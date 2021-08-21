Польша: Экстракласса 2021-2022
Погонь Щецин
4:1
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Сталь Мелец
0:1
34' ГолТомашевич Гжегож
1:1
50' ПенальтиДрыгас Камил
2:1
57' Гол в свои воротаГетингер Крыстян
71' Желтая карточкаДе Амо Хонатан
3:1
72' ПенальтиДрыгас Камил
80' Желтая карточкаЖиро Матеуш
86' Желтая карточкаДоманьски Мацей
4:1
88' ГолТриантафиллопулос Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
Ход матча
34'
50'
1:1
57'
2:1
71'
72'
3:1
80'
86'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.6
|2.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.2
|3.
|Кухарчик Михал
|1
|0.2
|4.
|Козловски Кацпер
|1
|0.2
|5.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.2
|6.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|7.
|Мата Луиш
|0
|0
|8.
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Томашевич Гжегож
|2 (1)
|0.4
|2.
|Мак Матеуш
|1
|0.2
|3.
|Колев Александар
|1
|0.2
|4.
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|5.
|Гетингер Крыстян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|3.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|4.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|5.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|6.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Будзински Марчин
|1
|0
|2.
|Мак Матеуш
|1
|0
|3.
|Матрас Матеуш
|1
|0
|4.
|Глива Михал
|1
|0
|5.
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|6.
|Колев Александар
|1
|0
|7.
|Урбаньчик Мацей
|1
|0
|8.
|Флис Марцин
|1
|0
|9.
|Гетингер Крыстян
|1
|0
|10.
|Доманьски Мацей
|1
|0
|11.
|Жиро Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Сталь Мелец
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =5 -8Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =8 -8Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Пяст Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец
Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сталь Мелец: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Ягеллония
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Висла Плоцк
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|11.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|Варта Познань
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|14.
|Сталь Мелец
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Краковия
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ягеллония
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Краковия
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Ягеллония
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Краковия
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|13.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|3
|1
|0
|2.
|Погонь Щецин
|Дрыгас Камил
|3
|3
|0
|3.
|Висла Краков
|Климент Ян
|2
|0
|1
|4.
|Пяст
|Вида Кристофер
|2
|0
|1
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|3.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|4.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1