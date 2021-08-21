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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Сталь Мелец
0' 29'
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
18
Кухарчик
Михал
64
Козловски
Кацпер
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
10
Захович
Лука
9
Пажишек
Пётр
13
Стрончек
Рафал
32
Де
Амо
Хонатан
21
Матрас
Матеуш
5
Жиро
Матеуш
11
Ситек
Максимилиан
8
Урбаньчик
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
10
Мак
Матеуш
27
Будзински
Марчин
92
Колев
Александар
Погонь Щецин
4-4-2
Сталь Мелец
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салес Жеан Карлос 1 0.2
2. Кухарчик Михал 1 0.2
3. Козловски Кацпер 1 0.2
4. Дрыгас Камил 1 (1) 0.2
5. Бартковски Якуб 0 0
6. Мата Луиш 0 0
7. Ковальчик Себастьян 0 0
Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мак Матеуш 1 0.2
2. Колев Александар 1 0.2
3. Томашевич Гжегож 1 (1) 0.2
4. Урбаньчик Мацей 0 0
5. Гетингер Крыстян 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Журавски Мачей 1 1
2. Дрыгас Камил 1 0
3. Кухарчик Михал 1 0
4. Дабровски Дамьян 1 0
5. Пажишек Пётр 1 0
6. Смолиньски Кацпер 1 0
Сталь Мелец
# Игрок      
1. Будзински Марчин 1 0
2. Мак Матеуш 1 0
3. Матрас Матеуш 1 0
4. Глива Михал 1 0
5. Колев Александар 1 0
6. Урбаньчик Мацей 1 0
7. Флис Марцин 1 0
8. Гетингер Крыстян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1) 0
 Сталь Мелец 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Пяст Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец
Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сталь Мелец: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Экстракласса Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Лехия Гданьск 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Погонь Щецин 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
4. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
8. Пяст 4 2 0 2 8 - 7 6
9. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Висла Плоцк 5 2 0 3 8 - 6 6
11. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
12. Шлёнск 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Варта Познань 5 1 2 2 7 - 6 5
14. Сталь Мелец 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Висла Краков 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 4 0 2 2 2 - 8 2
18. Краковия 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Висла Плоцк 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
6. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Пяст 2 1 0 1 6 - 6 3
11. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Сталь Мелец 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Варта Познань 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
17. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Сталь Мелец 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Висла Краков 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Погонь Щецин 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гурник Забже Хименес Хесус 3 1 0
2. Висла Краков Климент Ян 2 0 1
3. Пяст Вида Кристофер 2 0 1
4. Ягеллония Имас Хесус 2 0 1
5. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
2. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
3. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
4. Шлёнск Шварц Петр 1 1
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Сталь Мелец
1.57
4.05
8.20
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Где смотреть матч Погонь Щецин 0:0 Сталь Мелец онлайн




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