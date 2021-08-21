Польша: Экстракласса 2021-2022
Гурник Ленчна
1:3
Конец матча
Стадион: Горник
Висла Краков
0:1
20' ГолШкварка Михал
29' Желтая карточкаРыманяк Бартош
35' Желтая карточкаМлыньски Матеуш
0:2
49' ГолЙебоа Яв
0:3
62' ГолФорбс Браун
63' Желтая карточкаГрушковски Конрад
1:3
74' Гол в свои воротаФрыдрых Михал
27
Мак
Михал
77
Гаска
Дамиан
17
Шота
Серафин
40
Йебоа
Яв
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Ход матча
20'
0:1
29'
35'
49'
0:2
62'
0:3
74'
1:3
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.2
|2.
|Bartosz Spiaczka
|1
|0.2
|3.
|Мак Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Яв
|3 (1)
|0.6
|2.
|Климент Ян
|2
|0.4
|3.
|Шкварка Михал
|1
|0.2
|4.
|Садлок Мацей
|1
|0.2
|5.
|Форбс Браун
|1
|0.2
|6.
|Жуков Георгий
|1
|0.2
|7.
|Млыньски Матеуш
|1
|0.2
|8.
|Ганоушек Матей
|0
|0
|9.
|Хуги Дор
|0
|0
|10.
|Грушковски Конрад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гол Януш
|2
|0
|2.
|Рыманяк Бартош
|2
|0
|3.
|Мак Михал
|1
|0
|4.
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|5.
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|6.
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|7.
|Serhij Krykun
|1
|0
|8.
|Щесняк Криспин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Садлок Мацей
|2
|0
|2.
|Эль-Махдиуи Ашраф
|2
|0
|3.
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|4.
|Грушковски Конрад
|2
|0
|5.
|Жуков Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Ленчна
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|Висла Краков
|0
|40% (4)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +5 =8 -7Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Краковия
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна Тыхы 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Сандецья Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Хробры Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:1 Корона Кельце
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Наполи Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков
Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония
Последние игры между собой
Гурник Ленчна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Висла Краков: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|6.
|Ягеллония
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Висла Плоцк
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|13.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|14.
|Варта Познань
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|15.
|Сталь Мелец
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Краковия
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|4.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|2.
|Висла Краков
|Йебоа Яв
|3
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|3
|1
|0
|4.
|Погонь Щецин
|Дрыгас Камил
|3
|3
|0
|5.
|Висла Краков
|Климент Ян
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|3.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|4.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1