Словакия: Суперлига 2021-2022
Ружомберок
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Ружомберок
Спартак Трнава
0:0
4' Не забитый пенальтиБренкус Адам
Ход матча
4'
0:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бренкус Адам
|2 (1)
|0.5
|2.
|Допатер Михал
|1
|0.25
|3.
|Герец Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ристовски Милан
|3
|0.6
|2.
|Боатенг Келвин
|2
|0.4
|3.
|Трайковски Кирил
|1
|0.2
|4.
|Прохазка Роман
|1
|0.2
|5.
|Буката Мартин
|1
|0.2
|6.
|Кабрал Саймон
|1
|0.2
|7.
|Грич Якуб
|0
|0
|8.
|Чурма Матей
|0
|0
|9.
|Иван Алекс
|0
|0
|10.
|Бамиделе Юсуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Регали Мартин
|1
|0
|2.
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|3.
|Жигмунд Марек
|1
|0
|4.
|Мадленяк Матей
|1
|0
|5.
|Танцик Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трайковски Кирил
|1
|0
|2.
|Колесар Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Спартак Трнава
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =5 -9Тренчин 1:1 Ружомберок Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок
Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК
Спартак Трнава Последние 20 матчей: +11 =4 -5Спартак Трнава 2:0 Злате Моравце Маккаби Тель-Авив 1:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 4:0 Татран Липтовски-Микулаш Спартак Трнава 0:0 Маккаби Тель-Авив
Сеница 2:1 Спартак Трнава Сепси 1:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Погронье Спартак Трнава 0:0 Сепси Спартак Трнава 2:0 Моста Моста 3:2 Спартак Трнава ДАК 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:0 Слован Братислава Спартак Трнава 2:0 Тренчин Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:0 Злате Моравце Спартак Трнава 0:1 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:2 ДАК
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Спартак Трнава: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 1:0 Ружомберок Суперлига Спартак Трнава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 1:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|2.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Жилина
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Ружомберок
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Сеница
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Середь
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Земплин
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|9.
|ДАК
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|Злате Моравце
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|Погронье
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Жилина
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Погронье
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Сеница
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Земплин
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Злате Моравце
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Середь
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|ДАК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ружомберок
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Жилина
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Тренчин
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Сеница
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Спартак Трнава
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Середь
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|ДАК
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|Погронье
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|11.
|Земплин
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|12.
|Злате Моравце
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|3
|0
|1
|2.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|3
|0
|0
|3.
|Жилина
|Ямбор Тимотей
|3
|0
|0
|4.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|3
|1
|0
|5.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|2.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1
|3.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|2
|1
|4.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|3
|0
|5.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|1
|1