  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 23500
Камбюр
0'
1:0
18' Гол
Прёппер Дэви
2:0
21' Гол
Захави Эран
32' Желтая карточка
Макинтош Келвин
3:0
48' Гол
Мадуэке Нони
3:1
66' Гол
Бангура Алекс
4:1
90' Гол
Боскальи Оливье
90'+5
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
24
Обиспо
Армандо
29
Мвене
Филипп
14
Прёппер
Дэви
8
Ван
Гинкел
Марко
11
Гакпо
Коди
17
Жуниор
Мауро
19
Брума
Арминду
7
Захави
Эран
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
14
Брей
Майкл
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
21
Киш
Тамаш
ПСВ
4-2-3-1
Камбюр
4-3-3

Ход матча

18'
Прёппер Дэви
(Гакпо Коди)
1:0
21'
Захави Эран
(Брума Арминду)
2:0
32'
 
Макинтош Келвин
46'
Томас Райан
Жуниор Мауро
 
46'
Вертессен Йорбе
Захави Эран
 
46'
Мадуэке Нони
Гакпо Коди
 
46'
 
Якобс Ями
Макинтош Келвин
46'
 
Тол Марко
Киш Тамаш
48'
Мадуэке Нони
(Тезе Джордан)
3:0
58'
 
Хендрикс Сэм
Tom Boere
66'
3:1
Бангура Алекс
(Каллон Исса)
67'
 
Паулиссен Митчелл
Маулун Робин
70'
Сангаре Ибрахим
Ван Гинкел Марко
 
70'
Гётце Марио
Прёппер Дэви
 
74'
 
Самбисса Давид
Каллон Исса
90'
Боскальи Оливье
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мадуэке Нони 2 1
2. Брума Арминду 1 0.5
3. Прёппер Дэви 1 0.5
4. Захави Эран 1 0.5
5. Боскальи Оливье 1 0.5
6. Тезе Джордан 0 0
7. Гакпо Коди 0 0
Камбюр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маулун Робин 1 0.5
2. Бангура Алекс 1 0.5
3. Каллон Исса 0 0
4. Якобс Ями 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Рамальо Андре 1 0
2. Жуниор Мауро 1 0
Камбюр
# Игрок      
1. Макинтош Келвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Камбюр 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ
ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд
Камбюр Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар
Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар Алмере Сити 0:2 Камбюр Утрехт-2 1:3 Камбюр Аякс-2 1:1 Камбюр Камбюр 3:0 Осс

