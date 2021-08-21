Россия: Премьер-лига 2021-2022
Урал
0:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Екатеринбург Арена
Динамо Москва
11' Желтая карточкаЛашальт Диего
0:1
19' ГолТюкавин Константин
31' Желтая карточкаБикфалви Эрик
32' Вторая желтая карточкаБикфалви Эрик
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
95
Адамов
Арсен
18
Ордец
Иван
74
Фомин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Адамов АрсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
49 Гуров КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
Ход матча
11'
19'
31'
32'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панюков Андрей
|1
|0.2
|2.
|Бикфалви Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (3)
|0.8
|2.
|Шиманьски Себастиан
|2
|0.4
|3.
|Тюкавин Константин
|2
|0.4
|4.
|Захарян Арсен
|1
|0.2
|5.
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бикфалви Эрик
|2
|1
|2.
|Герасимов Алексей
|3
|0
|3.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|4.
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|5.
|Егорычев Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лашальт Диего
|3
|0
|2.
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|3.
|Ордец Иван
|2
|0
|4.
|Фомин Даниил
|2
|0
|5.
|Варела Гильермо
|1
|0
|6.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|7.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|8.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|9.
|Макаров Денис
|1
|0
|10.
|Захарян Арсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Динамо Москва
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +6 =5 -9Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва
Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа
Последние игры между собой
Урал: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Динамо Москва 4:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Урал 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Урал Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Уфа
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|15.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Урал
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Зенит
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Уфа
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Урал
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Уфа
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Урал
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|3
|0
|1
|5.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|5.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал 0:1 Динамо Москва
Исход игры
Урал
6.4% (9)
Ничья
15% (21)
Динамо Москва
78.6% (110)
Тотал 2.5
Больше
48.55% (67)
Меньше
51.45% (71)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
39.3% (55)
0:1 Динамо Москва
21.4% (30)
1:1 Ничья
13.6% (19)
0:2 Динамо Москва
12.1% (17)
1:0 Урал
2.9% (4)
2:1 Урал
2.9% (4)
1:3 Динамо Москва
2.1% (3)
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