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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Уотфорд

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 1 1
2. Макаллистер Алексис 1 1
3. Гросс Паскаль 0 0
4. Модер Якуб 0 0
Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деннис Эммануэль 1 1
2. Эрнандес Хуан 1 1
3. Сарр Исмаила 1 1
4. Клеверли Том 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Мопе Нил 1 0
Уотфорд
# Игрок      
1. Куцка Юрай 1 0
2. Сема Кен 1 0
3. Этебо Огенекаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Уотфорд 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Бёрнли 1:2 Брайтон Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон
Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон
Уотфорд Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Уотфорд 3:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич
Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Ноттингем Форест Уотфорд 2:0 Уиком Борнмут 1:0 Уотфорд Блэкберн 2:3 Уотфорд Уотфорд 2:1 Дерби

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Уотфорд: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Брайтон 1:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:3 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:1 Брайтон Уотфорд 2:0 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Брайтон 1:3 Уотфорд Уотфорд 0:1 Брайтон Брайтон 2:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Брайтон Уотфорд 0:1 Брайтон Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Ливерпуль Салах Мохамед 1 0 2
3. Вест Хэм Антонио Майкл 1 0 1
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 1 0 1
5. Эвертон Ришарлисон 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
2. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
3. Лидс Купер Лиам 1 0
4. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
5. Ньюкасл Шелви Джонджо 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 53 минуты.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Брайтон 55% (22)
    X 30% (12)
    Уотфорд 15% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Уотфорд
    1.81
    3.60
    5.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брайтон - Уотфорд онлайн


    Прогнозы на матч Брайтон - Уотфорд

    Исход игры
    Брайтон
    55% (22)
    Ничья
    30% (12)
    Уотфорд
    15% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    25% (10)
    1:1 Ничья
    22.5% (9)
    1:0 Брайтон
    17.5% (7)
    2:2 Ничья
    7.5% (3)
    1:2 Уотфорд
    7.5% (3)
    2:0 Брайтон
    7.5% (3)
    0:1 Уотфорд
    5% (2)
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