Россия: Премьер-лига 2021-2022
Арсенал Тула
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Арсенал (Тула)
Спартак Москва
16' Желтая карточкаСмольников Игорь
20
Чаушич
Горан
33
Крал
Алекс
47
Зобнин
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аджоев ГурамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
Ход матча
16'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луценко Евгений
|2
|0.4
|2.
|Ткачёв Сергей
|1
|0.2
|3.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.2
|4.
|Давиташвили Зурико
|1
|0.2
|5.
|Смольников Игорь
|0
|0
|6.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|7.
|Степанов Данил
|0
|0
|8.
|Суханов Артём Романович
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зобнин Роман
|1
|0.2
|2.
|Понсе Эсекель
|1
|0.2
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|1 (1)
|0.2
|4.
|Джикия Георгий
|0
|0
|5.
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|3.
|Смольников Игорь
|1
|0
|4.
|Марков Евгений
|1
|0
|5.
|Новосельцев Иван
|1
|0
|6.
|Костадинов Георги
|1
|0
|7.
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рассказов Николай
|3
|0
|2.
|Жиго Самуэль
|2
|0
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|4.
|Мозес Виктор
|1
|0
|5.
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|6.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|Спартак Москва
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =0 -15Краснодар 3:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика
Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 8
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 5
Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:3 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|3
|0
|1
|5.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|3
|0
|4.
|Урал
|Герасимов Алексей
|3
|0
|5.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|3
|0
Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Спартак Москва
Исход игры
Арсенал Тула
4.9% (7)
Ничья
16% (23)
Спартак Москва
79.2% (114)
Тотал 2.5
Больше
63.12% (89)
Меньше
36.88% (52)
Обе команды забьют
Да
73.76% (104)
Нет
26.24% (37)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
49.3% (71)
0:1 Спартак Москва
18.1% (26)
1:1 Ничья
10.4% (15)
0:2 Спартак Москва
6.9% (10)
2:2 Ничья
4.9% (7)
1:3 Спартак Москва
3.5% (5)
2:1 Арсенал Тула
2.8% (4)
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