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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Спартак Москва
0'
16' Желтая карточка
Смольников Игорь
29'
1
Коченков
Антон
6
Смольников
Игорь
4
Радакович
Урош
99
Новосельцев
Иван
25
Степанов
Данил
70
Костадинов
Георги
11
Ткачёв
Сергей
9
Гулиев
Аяз
20
Чаушич
Горан
82
Хлусевич
Даниил
7
Марков
Евгений
98
Максименко
Александр
92
Рассказов
Николай
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
10
Бакаев
Зелимхан
33
Крал
Алекс
47
Зобнин
Роман
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
17
Ломовицкий
Александр
9
Понсе
Эсекель
Арсенал Тула
4-2-3-1
Спартак Москва
4-4-2

Ход матча

16'
Смольников Игорь
 

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 2 0.4
2. Ткачёв Сергей 1 0.2
3. Хлусевич Даниил 1 0.2
4. Давиташвили Зурико 1 0.2
5. Смольников Игорь 0 0
6. Пантелеев Владислав 0 0
7. Степанов Данил 0 0
8. Суханов Артём Романович 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зобнин Роман 1 0.2
2. Понсе Эсекель 1 0.2
3. Соболев Александр Сергеевич 1 (1) 0.2
4. Джикия Георгий 0 0
5. Крал Алекс 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Сокол Артём 1 1
2. Бурлак Тарас 1 0
3. Смольников Игорь 1 0
4. Марков Евгений 1 0
5. Новосельцев Иван 1 0
6. Костадинов Георги 1 0
7. Бьорнстрем Аксель 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Рассказов Николай 3 0
2. Жиго Самуэль 2 0
3. Соболев Александр Сергеевич 2 0
4. Мозес Виктор 1 0
5. Мирзов Резиуан 1 0
6. Бакаев Зелимхан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 0 20% (1)
 Спартак Москва 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =0 -15
Краснодар 3:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика
Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 8
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 5
Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:3 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
2. Рубин Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Локомотив Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Ахмат 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Спартак Москва 0:0 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Краснодар Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
11. Уфа Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Химки Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Арсенал Тула 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
14. Крылья Советов Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Арсенал Тула 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Спартак Москва 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Ахмат 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Динамо Москва Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Спартак Москва 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Ахмат 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Арсенал Тула 0:0 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Сочи Попов Ивелин 3 0 1
5. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зенит Кузяев Далер 3 1
2. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
3. Ахмат Нижич Зоран 3 0
4. Урал Герасимов Алексей 3 0
5. Спартак Москва Рассказов Николай 3 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Первый тайм
  • 29'
    С угла поля навесил Ларссон на дальнюю штангу, но здесь спокойно сферу вынес головой на фланг Новосельцев.
  • Угловой
    28'
    Отличный пас вырезал Бакаев на ход Понсе, но того опередил смольников и вынес мяч на угловой.
  • 27'
    Со штрафного Гулиев забрасывал в район одиннадцатиметровой отметки, но Максименко на выходе забрал мяч в руки.
  • 26'
    На фланге Зобнин прямой ногой заехал в ногу Маркову. Мог показать судья желтую карточку, но пожалел нарушителя.
  • 25'
    Сместился с правого фланга в центр Бакаев и тут же пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.
  • 24'
    Ткачёв с фланга отдавал в штрафную на Маркова, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 23'
    Мог убегать на ворота Понсе после заброса от Джикии, но нарушил он правила в борьбе против Смольникова.
  • 22'
    Отдавал дальний заброс Костадинов на ход Маркову, но тот проиграл скоростную дуэль Жиго и потерял мяч.
  • 21'
    Убежал по флангу Степанов и отдал низом в центр на Маркова, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником.
  • 20'
    На скорости Хлусевич ворвался в штрафную соперника и скинул назад на Чаушича, но тот пробил с лету крайне неточно.
  • 19'
    Со штрафного навесил Ларссон на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Джикии не позволил Чаушич.
  • Желтая карточка
    18'
    На фланге Айртону заехал по ногам Смольников в подкате. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.
  • 17'
    Решился на дальний удар метров с двадцати трех Зобнин, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.
  • 16'
    Догнал мяч на фланге Ткачёв и навесил в штрафную, но здесь Марков упал в борьбе с защитником. Пенальти не стал назначать арбитр.
  • 15'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Ломовицки и отдал на Айртона, который пробил в касание, но точно в руки Коченкову.
  • 14'
    Слабый пас отдавал назад Степанов на Коченкова, мяч едва не перехватил Понсе, но все же голкипер смог выбить сферу в аут.
  • 13'
    С фланга Зобнин вырезал в штрафную, куда врывался Понсе, но перехватил мяч в последний момент Радакович.
  • 12'
    Вырезал Гулиев на ход Маркову, который убегал на ворота, но вовремя вернулся в оборону Жиго и отобрал мяч.
  • 11'
    Со штрафного навесил Гулиев на дальнюю штангу, но вышел из ворот Максименко и вынес мяч кулаком подальше.
  • 10'
    С фланга на скорости сместился Ломовицкий, но далеко отпустил от себя мяч, который выкатился за пределы поля.
  • 9'
    Мог убегать на ворота соперника Марков после заброса от Костадинова, но нарушил он правила в борьбе с Кралом.
  • 8'
    Забросил с фланга в штрафную соперника Зобнин, но здесь не смог сохранить мяч в пределах поля Понсе.
  • 7'
    С фланга сместился на скорости в центр Ларссон, но вместо удара прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас Новосельцев. 
  • 6'
    Убегал по левому флангу Степанов и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 5'
    В центре поля по ногам получил Гулиев от Зобнина. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 4'
    Со штрафного закручивал Ларссон в ближнюю девятку, но мяч полетел слишком сильно и гораздо выше ворот.
  • 3'
    Перед чужой штрафной Ларссон получил по ногам от Рудаковича. Опасный стандарт исполнять будут гости.
  • 2'
    Хозяева будут играть традиционных для себя красно-желтых цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Смольников Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арсенал Тула 0:0 Спартак Москва онлайн


Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Спартак Москва

Исход игры
Арсенал Тула
4.9% (7)
Ничья
16% (23)
Спартак Москва
79.2% (114)
Тотал 2.5
Больше
63.12% (89)
Меньше
36.88% (52)
Обе команды забьют
Да
73.76% (104)
Нет
26.24% (37)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
49.3% (71)
0:1 Спартак Москва
18.1% (26)
1:1 Ничья
10.4% (15)
0:2 Спартак Москва
6.9% (10)
2:2 Ничья
4.9% (7)
1:3 Спартак Москва
3.5% (5)
2:1 Арсенал Тула
2.8% (4)
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