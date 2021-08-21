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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Краковия
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Ягеллония
0'
29' Желтая карточка
Пржикрыл Томаш
43'
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
6
Лусюш
Сильвестер
4
Ханка
Серджу
20
Karol
Knap
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
3
Сиплак
Михал
9
Альварес
Маркос
1
Стейнбор
Павел
14
Пржикрыл
Томаш
20
Kacper
Tabis
3
Августин
Блажей
4
Пуэрто
Исраэль
5
Настич
Боян
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
99
Квецень
Бартош
13
Andrzej
Trubeha
11
Имас
Хесус
Краковия
4-1-4-1
Ягеллония
5-3-2

Ход матча

29'
 
Пржикрыл Томаш

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 1 0.2
2. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0.2
3. Рыпэ Корнел 0 0
4. Лосаж Флорьян 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 2 0.4
2. Пржикрыл Томаш 2 0.4
3. Романчук Тарас 2 0.4
4. Черных Фёдор 0 0
5. Поспишил Мартин 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Грошшо Лукаш 1 0
2. Какабадзе Отар 1 0
3. Югас Якуб 1 0
4. Сиплак Михал 1 0
5. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
6. Ханка Серджу 1 0
7. Лосаж Флорьян 1 0
8. Зауха Патрик 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Черных Фёдор 2 0
2. Имас Хесус 2 0
3. Пржикрыл Томаш 1 0
4. Поспишил Мартин 1 0
5. Топоркевич Кшиштоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 0 0 0 0 100% (2)
 Ягеллония 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Лехия Гданьск 3:0 Краковия Лех 2:0 Краковия Краковия 1:2 Шлёнск Гурник Ленчна 1:1 Краковия
Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск Ракув 0:0 Краковия Хойничанка Хойнице 0:3 Краковия Краковия 2:4 Заглембе Любин
Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ягеллония 1:3 Гурник Забже Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Ягеллония 3:0 Ракув Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск
Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Краковия: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:2 Ягеллония Кубок Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Краковия Экстракласса Ягеллония 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Лехия Гданьск 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Ягеллония 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
8. Пяст 4 2 0 2 8 - 7 6
9. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Висла Плоцк 5 2 0 3 8 - 6 6
11. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
12. Шлёнск 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Варта Познань 5 1 2 2 7 - 6 5
14. Сталь Мелец 5 1 1 3 4 - 9 4
15. Висла Краков 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Краковия 0:0 5 0 2 3 2 - 8 2
18. Гурник Ленчна 4 0 2 2 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Ягеллония 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Висла Плоцк 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
6. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Пяст 2 1 0 1 6 - 6 3
11. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Сталь Мелец 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Краковия 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Варта Познань 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Ягеллония 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Висла Краков 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Краковия 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
13. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Погонь Щецин 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Сталь Мелец 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гурник Забже Хименес Хесус 3 1 0
2. Погонь Щецин Дрыгас Камил 3 3 0
3. Висла Краков Климент Ян 2 0 1
4. Пяст Вида Кристофер 2 0 1
5. Ягеллония Имас Хесус 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
2. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
3. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
4. Шлёнск Шварц Петр 1 1
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    29'
    Томаш Прикрил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Ягеллония
2.23
3.40
4.60
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Где смотреть матч Краковия 0:0 Ягеллония онлайн




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