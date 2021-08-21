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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ружомберок
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Спартак Трнава
0'
0:0
4' Не забитый пенальти
Бренкус Адам
17'

Ход матча

4'
Бренкус Адам
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бренкус Адам 2 (1) 0.5
2. Допатер Михал 1 0.25
3. Герец Штефан 0 0
Спартак Трнава
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ристовски Милан 3 0.6
2. Боатенг Келвин 2 0.4
3. Трайковски Кирил 1 0.2
4. Прохазка Роман 1 0.2
5. Буката Мартин 1 0.2
6. Кабрал Саймон 1 0.2
7. Грич Якуб 0 0
8. Чурма Матей 0 0
9. Иван Алекс 0 0
10. Бамиделе Юсуф 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Регали Мартин 1 0
2. Фабиш Лукаш 1 0
3. Жигмунд Марек 1 0
4. Мадленяк Матей 1 0
5. Танцик Якуб 1 0
Спартак Трнава
# Игрок      
1. Трайковски Кирил 1 0
2. Колесар Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Спартак Трнава 0 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Тренчин 1:1 Ружомберок Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок
Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК
Спартак Трнава Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Спартак Трнава 2:0 Злате Моравце Маккаби Тель-Авив 1:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 4:0 Татран Липтовски-Микулаш Спартак Трнава 0:0 Маккаби Тель-Авив
Сеница 2:1 Спартак Трнава Сепси 1:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Погронье Спартак Трнава 0:0 Сепси Спартак Трнава 2:0 Моста Моста 3:2 Спартак Трнава ДАК 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:0 Слован Братислава Спартак Трнава 2:0 Тренчин Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:0 Злате Моравце Спартак Трнава 0:1 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:2 ДАК

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Спартак Трнава: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Суперлига Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 1:0 Ружомберок Суперлига Спартак Трнава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 1:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 0:0 5 3 1 1 9 - 2 10
2. Слован Братислава 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Жилина 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Тренчин 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Ружомберок 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Сеница 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Середь 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Земплин 0:0 5 1 1 3 6 - 8 4
9. ДАК 4 1 1 2 5 - 7 4
10. Злате Моравце 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Погронье 5 1 1 3 4 - 7 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 5 1 1 3 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 0:0 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Жилина 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Слован Братислава 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Тренчин 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Погронье 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Сеница 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Земплин 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Злате Моравце 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Середь 2 1 0 1 3 - 3 3
10. ДАК 1 1 0 0 3 - 1 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Ружомберок 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Жилина 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Тренчин 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Сеница 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Спартак Трнава 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Середь 2 0 1 1 1 - 4 1
8. ДАК 3 0 1 2 2 - 6 1
9. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Погронье 3 0 0 3 1 - 6 0
11. Земплин 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
12. Злате Моравце 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 3 0 1
2. Спартак Трнава Ристовски Милан 3 0 0
3. Жилина Ямбор Тимотей 3 0 0
4. Жилина Мыслович Патрик 3 1 0
5. Жилина Бичахчян Ваан 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Лачны Милош 4 0
2. Сеница Tomas Egert 2 1
3. Погронье Шпирьяк Доминик 2 1
4. Злате Моравце Мених Йозеф 3 0
5. Жилина Бичахчян Ваан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бренкус Адам пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Спартак Трнава
3.35
3.34
2.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ружомберок 0:0 Спартак Трнава онлайн




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