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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7000
Хераклес
0'
21' Желтая карточка
Влут Рай
1:0
40' Гол
Вриндс Барт
52' Желтая карточка
Ван Крой Вито
1:1
77' Гол
Бюргзорг Делано
90' Желтая карточка
Фадига Ноа
90'+6
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Пинту
Мика
8
Дуарте
Ларос
6
Оассар
Адиль
7
Мейнанс
Свен
10
Сметс
Бриан
11
Ван
Крой
Вито
9
Тай
Леннарт
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
6
Киомурцоглу
Орестис
14
Де
ла
Торре
Лука
11
Лаурсен
Николай
10
Влут
Рай
7
Басачикоглу
Билал
9
Бакыш
Синан
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Влут Рай
28'
Эмега Эмануэль
Оассар Адиль
 
40'
Вриндс Барт
1:0
52'
Ван Крой Вито
 
68'
 
Аззауи Исмаил
Лаурсен Николай
68'
 
Бюргзорг Делано
Бакыш Синан
70'
Энгельс Марио
Ван Крой Вито
 
70'
Жанс Лоран
Мейнанс Свен
 
77'
1:1
Бюргзорг Делано
(Кваглиата Джакомо)
82'
Бёгелсдейк Том
Сметс Бриан
 
87'
 
Амисси Мохамед
Басачикоглу Билал
90'
 
Фадига Ноа

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 9
  • 0 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вриндс Барт 1 0.5
Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюргзорг Делано 1 0.5
2. Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
# Игрок      
1. Ван Крой Вито 2 0
2. Вриндс Барт 1 0
3. Харрауи Абдау 1 0
Хераклес
# Игрок      
1. Фадига Ноа 2 0
2. Влут Рай 1 0
3. Кваглиата Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спарта Роттердам 0 0 100% (1) 0 0 0
 Хераклес 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Эксельсиор 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 НАК Бреда Телстар 0:0 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 3:3 Гент Хераклес 1:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Утрехт Спарта Роттердам 3:0 Витесс Гронинген 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 ВВВ-Венло АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле Хераклес 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Эммен 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Аякс 4:2 Спарта Роттердам
Хераклес Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хераклес 0:2 ПСВ Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21 Хераклес 2:2 Де Графсхап
Хераклес 4:1 Ваалвейк Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Эммен 3:1 Хераклес Хераклес 4:0 Виллем II ПСВ 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес

Последние игры между собой

Спарта Роттердам: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Хераклес: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Хераклес 1:2 Спарта Роттердам Товарищеские матчи Хераклес 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Эредивизие Спарта Роттердам 0:0 Хераклес Эредивизие
Спарта Роттердам 2:5 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:2 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Спарта Роттердам Кубок Хераклес 2:2 Спарта Роттердам Эредивизие Хераклес 2:0 Спарта Роттердам Кубок Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Хераклес Премьер-лига Хераклес 2:1 Спарта Роттердам Премьер-лига Хераклес 2:0 Спарта Роттердам Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Утрехт 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Гронинген 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
6. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ваалвейк 2 1 0 1 3 - 3 3
10. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
11. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Спарта Роттердам 2 0 1 1 1 - 5 1
13. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
14. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Камбюр 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
4. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
10. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ваалвейк 1 0 0 1 2 - 3 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Херенвен Халилович Тибор 2 0 0
3. ПСВ Мадуэке Нони 2 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 2 1 0
5. ПСВ Брума Арминду 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 2 0
2. Хераклес Фадига Ноа 2 0
3. Виллем II Бергстрём Эмиль 0 1
4. ПЕК Зволле Керстен Сэм 0 1
5. Утрехт Янссен Виллем 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спарта Роттердам 1:1 Хераклес онлайн




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