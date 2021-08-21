Польша: Экстракласса 2021-2022
Краковия
2:1
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Ягеллония
29' Желтая карточкаKacper Tabis
1:0
45' ПенальтиВан Амерсфоорт Пелле
47' Желтая карточкаKarol Knap
55' Желтая карточкаРоманчук Тарас
56' Желтая карточкаАльварес Маркос
56' Желтая карточкаКвецень Бартош
58' Желтая карточкаРодин Матай
2:0
63' ГолХанка Серджу
2:1
70' ГолИмас Хесус
85' Желтая карточкаАвгустин Блажей
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
20
Karol
Knap
20
Kacper
Tabis
11
Имас
Хесус
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Kacper TabisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Майстерек ЯнЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
-
35 Eryk Matus
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
29'
45'
47'
55'
56'
56'
58'
63'
2:0
70'
2:1
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2 (1)
|0.4
|2.
|Альварес Маркос
|1
|0.2
|3.
|Ханка Серджу
|1
|0.2
|4.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|5.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|3
|0.6
|2.
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.4
|3.
|Романчук Тарас
|2
|0.4
|4.
|Черных Фёдор
|0
|0
|5.
|Поспишил Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0
|2.
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|3.
|Какабадзе Отар
|1
|0
|4.
|Югас Якуб
|1
|0
|5.
|Сиплак Михал
|1
|0
|6.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|7.
|Ханка Серджу
|1
|0
|8.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|9.
|Родин Матай
|1
|0
|10.
|Зауха Патрик
|1
|0
|11.
|Karol Knap
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Черных Фёдор
|2
|0
|2.
|Имас Хесус
|2
|0
|3.
|Августин Блажей
|1
|0
|4.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|5.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|6.
|Квецень Бартош
|1
|0
|7.
|Романчук Тарас
|1
|0
|8.
|Kacper Tabis
|1
|0
|9.
|Топоркевич Кшиштоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Ягеллония
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Лехия Гданьск 3:0 Краковия Лех 2:0 Краковия Краковия 1:2 Шлёнск Гурник Ленчна 1:1 Краковия
Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск Ракув 0:0 Краковия Хойничанка Хойнице 0:3 Краковия Краковия 2:4 Заглембе Любин
Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ягеллония 1:3 Гурник Забже Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Ягеллония 3:0 Ракув Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск
Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Краковия: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ягеллония 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:2 Ягеллония Кубок Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Краковия Экстракласса Ягеллония 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Висла Краков
|1:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Ягеллония
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Висла Плоцк
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|13.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|14.
|Варта Познань
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|15.
|Сталь Мелец
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Краковия
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Висла Краков
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|4.
|Висла Краков
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Гурник Ленчна
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|2.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|3
|1
|0
|3.
|Погонь Щецин
|Дрыгас Камил
|3
|3
|0
|4.
|Висла Краков
|Климент Ян
|2
|0
|1
|5.
|Пяст
|Вида Кристофер
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|3.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|4.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1