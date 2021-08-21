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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Камбюр
0'
1:0
18' Гол
Прёппер Дэви
2:0
21' Гол
Захави Эран
32' Желтая карточка
Макинтош Келвин
45'+1
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
24
Обиспо
Армандо
29
Мвене
Филипп
14
Прёппер
Дэви
8
Ван
Гинкел
Марко
11
Гакпо
Коди
17
Жуниор
Мауро
19
Брума
Арминду
7
Захави
Эран
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
14
Брей
Майкл
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
21
Киш
Тамаш
ПСВ
4-2-3-1
Камбюр
4-3-3

Ход матча

18'
Прёппер Дэви
(Гакпо Коди)
1:0
21'
Захави Эран
(Брума Арминду)
2:0
32'
 
Макинтош Келвин

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брума Арминду 1 0.5
2. Прёппер Дэви 1 0.5
3. Захави Эран 1 0.5
4. Мадуэке Нони 1 0.5
5. Гакпо Коди 0 0
6. Тезе Джордан 0 0
Камбюр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маулун Робин 1 0.5
2. Якобс Ями 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Рамальо Андре 1 0
2. Жуниор Мауро 1 0
Камбюр
# Игрок      
1. Макинтош Келвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Камбюр 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ
ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд
Камбюр Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар
Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар Алмере Сити 0:2 Камбюр Утрехт-2 1:3 Камбюр Аякс-2 1:1 Камбюр Камбюр 3:0 Осс

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Камбюр: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
ПСВ 6:2 Камбюр Эредивизие ПСВ 3:2 Камбюр Кубок Камбюр 0:6 ПСВ Эредивизие Камбюр 1:2 ПСВ Эредивизие
ПСВ 4:0 Камбюр Эредивизие Камбюр 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Камбюр Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ваалвейк 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спарта Роттердам 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
11. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
16. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Камбюр 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Хераклес 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПСВ 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Спарта Роттердам 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Камбюр 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Хераклес 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. ПСВ 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ваалвейк 1 0 0 1 2 - 3 0
12. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Камбюр 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Спарта Роттердам 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Хераклес 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Херенвен Халилович Тибор 2 0 0
3. Херенвен Верман Хенк 2 1 0
4. ПСВ Брума Арминду 1 0 1
5. ПСВ Прёппер Дэви 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Виллем II Бергстрём Эмиль 0 1
2. ПЕК Зволле Керстен Сэм 0 1
3. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 1 0
5. Утрехт Ван дер Марел Марк 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Прёппер Дэви делает длинную передачу вперед
  • 46'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 46'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Мвене Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    45'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 45'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Захави Эран из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 44'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Захави Эран из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 44'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 43'
    Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает заброс на партнера по команде.
  • 43'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Жуниор Мауро из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Киш Тамаш
  • 41'
    Киш Тамаш из команды Камбюр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 41'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 41'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Брей Майкл
  • 40'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 40'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: ПСВ: 45%, Камбюр: 55%.
  • 39'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Мвене Филипп из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 39'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Как он промахнулся? Захави Эран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 38'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Захави Эран и Брума Арминду из команды ПСВ.
  • 38'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 38'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 38'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    37'
    Брей Майкл наказан за толчок Боскальи Оливье
  • 37'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 36'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 36'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 36'
    Хорошую попытку сделал Киш Тамаш. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 35'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 35'
    Каллон Исса из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Контроль мяча: ПСВ: 47%, Камбюр: 53%.
  • 35'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 34'
    Опасность! Гакпо Коди из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 34'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 33'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    32'
    Брума Арминду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    32'
    Макинтош Келвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Макинтош Келвин из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Брума Арминду
  • 31'
    ПСВ начинает контратаку
  • 31'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Каллон Исса из команды Камбюр отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 30'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Контроль мяча: ПСВ: 45%, Камбюр: 55%.
  • 30'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    30'
    Tom Boere из команды Камбюр заходит слишком далеко, он валит Обиспо Армандо.
  • 29'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Опасность предотвращена - Бангура Алекс из команды Камбюр вступил в отбор удачно
  • 28'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 27'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Стивенс Сонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Игрок Гакпо Коди из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 25'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: ПСВ: 48%, Камбюр: 52%.
  • 24'
    Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 24'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 24'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    24'
    Макинтош Келвин наказан за толчок Брума Арминду
  • 24'
    Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Брей Майкл из команды Камбюр отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Киш Тамаш из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 23'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    22'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 21'
    Брума Арминду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Захави Эран из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 21'
    Захави Эран из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 21'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 21'
    Захави Эран из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 21'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 20'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: ПСВ: 51%, Камбюр: 49%.
  • 19'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 19'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    Гакпо Коди сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    ГОООООЛ - Прёппер Дэви ПСВ забивает ударом головой
  • Угловой
    18'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 18'
    Бангура Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 17'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 17'
    Маулун Робин из команды Камбюр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    16'
    Гакпо Коди наказан за толчок Худемакерс Меес
  • 16'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 16'
    Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 16'
    Tom Boere из команды Камбюр делает пас партнеру.
  • 16'
    Киш Тамаш из команды Камбюр делает пас партнеру.
  • 16'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 16'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 15'
    Каллон Исса нанес удар, мяч был парирован, но Джоэл Дроммел не удержал его в руках.
  • 15'
    Отличные скиллы показывает Каллон Исса, обводя своих соперников
  • 15'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: ПСВ: 54%, Камбюр: 46%.
  • 15'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Брума Арминду из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    После штрафного удара,который нанес Захави Эран мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Макинтош Келвин из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
  • 13'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Tom Boere из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Жуниор Мауро
  • 12'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Tom Boere не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 11'
    Бангура Алекс из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 10'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Шанс! Обиспо Армандо из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • 10'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    10'
    Гакпо Коди из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
  • 9'
    Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Брума Арминду из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 9'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 7'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 6'
    Каллон Исса из команды Камбюр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 6'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 5'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 5'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 5'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 4'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 4'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Контроль мяча: ПСВ: 50%, Камбюр: 50%.
  • 4'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 4'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 4'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 3'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Киш Тамаш из команды Камбюр отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 3'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 3'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 2'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 2'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - ПСВ пробьет пенальти!
  • 2'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 2'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 2'
    Жуниор Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Жуниор Мауро нанес удар, мяч был парирован, но Сонни Стивенс не удержал его в руках.
  • 1'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Камбюр начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Камбюр
1.31
6.10
9.80
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Где смотреть матч ПСВ 2:0 Камбюр онлайн




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