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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Динамо Москва
0'
11' Желтая карточка
Лашальт Диего
0:1
19' Гол
Тюкавин Константин
31' Желтая карточка
Бикфалви Эрик
32' Вторая желтая карточка
Бикфалви Эрик
54'
Удаление Бикфалви
Удар Тюкавина в перекладину
0:1. Константин Тюкавин
Тюкавин попадает в штангу
13
Ландаков
Дмитрий
15
Кулаков
Денис
4
Рыков
Владимир
93
Герасимов
Алексей
95
Адамов
Арсен
19
Мишкич
Даниэль
18
Йовичич
Бранко
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
14
Железнов
Юрий
20
Панюков
Андрей
1
Шунин
Антон
2
Варела
Гильермо
5
Бальбуэна
Фабиан
18
Ордец
Иван
93
Лашальт
Диего
25
Макаров
Денис
53
Шиманьски
Себастиан
8
Моро
Никола
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
70
Тюкавин
Константин
Урал
4-2-3-1
Динамо Москва
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панюков Андрей 1 0.2
2. Бикфалви Эрик 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (3) 0.8
2. Шиманьски Себастиан 2 0.4
3. Тюкавин Константин 2 0.4
4. Захарян Арсен 1 0.2
5. Скопинцев Дмитрий 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Бикфалви Эрик 2 1
2. Герасимов Алексей 3 0
3. Годзюр Ярослав 1 0
4. Мишкич Даниэль 1 0
5. Егорычев Андрей 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Лашальт Диего 3 0
2. Паршивлюк Сергей 2 0
3. Ордец Иван 2 0
4. Фомин Даниил 2 0
5. Варела Гильермо 1 0
6. Бальбуэна Фабиан 1 0
7. Скопинцев Дмитрий 1 0
8. Шиманьски Себастиан 1 0
9. Макаров Денис 1 0
10. Захарян Арсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 0 0 100% (1) 0 0 0
 Динамо Москва 0 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар
Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва
Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа

