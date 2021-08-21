Голландия: Эредивизие 2021-2022
Спарта Роттердам
1:1
Конец матча
Стадион: Спарта Зрители: 7000
Хераклес
21' Желтая карточкаВлут Рай
1:0
40' ГолВриндс Барт
52' Желтая карточкаВан Крой Вито
1:1
77' ГолБюргзорг Делано
90' Желтая карточкаФадига Ноа
10
Сметс
Бриан
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
13
Кнустер
Матс
10
Влут
Рай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Jafar Bynoe
-
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
-
15 Схоофс ЛукасЗащитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенНападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
40'
1:0
52'
77'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вриндс Барт
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюргзорг Делано
|1
|0.5
|2.
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Крой Вито
|2
|0
|2.
|Вриндс Барт
|1
|0
|3.
|Харрауи Абдау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фадига Ноа
|2
|0
|2.
|Влут Рай
|1
|0
|3.
|Кваглиата Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спарта Роттердам
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +9 =5 -6Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Эксельсиор 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 НАК Бреда Телстар 0:0 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 3:3 Гент Хераклес 1:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Утрехт Спарта Роттердам 3:0 Витесс Гронинген 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 ВВВ-Венло АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле Хераклес 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Эммен 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Аякс 4:2 Спарта Роттердам
Хераклес Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хераклес 0:2 ПСВ Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21 Хераклес 2:2 Де Графсхап
Хераклес 4:1 Ваалвейк Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Эммен 3:1 Хераклес Хераклес 4:0 Виллем II ПСВ 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес
Последние игры между собой
Спарта Роттердам: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Хераклес: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Спарта Роттердам 2:5 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:2 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Спарта Роттердам Кубок Хераклес 2:2 Спарта Роттердам Эредивизие Хераклес 2:0 Спарта Роттердам Кубок Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Хераклес Премьер-лига Хераклес 2:1 Спарта Роттердам Премьер-лига Хераклес 2:0 Спарта Роттердам Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Утрехт
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|6.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|13.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|2.
|Херенвен
|Халилович Тибор
|2
|0
|0
|3.
|ПСВ
|Мадуэке Нони
|2
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Верман Хенк
|2
|1
|0
|5.
|ПСВ
|Брума Арминду
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|2
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|2
|0
|3.
|Виллем II
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|4.
|ПЕК Зволле
|Керстен Сэм
|0
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|1
|0