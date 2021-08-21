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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 13600
Ваалвейк
0'
13' Желтая карточка
Тоуба Ахмед
1:0
14' Пенальти
Верман Хенк
2:0
31' Гол
Халилович Тибор
43' Желтая карточка
Ван дер Венне Рихард
3:0
44' Гол
Верман Хенк
50' Желтая карточка
Крамер Михил
3:1
68' Гол
Одгор Йенс
76' Желтая карточка
Ван Эвейк Милан
3:2
89' Гол
Ван дер Венне Рихард
90'+4
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
13
Кайб
Рами
21
Конголо
Родни
6
Де
Йонг
Сим
20
Верман
Йоэй
7
Стеванович
Филип
9
Верман
Хенк
10
Халилович
Тибор
21
Перейра
Жоэл
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Лутонда
Тьерри
8
Азхиль
Айман
28
Бюттнер
Александер
11
Бель-Хассани
Иллиас
10
Ван
дер
Венне
Рихард
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
Херенвен
4-3-3
Ваалвейк
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Тоуба Ахмед
14'
Верман Хенк
1:0
31'
Халилович Тибор
(Стеванович Филип)
2:0
43'
 
Ван дер Венне Рихард
44'
Верман Хенк
(Верман Йоэй)
3:0
46'
 
Одгор Йенс
Лутонда Тьерри
46'
 
Эль-Бушатауи Ашраф
Бель-Хассани Иллиас
50'
 
Крамер Михил
68'
3:1
Одгор Йенс
(Тоуба Ахмед)
69'
 
Штоккерс Финн
Крамер Михил
69'
 
Данеелс Леннерд
Бакари Саид
75'
Беньямин Нюгрен
Стеванович Филип
 
76'
Ван Эвейк Милан
 
84'
Вауденберг Лукас
Де Йонг Сим
 
84'
 
Yassin Oukili
Азхиль Айман
88'
Stanislav Shopov
Халилович Тибор
 
89'
3:2
Ван дер Венне Рихард
(Бюттнер Александер)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халилович Тибор 2 1
2. Верман Хенк 2 (1) 1
3. Верман Йоэй 0 0
4. Стеванович Филип 0 0
Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 1 0.5
2. Ван дер Венне Рихард 1 0.5
3. Одгор Йенс 1 0.5
4. Бюттнер Александер 0 0
5. Тоуба Ахмед 0 0
6. Азхиль Айман 0 0

Карточки

Херенвен
# Игрок      
1. Ван Эвейк Милан 1 0
Ваалвейк
# Игрок      
1. Крамер Михил 1 0
2. Ван дер Венне Рихард 1 0
3. Тоуба Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Херенвен 100% (1) 0 0 0 0 0
 Ваалвейк 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Лечче ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен
Херенвен 3:2 Осс Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте Виллем II 3:1 Херенвен Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг Херенвен 0:3 Аякс ПЕК Зволле 4:1 Херенвен
Ваалвейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 4:2 Ломмель Хераклес 4:1 Ваалвейк Рода 2:4 Ваалвейк
НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Твенте ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Ваалвейк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Херенвен 1:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 Херенвен Эредивизие Ваалвейк 1:3 Херенвен Эредивизие Ваалвейк 0:3 Херенвен Эредивизие
Херенвен 5:2 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:2 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ваалвейк 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спарта Роттердам 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
11. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
16. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Камбюр 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Хераклес 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПСВ 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Спарта Роттердам 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Камбюр 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Хераклес 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. ПСВ 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ваалвейк 1 0 0 1 2 - 3 0
12. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Камбюр 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Спарта Роттердам 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Хераклес 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Херенвен Халилович Тибор 2 0 0
3. Херенвен Верман Хенк 2 1 0
4. ПСВ Брума Арминду 1 0 1
5. ПСВ Прёппер Дэви 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Виллем II Бергстрём Эмиль 0 1
2. ПЕК Зволле Керстен Сэм 0 1
3. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 1 0
5. Утрехт Ван дер Марел Марк 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Херенвен 3:2 Ваалвейк онлайн




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