Второй тайм

96' Команда Хераклес играла лучше, но игра закончилась вничью.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Бюргзорг Делано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Фадига Ноа получил желтую карточку от судьи

94' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Хорошую попытку сделал Бюргзорг Делано . Удар в створ, но вратарь начеку

94' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Giacomo Quagliata из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

91' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Тай Леннарт наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

90' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Giacomo Quagliata не смог попасть в створ ударом издали

89' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Влут Рай из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Тактическая замена. Басачикоглу Билал уходит с поля и его заменяет Mohamed Amissi

84' Giacomo Quagliata нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Сметс Бриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Сметс Бриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Giacomo Quagliata из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.

79' Влут Рай из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Giacomo Quagliata сделал результативную передачу.

77' Г О О О О Л - Бюргзорг Делано наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

77' Отличные скиллы показывает Бюргзорг Делано , обводя своих соперников

77' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Басачикоглу Билал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Giacomo Quagliata наказан за толчок Жанс Лоран

74' Игрок Бюргзорг Делано из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

73' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

72' Жанс Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Отличные скиллы показывает Басачикоглу Билал , обводя своих соперников

71' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

71' Giacomo Quagliata из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

70' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Матч возобновится спорным мячом

65' Ох, нехорошо это выглядит. Киомурцоглу Орестис получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Ларос получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Дуарте Ларос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Киомурцоглу Орестис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Схоофс Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Хорошую попытку сделал Басачикоглу Билал . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Близко! Влут Рай нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

63' Мейнанс Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

61' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

59' Окойе Мадука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

56' Giacomo Quagliata из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

56' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Игрок Влут Рай из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

52' Giacomo Quagliata из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

51' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Хераклес выполняет удар от ворот.

49' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Окойе Мадука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля