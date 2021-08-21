На фланге Зобнин прямой ногой заехал в ногу Маркову. Мог показать судья желтую карточку, но пожалел нарушителя.

Со штрафного Гулиев забрасывал в район одиннадцатиметровой отметки, но Максименко на выходе забрал мяч в руки.

Отличный пас вырезал Бакаев на ход Понсе, но того опередил смольников и вынес мяч на угловой.

С угла поля навесил Ларссон на дальнюю штангу, но здесь спокойно сферу вынес головой на фланг Новосельцев.

25' Сместился с правого фланга в центр Бакаев и тут же пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.

24' Ткачёв с фланга отдавал в штрафную на Маркова, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

23' Мог убегать на ворота Понсе после заброса от Джикии, но нарушил он правила в борьбе против Смольникова.

22' Отдавал дальний заброс Костадинов на ход Маркову, но тот проиграл скоростную дуэль Жиго и потерял мяч.

21' Убежал по флангу Степанов и отдал низом в центр на Маркова, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником.

20' На скорости Хлусевич ворвался в штрафную соперника и скинул назад на Чаушича, но тот пробил с лету крайне неточно.

19' Со штрафного навесил Ларссон на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Джикии не позволил Чаушич.

18' На фланге Айртону заехал по ногам Смольников в подкате. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.

17' Решился на дальний удар метров с двадцати трех Зобнин, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.

16' Догнал мяч на фланге Ткачёв и навесил в штрафную, но здесь Марков упал в борьбе с защитником. Пенальти не стал назначать арбитр.

15' Отобрал мяч на чужой половине поля Ломовицки и отдал на Айртона, который пробил в касание, но точно в руки Коченкову.

14' Слабый пас отдавал назад Степанов на Коченкова, мяч едва не перехватил Понсе, но все же голкипер смог выбить сферу в аут.

13' С фланга Зобнин вырезал в штрафную, куда врывался Понсе, но перехватил мяч в последний момент Радакович.

12' Вырезал Гулиев на ход Маркову, который убегал на ворота, но вовремя вернулся в оборону Жиго и отобрал мяч.

11' Со штрафного навесил Гулиев на дальнюю штангу, но вышел из ворот Максименко и вынес мяч кулаком подальше.

10' С фланга на скорости сместился Ломовицкий, но далеко отпустил от себя мяч, который выкатился за пределы поля.

9' Мог убегать на ворота соперника Марков после заброса от Костадинова, но нарушил он правила в борьбе с Кралом.

8' Забросил с фланга в штрафную соперника Зобнин, но здесь не смог сохранить мяч в пределах поля Понсе.

7' С фланга сместился на скорости в центр Ларссон, но вместо удара прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас Новосельцев.

6' Убегал по левому флангу Степанов и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

5' В центре поля по ногам получил Гулиев от Зобнина. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

4' Со штрафного закручивал Ларссон в ближнюю девятку, но мяч полетел слишком сильно и гораздо выше ворот.

3' Перед чужой штрафной Ларссон получил по ногам от Рудаковича. Опасный стандарт исполнять будут гости.

2' Хозяева будут играть традиционных для себя красно-желтых цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.