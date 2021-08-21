Голландия: Эредивизие 2021-2022
Херенвен
3:2
Конец матча
Стадион: Абе Ленстра Зрители: 13600
Ваалвейк
13' Желтая карточкаТоуба Ахмед
1:0
14' ПенальтиВерман Хенк
2:0
31' ГолХалилович Тибор
43' Желтая карточкаВан дер Венне Рихард
3:0
44' ГолВерман Хенк
50' Желтая карточкаКрамер Михил
3:1
68' ГолОдгор Йенс
76' Желтая карточкаВан Эвейк Милан
3:2
89' ГолВан дер Венне Рихард
13
Кайб
Рами
20
Верман
Йоэй
21
Перейра
Жоэл
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
14'
1:0
31'
44'
3:0
50'
68'
3:1
76'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халилович Тибор
|2
|1
|2.
|Верман Хенк
|2 (1)
|1
|3.
|Верман Йоэй
|0
|0
|4.
|Стеванович Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|1
|0.5
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.5
|3.
|Одгор Йенс
|1
|0.5
|4.
|Бюттнер Александер
|0
|0
|5.
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|6.
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крамер Михил
|1
|0
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|3.
|Тоуба Ахмед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Херенвен
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Ваалвейк
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Лечче ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен
Херенвен 3:2 Осс Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте Виллем II 3:1 Херенвен Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг Херенвен 0:3 Аякс ПЕК Зволле 4:1 Херенвен
Ваалвейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 4:2 Ломмель Хераклес 4:1 Ваалвейк Рода 2:4 Ваалвейк
НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Твенте ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Ваалвейк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Спарта Роттердам
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Камбюр
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Хераклес
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Спарта Роттердам
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Камбюр
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Хераклес
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Камбюр
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Спарта Роттердам
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Хераклес
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|2.
|Херенвен
|Халилович Тибор
|2
|0
|0
|3.
|Херенвен
|Верман Хенк
|2
|1
|0
|4.
|ПСВ
|Брума Арминду
|1
|0
|1
|5.
|ПСВ
|Прёппер Дэви
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Виллем II
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|2.
|ПЕК Зволле
|Керстен Сэм
|0
|1
|3.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|1
|0
|5.
|Утрехт
|Ван дер Марел Марк
|1
|0