Последние игры между собой

Урал: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Динамо Москва 2:2 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Урал 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Урал Премьер-лига
Динамо Москва 4:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Урал 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Урал Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. Рубин Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6. Локомотив Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
7. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Краснодар Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Химки Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Уфа 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
13. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Крылья Советов Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
15. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Урал 0:1 Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Динамо Москва 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Зенит 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Уфа 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Урал 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Уфа 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Урал 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Сочи Попов Ивелин 3 0 1
5. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зенит Кузяев Далер 3 1
2. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
3. Урал Бикфалви Эрик 2 1
4. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
5. Ахмат Нижич Зоран 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    С левого фланга навесил в штрафную Лашальт. Здесь пробил головой Тюкавин, но мяч прошел мимо ворот.
  • 55'
    Мягко забрасывал в штрафную соперника Мишкич на ход Агееву, но тот проиграл борьбу за мяч Ордецу.
  • 54'
    Тонким пасом Лашальт запустил в штрафную соперника Фомина, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.
  • 53'
    С углового навесил Йовичич на Рыкова, который мог пробить с центра штрафной, но нарушил правила в борьбе против Моро.
  • Угловой
    52'
    Кулаков прорвался на скорости по флангу и низом прострелил вдоль ворот, но от ноги Лашальта мяч ушел на угловой.
  • 51'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Захарян и тут же пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 50'
    Диагональный пас исполнял Шиманьски на правый фланг, куда забегал Макаров, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 49'
    С левого фланга навесил Шиманьски на дальнюю штангу, но здесь Герасимов вынес снаряд головой подальше.
  • 48'
    Убегал на ворота соперника Тюкавин после паса от Варелы, обыграл голкипера и пробил по воротам, но с линии сферу вынес ногами Рыков.
  • Замена
    47'
    Замена в составе хозяев произошла. Вместо Андрея Панюкова на второй тайм вышел Михаил Агеев.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес пока на стороне "Динамо"!
  • 45'
    С углового вновь подал на дальнюю штангу Захарян, но здесь Адамов головой вынес снаряд на фланг.
  • 45'
    С правого фланга Макаров навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Тюкавину не дал Рыков.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    С углового навесил Захарян на линию вратарской, но здесь выиграл верх Рыков и вынес мяч головой в падении. 
  • Угловой
    43'
    Мягко забросил Моро в штрафную на ход Тюкавину, но того опередил Рыков и вынес мяч на угловой.
  • 42'
    Тонко отдавал Моро в штрафную на Шиманьски, но грамотно в обороне отыграл Адамов и перехватил мяч.
  • 41'
    Кулаков с правого фланга отдавал в центр на Мишкича, который пробил в одно касание, но крайне неточным вышел этот удар.
  • 40'
    Дальний заброс Йовичич исполнял на ход Егорычеву, но того опередил Лашальт и вынес мяч за боковую линию.
  • 39'
    Сместился вдоль линии штрафной Макаров, обыграл защитника и стрельнул в дальний угол, но мяч угодил в спину Герасимову.
  • 38'
    Убегал Макаров по правому флангу, но напоролся на Адамова, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.
  • 37'
    С фланга отдавал низом Макаров в центр на Шиманьски, который пробил в касание, но мяч полетел выше перекладины.
  • 36'
    Долго катают мяч на чужой половине поля москвичи, ничего не позволяют они создать сопернику в сегодняшней игре. 
  • 35'
    Ушел от соперника по левой бровке Лашальт и навесил в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию.
  • 33'
    Отдавал Макаров в штрафную низом на ход Тюкавину, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • Жёлтая и сразу красная
    32'
    Вот это да. Прямой ногой наступил на ногу Вареле на фланге. Без каких-либо раздумий судья показал желтую, а затем и красную карточку. 
  • Желтая карточка
    31'
    Откровенно грубо налетел в верховой борьбе на соперника Бикфалви. На этот раз судья показал желтую карточку.
  • 30'
    Сместился с левого фланга Захарян к углу штрафной и стрельнул в ближний угол, но не попал в створ ворот.
  • 29'
    Варела отдавал с фланга в центр на ход Шиманьски, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
  • 28'
    На фланге налетел на соперника Захарян. Судья все видел и зафиксировал нарушение правила.
  • 27'
    Пауза в матче. Отправил судья команды на водопой, есть возможность у футболистов перевести дух. 
  • 26'
    Со штрафного закручивал в дальний верхний угол Шиманьски, но мяч полетел немного выше перекладины. 
  • 25'
    Перед чужой штрафной получил Захарян от Бикфалви. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
  • 24'
    С углового навесил Захарян на ближнюю штангу, куда вбегал Мишкич, но пробить ему не позволил Йовичич.
  • Опасный момент
    23'
    Продавил соперника по флангу Макаров и прострелил вдоль ворот. На линии вратарской подставил ногу Тюкавин, но на этот раз хозяев спасла перекладина. 
  • 22'
    Тюкавин головой сбросил на линию чужой штрафной, где с лету пробил Макаров, но смог Ландаков отбить сферу в сторону.
  • 21'
    Сместился с фланга Бикфалви в центр и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался Ордец.
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Константин Тюкавин! Зацепился за мяч на чужой половине поля Захаряни смог протолкнуть его вперед на Тюкавина, который оторвался от опеки и без труда в ближнем бою переиграл голкипера, пробив в дальний нижний угол.
  • 19'
    Оказался в штрафной соперника совсем один Тюкавин и подставил ногу после прострела Захаряна, но мяч угодил в штангу. 
  • 18'
    Вырезал в штрафную Макаров на ход Тюкавину, который пробил в касание, но мяч полетел слабо и оказался в руках голкипера. 
  • 17'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Бикфалви на ход Панюкову, но на выходе спокойно забрал мяч в руки Шунин.
  • 16'
    Взял инициативу на себя Лашальт, прорвался к штрафной и пробил издали, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • 15'
    Грамотно подставился Бикфалви в центре поля и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 14'
    Низом отдавал Лашальт с фланга на ход в центр на Шиманьски, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 13'
    Дальний заброс исполнял Варела на ход Захаряну, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • Желтая карточка
    12'
    На фланге Лашальт в подкате снес соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 10'
    В центре поля Ордец руками придержал Бикфалви. Штрафной удар исполнять будут екатеринбуржцы. 
  • Офсайд
    9'
    На фланге убежал от соперника Егорычев после паса от Мишкича, но судья остановил игру из-за офсайда.
  • 8'
    С левого фланга навесил Захарян в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.
  • 7'
    На фланге по ногам схлопотал Захарян от Кулакова. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
  • 6'
    Ушел от соперника на фланге Варела и покатил вдоль ворот, но мяч на выходе забрал в руки Ландаков.
  • 5'
    Диагональ исполнял Железнов в штрафную на Егорычева, но мяч оказался за лицевой линией. Будет удар от ворот.
  • 4'
    В центре поля подтолкнул соперника в спину Фомин. Судья сразу же назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 3'
    Забросил по флангу Егорычев на ход Кулакову, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя оранжевых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал, поехали!
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    Бикфалви Эрик получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    31'
    Бикфалви Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Константин Тюкавин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Лашальт Диего получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Урал 0:1 Динамо Москва онлайн


Прогнозы на матч Урал 0:1 Динамо Москва

Исход игры
Урал
6.4% (9)
Ничья
15% (21)
Динамо Москва
78.6% (110)
Тотал 2.5
Больше
48.55% (67)
Меньше
51.45% (71)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
39.3% (55)
0:1 Динамо Москва
21.4% (30)
1:1 Ничья
13.6% (19)
0:2 Динамо Москва
12.1% (17)
1:0 Урал
2.9% (4)
2:1 Урал
2.9% (4)
1:3 Динамо Москва
2.1% (3)
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