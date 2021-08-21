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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Ленчна
1:3
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
0:1
20' Гол
Шкварка Михал
29' Желтая карточка
Рыманяк Бартош
35' Желтая карточка
Млыньски Матеуш
0:2
49' Гол
Йебоа Яв
0:3
62' Гол
Форбс Браун
63' Желтая карточка
Грушковски Конрад
1:3
74' Гол в свои ворота
Фрыдрых Михал
90'+4
33
Гостомски
Мацей
20
Рыманяк
Бартош
21
Щесняк
Криспин
2
Tomasz
Midzierski
22
Serhij
Krykun
23
Калинковски
Бартоломей
8
Szymon
Drewniak
29
Дзивнел
Даниэль
27
Мак
Михал
77
Гаска
Дамиан
18
Bartosz
Spiaczka
1
Кишек
Павел
20
Грушковски
Конрад
17
Шота
Серафин
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
40
Йебоа
Яв
80
Плевка
Патрик
92
Шкварка
Михал
11
Млыньски
Матеуш
91
Форбс
Браун
Гурник Ленчна
4-3-2-1
Висла Краков
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Przemyslaw Banaszak 1 0.2
2. Bartosz Spiaczka 1 0.2
3. Мак Михал 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Яв 3 (1) 0.6
2. Климент Ян 2 0.4
3. Шкварка Михал 1 0.2
4. Садлок Мацей 1 0.2
5. Форбс Браун 1 0.2
6. Жуков Георгий 1 0.2
7. Млыньски Матеуш 1 0.2
8. Ганоушек Матей 0 0
9. Хуги Дор 0 0
10. Грушковски Конрад 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
# Игрок      
1. Гол Януш 2 0
2. Рыманяк Бартош 2 0
3. Мак Михал 1 0
4. Bartosz Spiaczka 1 0
5. Калинковски Бартоломей 1 0
6. Kamil Pajnowski 1 0
7. Serhij Krykun 1 0
8. Щесняк Криспин 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Садлок Мацей 2 0
2. Эль-Махдиуи Ашраф 2 0
3. Млыньски Матеуш 2 0
4. Грушковски Конрад 2 0
5. Жуков Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Ленчна 0 0 100% (2) 0 0 0
 Висла Краков 0 40% (4) 0 30% (3) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Краковия
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна Тыхы 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Сандецья Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Хробры Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:1 Корона Кельце
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Наполи Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков
Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония

Последние игры между собой

Гурник Ленчна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Висла Краков: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Гурник Ленчна Экстракласса Гурник Ленчна 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Гурник Ленчна Экстракласса
Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Гурник Ленчна Экстракласса Гурник Ленчна 1:1 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Лехия Гданьск 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Висла Краков 5 2 1 2 10 - 7 7
6. Ягеллония 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
9. Пяст 4 2 0 2 8 - 7 6
10. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Шлёнск 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Висла Плоцк 5 2 0 3 8 - 6 6
13. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
14. Варта Познань 5 1 2 2 7 - 6 5
15. Сталь Мелец 5 1 1 3 4 - 9 4
16. Краковия 5 1 1 3 4 - 9 4
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Гурник Ленчна 5 0 2 3 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Висла Плоцк 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
6. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Пяст 2 1 0 1 6 - 6 3
11. Краковия 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Сталь Мелец 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
15. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Варта Познань 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
5. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Погонь Щецин 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Сталь Мелец 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Ягеллония 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
2. Висла Краков Йебоа Яв 3 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 3 1 0
4. Погонь Щецин Дрыгас Камил 3 3 0
5. Висла Краков Климент Ян 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
2. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
3. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
4. Шлёнск Шварц Петр 1 1
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Млыньски Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Рыманяк Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Шкварка Михал бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков онлайн




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