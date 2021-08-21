Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Оденсе
2:2
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 10694
Брондбю
0:1
4' ГолУре Микаэль
0:2
43' ГолУре Микаэль
51' Желтая карточкаНильс Фредериксен
1:2
55' ГолСабби Эммануэль
67' Желтая карточкаБруус Андреас
70' Желтая карточкаШиембе Кевин
2:2
84' ГолЛидер Март
24
Эстрём
Робин
14
Томасен
Йенс
18
Шиембе
Кевин
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
4'
0:1
43'
0:2
55'
67'
70'
84'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лидер Март
|2
|0.33
|2.
|Шельвик Йорген
|1
|0.17
|3.
|Джейбали Иссам
|1
|0.17
|4.
|Сабби Эммануэль
|1
|0.17
|5.
|Кадри Башким
|1
|0.17
|6.
|Томасен Йенс
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|3
|0.5
|2.
|Радошевич Йосип
|1
|0.17
|3.
|Менса Кевин
|1
|0.17
|4.
|Рустед Сигурд
|1
|0.17
|5.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.17
|6.
|Каппис Кристиан
|1
|0.17
|7.
|Хедлунд Симон
|0
|0
|8.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|9.
|Слимане Анис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томасен Йенс
|2
|0
|2.
|Андерсен Александр
|1
|0
|3.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|4.
|Джейбали Иссам
|1
|0
|5.
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|6.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менса Кевин
|2
|0
|2.
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|3.
|Бруус Андреас
|2
|0
|4.
|Хедлунд Симон
|1
|0
|5.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|6.
|Уре Микаэль
|1
|0
|7.
|Рустед Сигурд
|1
|0
|8.
|Шиембе Кевин
|1
|0
|9.
|Каппис Кристиан
|1
|0
|10.
|Скиппер Антон
|1
|0
|11.
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|Брондбю
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +8 =7 -5Оденсе 1:1 Силькеборг Нордшелланн 3:1 Оденсе Оденсе 0:2 Копенгаген Раннерс 1:1 Оденсе
Митьюлланд 1:2 Оденсе Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе
Брондбю Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю
Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Брондбю: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Брондбю Суперлига Дании Оденсе 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:5 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Копенгаген
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Сённерйюск
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|9.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Орхус
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|Вайле
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|2.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|4.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Ольборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Сённерйюск
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Оденсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Вайле
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Раннерс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Копенгаген
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Ольборг
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|9.
|Силькеборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|Сённерйюск
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
|2.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|3
|0
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|3
|0
|0
|4.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|0
|0
|5.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0
|2.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|4.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|3
|0
|5.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|3
|0