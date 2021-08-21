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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Брондбю
0'
0:1
4' Гол
Уре Микаэль
12'
27
Кристенсен
Оливер
24
Эстрём
Робин
6
Тверсков
Йеппе
3
Андерсен
Александр
16
Шельвик
Йорген
14
Томасен
Йенс
19
Трандарсон
Арон-Элис
11
Сабби
Эммануэль
7
Джейбали
Иссам
23
Клеве
Троэльс
8
Кадри
Башким
30
Хермансен
Мадс
28
Скиппер
Антон
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
22
Радошевич
Йосип
19
Френнруп
Мортен
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Оденсе
4-2-3-1
Брондбю
3-5-2

Ход матча

4'
0:1
Уре Микаэль
(Радошевич Йосип)

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадри Башким 1 0.2
2. Лидер Март 1 0.2
3. Шельвик Йорген 1 0.2
4. Джейбали Иссам 1 0.2
5. Томасен Йенс 1 0.2
6. Сабби Эммануэль 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Менса Кевин 1 0.2
2. Радошевич Йосип 1 0.2
3. Уре Микаэль 1 0.2
4. Рустед Сигурд 1 0.2
5. Бёркеейет Тобиас 1 0.2
6. Каппис Кристиан 1 0.2
7. Хедлунд Симон 0 0
8. Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
9. Слимане Анис 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Томасен Йенс 2 0
2. Андерсен Александр 1 0
3. Ларсен Каспер 1 0
4. Джейбали Иссам 1 0
5. Сабби Эммануэль 1 0
6. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Менса Кевин 2 0
2. Бёркеейет Тобиас 2 0
3. Хедлунд Симон 1 0
4. Радошевич Йосип 1 0
5. Уре Микаэль 1 0
6. Рустед Сигурд 1 0
7. Бруус Андреас 1 0
8. Каппис Кристиан 1 0
9. Скиппер Антон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 40% (2) 0 0 40% (2) 0 20% (1)
 Брондбю 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Оденсе 1:1 Силькеборг Нордшелланн 3:1 Оденсе Оденсе 0:2 Копенгаген Раннерс 1:1 Оденсе
Митьюлланд 1:2 Оденсе Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе
Брондбю Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю
Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Брондбю: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Оденсе 1:1 Брондбю Товарищеские матчи Оденсе 0:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Брондбю Товарищеские матчи
Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Брондбю Суперлига Дании Оденсе 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:5 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 13 - 3 15
2. Раннерс 5 4 1 0 8 - 3 13
3. Копенгаген 5 3 2 0 11 - 5 11
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Ольборг 5 2 2 1 5 - 3 8
6. Силькеборг 6 1 4 1 5 - 5 7
7. Брондбю 1:0 6 1 3 2 7 - 9 6
8. Оденсе 0:1 6 1 2 3 5 - 9 5
9. Сённерйюск 5 1 1 3 1 - 5 4
10. Виборг 5 1 1 3 5 - 10 4
11. Орхус 5 0 2 3 3 - 8 2
12. Вайле 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
2. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
3. Копенгаген 3 1 2 0 6 - 4 5
4. Раннерс 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Нордшелланн 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Ольборг 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Сённерйюск 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Брондбю 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Вайле 3 0 1 2 2 - 5 1
10. Орхус 3 0 1 2 3 - 6 1
11. Оденсе 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Копенгаген 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Ольборг 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Брондбю 1:0 4 1 2 1 6 - 7 5
7. Оденсе 0:1 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Виборг 3 1 1 1 4 - 6 4
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Орхус 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Вайле 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
2. Копенгаген Биэл Пеп 3 0 1
3. Копенгаген Винд Жонас 3 0 0
4. Силькеборг Sebastian Joergensen 2 0 2
5. Ольборг Фоссум Ивер 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
2. Орхус Поульсен Николай 3 0
3. Вайле Колингер Денис 3 0
4. Копенгаген Хочолава Давид 3 0
5. Виборг Крамер Ларс II 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Брондбю
2.34
3.55
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