре. Пытаются они поставить на ноги Иванисеню после прошлого эпизода.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды в раздевалку. Минимальный перевес пока на стороне хозяев!

45' Вырезал в штрафную Цаллагов на ход Заике, но того опередил Солдатенков и головой сбросил мяч в руки Ломаеву.

45' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение вновь Барсов. Без помощи медиков здесь не обойтись.

45' Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

44' С фланга забрасывал в штрафную Ежов под удар Зиньковскому, но тот зарядил с лету точно в спину Юрганову.

43' Зацепился за мяч на чужой половине поля Барсов и головой сбросил на ход Терехову, но тот не понял партнера и не пошел на мяч.

42' С фланга Ежов запускал пасом в прорыв Сергеева, но тот проиграл скоростную борьбу Родригао и потерял мяч.

41' Выиграл подбор у чужой штрафной Заика и пробил с лету в ближний угол, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

40' Откровенно сбивал соперника в центре поля Пруцев, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

39' Вновь убегали хозяева в контратаку, Ежов с фланга сместился к линии штрафной и пробил по воротам, но точно в спину защитнику.

38' Дальний заброс исполнял в штрафную Юсупов на ход Попову, но тот проиграл борьбу за мяч Солдатенкову и не добрался до мяча.

37' С фланга сместился в центр Зиньковский и закрутил в дальний угол. Отбил перед собой Джанаев, а после уже лежа смог справиться с добиванием от Сергеева. Браво голкипер!

36' Забросил в штрафную Ангбан на ход Барсову, но тот в борьбе с двумя защитниками не смог добраться до мяча.

34' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Иван Сергеев! Сумели выйти вперед хозяева. На фланге разобрался с соперником Ежов и навесил точно в центр штрафной, где выскочил из-за спин защитников Сергеев и головой вколотил снаряд под перекладину.

33' С левого фланга низом отдавал Терехов на ход Попову, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде,

32' С левого фланга навесил Горшков в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

31' Мягко забрасывал Родригао в штрафную, куда вбегал Барсов, но судья остановил атаку из-за офсайда.

30' С углового теперь уже навесил Попов в центр штрафной, но здесь в падении Чернов головой вынес снаряд обратно на фланг.

29' Со штрафного Попов навесил на линию вратарской, но здесь вышел из ворот Ломаев и кулаком вынес снаряд в центр поля.

28' Прорывался по флангу Заика, но получил по ногам от Ежова. Штрафной удар будут исполнять игроки "Сочи".

27' По флангу отдавал Зиньковский на ход Глушенкову, но тот не сумел оторваться от Родригао и потерял мяч.

26' Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам немного отдохнуть, попить воды, ведь жарко сегодня в Самаре.

25' В центре поля подтолкнул соперника в верховой борьбе Юрганов. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

24' Неожиданно решил проверить бдительность голкипера дальним ударом Юсупов, но мяч полетел выше ворот.

23' Отличный разрезной пас исполнил Глушенков на ход Сергееву, но в последний момент в подкате мяч перехватил Родригао.

22' С левого фланга Зиньковский навесил на дальнюю штангу, но здесь буквально с головы Сергеева мяч снял Джанаев на выходе.

21' Выводил на ворота соперника Сергеева длинным пасом Зиньковский, но на выходе Джанаве оказался первым на мяче.

20' Ушел от соперника по флангу Заика и прострелил низом в штрафную, но здесь Барсов не успел подставить голову.

19' Тонко вырезал вновь Цаллагов в штрафную на Попова, но тот не сумел догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.

18' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Барсов. Потребуется ему помощь медиков.

17' В центре поля налетел на Барсова в верховой борьбе Иванисеня. Штрафной удар будут исполнять сочинцы.

16' Длинный заброс исполнял в штрафную соперника Юсупов на ход Барсову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

15' Ворвался на скорости Терехов в чужую штрафную и решил пробить после навеса от Попова, но мяч полетел немного неточно.

14' Забрасывал Пруцев в штрафную, куда на всех парах мчался Сергеев, но добраться до мяча ему не позволил Барач.

13' Попов с правого фланга отдавал в центр под удар Юсупову, но тому в подкате не позволил стрельнуть Солдатенков.

12' В медленном темпе стартовал наш поединок. Команды катают мяч в центре поля, но без остроты у ворот.

11' С фланга сместился Попов и пробил в дальний верхний угол, но без труда забрал мяч в свои руки Ломаев.

10' Тонким пасом выводил Цаллагов в штрафную Попова, но прочитал эпизод Солдатенков и перехватил мяч.

9' Зацепился за мяч на чужой половине поля Барсов и сбросил головой на ход Терехову, но тот не смог сохранить снаряд в пределах поля.

8' Забросил в штрафную Юсупов на ход Барсову, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

7' С фланга отдавал Зиньковский в штрафную на ход Глушенкову, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Юрганов.

6' Прорывался по флангу Сергеев и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров таки не смог пробить.

5' В центре поля Цаллаго руками уложил на газон Сергеева. Судья был рядом и назначил штрафной удар для хозяев.

4' Тонким пасом выводил Цаллагов в штрафную соперника Барсова, но того от мяча оттеснил корпусом Чернов.

3' Убежал по флангу Заика и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров не смог подставить ногу.

2' Хозяева будут играть сегодня в синих цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.