Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Херенвен вырывает победу

95' Верман Хенк из команды Херенвен сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Плохо сыграл Дрешевич Ибрахим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

92' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Верман Хенк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Херенвен

88' Удар от ворот произведет Херенвен

87' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Конголо Родни наказан за толчок Yassin Oukili

85' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Тактическая замена. Айман Азхиль уходит с поля и его заменяет Yassin Oukili

83' Удар от ворот произведет Ваалвейк

83' Сегодняшная посещаемость составляет 13600 болельщиков

83' Халилович Тибор не смог попасть в створ ударом издали

82' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Удар от ворот произведет Ваалвейк

80' Де Йонг Сим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Конголо Родни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Херенвен

73' Бюттнер Александер из команды Ваалвейк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

73' Херенвен выполняет удар от ворот.

73' Айман Азхиль нанес удар, но промахнулся очень сильно.

73' Плохо сыграл Дрешевич Ибрахим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Г О О О О Л - Одгор Йенс забивает с правой ноги!

66' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Херенвен

62' Плохо сыграл Конголо Родни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

60' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Ваалвейк

56' Айман Азхиль нанес удар, но промахнулся очень сильно.

56' Кайб Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Верман Йоэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Крамер Михил получил желтую карточку от судьи

50' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля