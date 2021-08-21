Кулаков прорвался на скорости по флангу и низом прострелил вдоль ворот, но от ноги Лашальта мяч ушел на угловой.

С углового навесил Йовичич на Рыкова, который мог пробить с центра штрафной, но нарушил правила в борьбе против Моро.

Тонким пасом Лашальт запустил в штрафную соперника Фомина, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.

Мягко забрасывал в штрафную соперника Мишкич на ход Агееву, но тот проиграл борьбу за мяч Ордецу.

С левого фланга навесил в штрафную Лашальт. Здесь пробил головой Тюкавин, но мяч прошел мимо ворот.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Замена в составе хозяев произошла. Вместо Андрея Панюкова на второй тайм вышел Михаил Агеев.

Убегал на ворота соперника Тюкавин после паса от Варелы, обыграл голкипера и пробил по воротам, но с линии сферу вынес ногами Рыков.

С левого фланга навесил Шиманьски на дальнюю штангу, но здесь Герасимов вынес снаряд головой подальше.

Диагональный пас исполнял Шиманьски на правый фланг, куда забегал Макаров, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Захарян и тут же пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес пока на стороне "Динамо"!

45' С углового вновь подал на дальнюю штангу Захарян, но здесь Адамов головой вынес снаряд на фланг.

45' С правого фланга Макаров навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Тюкавину не дал Рыков.

45' Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

44' С углового навесил Захарян на линию вратарской, но здесь выиграл верх Рыков и вынес мяч головой в падении.

43' Мягко забросил Моро в штрафную на ход Тюкавину, но того опередил Рыков и вынес мяч на угловой.

42' Тонко отдавал Моро в штрафную на Шиманьски, но грамотно в обороне отыграл Адамов и перехватил мяч.

41' Кулаков с правого фланга отдавал в центр на Мишкича, который пробил в одно касание, но крайне неточным вышел этот удар.

40' Дальний заброс Йовичич исполнял на ход Егорычеву, но того опередил Лашальт и вынес мяч за боковую линию.

39' Сместился вдоль линии штрафной Макаров, обыграл защитника и стрельнул в дальний угол, но мяч угодил в спину Герасимову.

38' Убегал Макаров по правому флангу, но напоролся на Адамова, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.

37' С фланга отдавал низом Макаров в центр на Шиманьски, который пробил в касание, но мяч полетел выше перекладины.

36' Долго катают мяч на чужой половине поля москвичи, ничего не позволяют они создать сопернику в сегодняшней игре.

35' Ушел от соперника по левой бровке Лашальт и навесил в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию.

33' Отдавал Макаров в штрафную низом на ход Тюкавину, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

32' Вот это да. Прямой ногой наступил на ногу Вареле на фланге. Без каких-либо раздумий судья показал желтую, а затем и красную карточку.

31' Откровенно грубо налетел в верховой борьбе на соперника Бикфалви. На этот раз судья показал желтую карточку.

30' Сместился с левого фланга Захарян к углу штрафной и стрельнул в ближний угол, но не попал в створ ворот.

29' Варела отдавал с фланга в центр на ход Шиманьски, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

28' На фланге налетел на соперника Захарян. Судья все видел и зафиксировал нарушение правила.

27' Пауза в матче. Отправил судья команды на водопой, есть возможность у футболистов перевести дух.

26' Со штрафного закручивал в дальний верхний угол Шиманьски, но мяч полетел немного выше перекладины.

25' Перед чужой штрафной получил Захарян от Бикфалви. Штрафной удар исполнять будут москвичи.

24' С углового навесил Захарян на ближнюю штангу, куда вбегал Мишкич, но пробить ему не позволил Йовичич.

23' Продавил соперника по флангу Макаров и прострелил вдоль ворот. На линии вратарской подставил ногу Тюкавин, но на этот раз хозяев спасла перекладина.

22' Тюкавин головой сбросил на линию чужой штрафной, где с лету пробил Макаров, но смог Ландаков отбить сферу в сторону.

21' Сместился с фланга Бикфалви в центр и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался Ордец.

20' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Константин Тюкавин! Зацепился за мяч на чужой половине поля Захаряни смог протолкнуть его вперед на Тюкавина, который оторвался от опеки и без труда в ближнем бою переиграл голкипера, пробив в дальний нижний угол.

19' Оказался в штрафной соперника совсем один Тюкавин и подставил ногу после прострела Захаряна, но мяч угодил в штангу.

18' Вырезал в штрафную Макаров на ход Тюкавину, который пробил в касание, но мяч полетел слабо и оказался в руках голкипера.

17' Дальний заброс исполнял в штрафную Бикфалви на ход Панюкову, но на выходе спокойно забрал мяч в руки Шунин.

16' Взял инициативу на себя Лашальт, прорвался к штрафной и пробил издали, но крайне неточным вышел этот выстрел.

15' Грамотно подставился Бикфалви в центре поля и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

14' Низом отдавал Лашальт с фланга на ход в центр на Шиманьски, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

13' Дальний заброс исполнял Варела на ход Захаряну, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

12' На фланге Лашальт в подкате снес соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

10' В центре поля Ордец руками придержал Бикфалви. Штрафной удар исполнять будут екатеринбуржцы.

9' На фланге убежал от соперника Егорычев после паса от Мишкича, но судья остановил игру из-за офсайда.

8' С левого фланга навесил Захарян в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.

7' На фланге по ногам схлопотал Захарян от Кулакова. Штрафной удар исполнять будут москвичи.

6' Ушел от соперника на фланге Варела и покатил вдоль ворот, но мяч на выходе забрал в руки Ландаков.

5' Диагональ исполнял Железнов в штрафную на Егорычева, но мяч оказался за лицевой линией. Будет удар от ворот.

4' В центре поля подтолкнул соперника в спину Фомин. Судья сразу же назначил штрафной удар в пользу хозяев.

3' Забросил по флангу Егорычев на ход Кулакову, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя оранжевых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.