Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Брондбю

92' Удар от ворот произведет Брондбю

92' Эстрём Робин из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

91' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Пюндт Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

89' Бруус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Брондбю

87' Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

84' Г О О О О Л - Лидер Март из команды Оденсе забил фантастический гол правой пяткой!

84' Отличные скиллы показывает Мадс Фрокьяер-Йенсен , обводя своих соперников

83' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Сегодняшная посещаемость составляет 10694 болельщиков

81' Хорошую попытку сделал Лидер Март . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

79' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Брондбю

78' Сабби Эммануэль из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

77' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

73' Игрок команды Брондбю совершает фол

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Игрок команды Брондбю совершает фол

71' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Судье надоело, что Шиембе Кевин тянет время и он наказал его горчичником

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Джейбали Иссам нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

68' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Судья подбегает и показывает Бруус Андреас из команды Брондбю отложенную желтую карточку за фол.

67' Отличные скиллы показывает Джейбали Иссам , обводя своих соперников

66' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Брондбю выполняет удар от ворот.

65' Кадри Башким из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

64' Отличные скиллы показывает Шиембе Кевин , обводя своих соперников

64' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Сабби Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' О, нет. Из многообещающей позиции Уре Микаэль из команды Брондбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Андерсен Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Андерсен Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Трандарсон Арон-Элис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Менса Кевин видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

58' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Брондбю выполняет удар от ворот.

57' Шельвик Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Оденсе выполняет удар от ворот.

56' Как он промахнулся? Слимане Анис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

55' Г О О О О Л - Сабби Эммануэль забивает с правой ноги!

55' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Брондбю выполняет удар от ворот.

52' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Оденсе выполняет удар от ворот.

51' Нильс Фредериксен получает желтую карточку за неспортивное поведение

51' Как он промахнулся? Хедлунд Симон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' Удар от ворот произведет Оденсе

50' Хедлунд Симон из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Удар от ворот произведет Оденсе

49' Хедлунд Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля