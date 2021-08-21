Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' ПСВ выполняет удар от ворот.

41' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Камбюр выполняет удар от ворот.

38' Как он промахнулся? Захави Эран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

38' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Хорошую попытку сделал Киш Тамаш . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Опасность! Гакпо Коди из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

34' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Брума Арминду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Макинтош Келвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Камбюр выполняет удар от ворот.

30' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Стивенс Сонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Игрок Гакпо Коди из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

25' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

21' Г О О О О Л - Захави Эран из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

21' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Бангура Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Маулун Робин из команды Камбюр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет ПСВ

16' Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Каллон Исса нанес удар, мяч был парирован, но Джоэл Дроммел не удержал его в руках.

15' Отличные скиллы показывает Каллон Исса , обводя своих соперников

15' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

14' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' После штрафного удара,который нанес Захави Эран мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

13' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' ПСВ выполняет удар от ворот.

12' Tom Boere не смог попасть в створ ударом издали

12' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Бангура Алекс из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Камбюр выполняет удар от ворот.

9' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Брума Арминду из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

2' После проверки VAR рефери не стал менять решения - ПСВ пробьет пенальти!

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Жуниор Мауро из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

2' Жуниор Мауро нанес удар, мяч был парирован, но Сонни Стивенс не удержал его в руках.

1' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Камбюр начинает с центра поля