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Камбюр: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
ПСВ 6:2 Камбюр Эредивизие ПСВ 3:2 Камбюр Кубок Камбюр 0:6 ПСВ Эредивизие Камбюр 1:2 ПСВ Эредивизие
ПСВ 4:0 Камбюр Эредивизие Камбюр 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Камбюр Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Утрехт 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Гронинген 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
6. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ваалвейк 2 1 0 1 3 - 3 3
10. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
11. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Спарта Роттердам 2 0 1 1 1 - 5 1
13. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
14. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Камбюр 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
4. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
10. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ваалвейк 1 0 0 1 2 - 3 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Херенвен Халилович Тибор 2 0 0
3. ПСВ Мадуэке Нони 2 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 2 1 0
5. ПСВ Брума Арминду 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 2 0
2. Хераклес Фадига Ноа 2 0
3. Виллем II Бергстрём Эмиль 0 1
4. ПЕК Зволле Керстен Сэм 0 1
5. Утрехт Янссен Виллем 1 0
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23500 болельщиков
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: ПСВ: 52%, Камбюр: 48%.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Боскальи Оливье из команды ПСВ левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 94'
    Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    94'
    Томас Райан из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 93'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 93'
    Отличные скиллы показывает Тезе Джордан, обводя своих соперников
  • 93'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 93'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 92'
    Худемакерс Меес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    92'
    Сангаре Ибрахим наказан за толчок Брей Майкл
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Томас Райан из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    91'
    Томас Райан из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
  • 91'
    Мадуэке Нони мяч отрикошетил от ворот
  • 91'
    Мадуэке Нони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Гётце Марио из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 91'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 90'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: ПСВ: 53%, Камбюр: 47%.
  • 90'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 89'
    ПСВ начинает контратаку
  • 89'
    Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    89'
    Худемакерс Меес из команды Камбюр подал угловой справа.
  • 89'
    Должен был быть гол! Самбисса Давид имел отличный шанс, но Джоэл Дроммел не дал голу состоятся!
  • 89'
    Худемакерс Меес из команды Камбюр отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 88'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 88'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 88'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 88'
    Матч возобновлен
  • 87'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 87'
    Как он промахнулся? Вертессен Йорбе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 87'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 87'
    Мвене Филипп из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 87'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 86'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 86'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 86'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 85'
    Отличные скиллы показывает Брума Арминду, обводя своих соперников
  • 85'
    Контроль мяча: ПСВ: 53%, Камбюр: 47%.
  • 85'
    Тезе Джордан нанес удар, мяч был парирован, но Сонни Стивенс не удержал его в руках.
  • 85'
    Брума Арминду из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 84'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 84'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 83'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 83'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 83'
    Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 83'
    Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 83'
    Отличные скиллы показывает Брума Арминду, обводя своих соперников
  • 83'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 83'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 82'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 82'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    82'
    Худемакерс Меес из команды Камбюр подал угловой справа.
  • 82'
    Вертессен Йорбе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    82'
    Худемакерс Меес из команды Камбюр подал угловой справа.
  • 82'
    Шмидт Доке из команды Камбюр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 82'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 81'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 81'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    80'
    Мадуэке Нони возвращается на поле.
  • 80'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Матч возобновлен
  • 80'
    Контроль мяча: ПСВ: 51%, Камбюр: 49%.
  • Травма, повреждение
    80'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мадуэке Нони получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    79'
    Мадуэке Нони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 78'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 78'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 78'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 78'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 78'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 77'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 77'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 76'
    Тезе Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 76'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 76'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 75'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 75'
    Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Брей Майкл из команды Камбюр отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 75'
    Контроль мяча: ПСВ: 49%, Камбюр: 51%.
  • 75'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 75'
    Шанс! Сангаре Ибрахим из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • Угловой
    74'
    Томас Райан из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 74'
    Вертессен Йорбе из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 74'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 74'
    Каллон Исса получил травму и заменен. Самбисса Давид выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    72'
    Каллон Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 72'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    72'
    Каллон Исса задерживает мяч рукой
  • 72'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 72'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 71'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Якобс Ями из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 71'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 71'
    Камбюр контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Каллон Исса
  • 70'
    Контроль мяча: ПСВ: 51%, Камбюр: 49%.
  • 70'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 70'
    Тактическая замена. Прёппер Дэви уходит с поля и его заменяет Гётце Марио
  • 70'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 70'
    Тактическая замена. Ван Гинкел Марко уходит с поля и его заменяет Сангаре Ибрахим
  • 68'
    Шанс! Ван Гинкел Марко из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • 68'
    Томас Райан из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    68'
    Судья сигнализирует, что Брей Майкл из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Брума Арминду
  • 68'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 67'
    Тактическая замена. Маулун Робин уходит с поля и его заменяет Паулиссен Митчелл
  • 66'
    Каллон Исса сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - Бангура Алекс забивает с левой ноги!
  • 66'
    Отличные скиллы показывает Каллон Исса, обводя своих соперников
  • 66'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 66'
    Боскальи Оливье из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 66'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 65'
    Брей Майкл из команды Камбюр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 65'
    Маулун Робин из команды Камбюр отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 65'
    Контроль мяча: ПСВ: 51%, Камбюр: 49%.
  • 65'
    Хорошую попытку сделал Прёппер Дэви. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 64'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 64'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 64'
    Мадуэке Нони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 64'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 64'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 64'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 64'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 64'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 63'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 63'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 63'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 63'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 62'
    Шанс! Ван Гинкел Марко из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • Угловой
    62'
    Томас Райан из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 62'
    Ван Гинкел Марко из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 62'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Угловой
    62'
    Томас Райан из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 61'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Томас Райан и Брума Арминду из команды ПСВ.
  • 61'
    Брума Арминду нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 61'
    Отличные скиллы показывает Брума Арминду, обводя своих соперников
  • 61'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 60'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: ПСВ: 49%, Камбюр: 51%.
  • 60'
    Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    60'
    Томас Райан из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 60'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 60'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 59'
    Каллон Исса из команды Камбюр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 59'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 59'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 58'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Тактическая замена. Tom Boere уходит с поля и его заменяет Хендрикс Сэм
  • 57'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    57'
    Мадуэке Нони наказан за толчок Шмидт Доке
  • 56'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 56'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 56'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 56'
    Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Якобс Ями из команды Камбюр отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Якобс Ями и Tom Boere из команды Камбюр.
  • 55'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 55'
    Контроль мяча: ПСВ: 47%, Камбюр: 53%.
  • 55'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 55'
    Брей Майкл из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 55'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 54'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 53'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 53'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 52'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 52'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 52'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Брей Майкл из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Мвене Филипп
  • 51'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Каллон Исса из команды Камбюр навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 51'
    Шмидт Доке из команды Камбюр делает пас партнеру.
  • 51'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 50'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 50'
    Брума Арминду не смог попасть в створ ударом издали
  • 50'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 50'
    Контроль мяча: ПСВ: 46%, Камбюр: 54%.
  • 48'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 48'
    Тезе Джордан из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 48'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 48'
    Тезе Джордан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Мадуэке Нони забивает с левой ноги!
  • 47'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Макинтош Келвин уходит с поля. Якобс Ями выходит вместо него
  • 46'
    Тактическая замена. Гакпо Коди уходит с поля и его заменяет Мадуэке Нони
  • 46'
    Тактическая замена. Захави Эран уходит с поля и его заменяет Вертессен Йорбе
  • 46'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Киш Тамаш уходит с поля и его заменяет Тол Марко
  • 46'
    Тактическая замена. Жуниор Мауро уходит с поля и его заменяет Томас Райан
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: ПСВ: 47%, Камбюр: 53%.
  • 48'
    Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    48'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 47'
    Макинтош Келвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 47'
    Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 47'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Прёппер Дэви делает длинную передачу вперед
  • 46'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 46'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Захави Эран из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Мвене Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    45'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 45'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Захави Эран из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 44'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Захави Эран из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 44'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 43'
    Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает заброс на партнера по команде.
  • 43'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Жуниор Мауро из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Киш Тамаш
  • 41'
    Киш Тамаш из команды Камбюр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 41'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 41'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Брей Майкл
  • 40'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 40'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: ПСВ: 45%, Камбюр: 55%.
  • 39'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Мвене Филипп из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 39'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Как он промахнулся? Захави Эран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 38'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Захави Эран и Брума Арминду из команды ПСВ.
  • 38'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 38'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 38'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    37'
    Брей Майкл наказан за толчок Боскальи Оливье
  • 37'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 36'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 36'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 36'
    Хорошую попытку сделал Киш Тамаш. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 35'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 35'
    Каллон Исса из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Контроль мяча: ПСВ: 47%, Камбюр: 53%.
  • 35'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 34'
    Опасность! Гакпо Коди из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 34'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 33'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    32'
    Брума Арминду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    32'
    Макинтош Келвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Макинтош Келвин из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Брума Арминду
  • 31'
    ПСВ начинает контратаку
  • 31'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Каллон Исса из команды Камбюр отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 30'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Контроль мяча: ПСВ: 45%, Камбюр: 55%.
  • 30'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    30'
    Tom Boere из команды Камбюр заходит слишком далеко, он валит Обиспо Армандо.
  • 29'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Опасность предотвращена - Бангура Алекс из команды Камбюр вступил в отбор удачно
  • 28'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 27'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Стивенс Сонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Игрок Гакпо Коди из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 25'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: ПСВ: 48%, Камбюр: 52%.
  • 24'
    Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 24'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 24'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    24'
    Макинтош Келвин наказан за толчок Брума Арминду
  • 24'
    Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Брей Майкл из команды Камбюр отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Киш Тамаш из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 23'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    22'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 21'
    Брума Арминду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Захави Эран из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 21'
    Захави Эран из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 21'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 21'
    Захави Эран из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 21'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 20'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: ПСВ: 51%, Камбюр: 49%.
  • 19'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 19'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    Гакпо Коди сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    ГОООООЛ - Прёппер Дэви ПСВ забивает ударом головой
  • Угловой
    18'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 18'
    Бангура Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 17'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 17'
    Маулун Робин из команды Камбюр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    16'
    Гакпо Коди наказан за толчок Худемакерс Меес
  • 16'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 16'
    Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 16'
    Tom Boere из команды Камбюр делает пас партнеру.
  • 16'
    Киш Тамаш из команды Камбюр делает пас партнеру.
  • 16'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 16'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 15'
    Каллон Исса нанес удар, мяч был парирован, но Джоэл Дроммел не удержал его в руках.
  • 15'
    Отличные скиллы показывает Каллон Исса, обводя своих соперников
  • 15'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: ПСВ: 54%, Камбюр: 46%.
  • 15'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Брума Арминду из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    После штрафного удара,который нанес Захави Эран мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Макинтош Келвин из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
  • 13'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Tom Boere из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Жуниор Мауро
  • 12'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Tom Boere не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 11'
    Бангура Алекс из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 10'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Шанс! Обиспо Армандо из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • 10'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    10'
    Гакпо Коди из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
  • 9'
    Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Брума Арминду из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 9'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 7'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 6'
    Каллон Исса из команды Камбюр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 6'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 5'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 5'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 5'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 4'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 4'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Контроль мяча: ПСВ: 50%, Камбюр: 50%.
  • 4'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 4'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 4'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 3'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Киш Тамаш из команды Камбюр отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 3'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 3'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 2'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 2'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - ПСВ пробьет пенальти!
  • 2'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 2'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 2'
    Жуниор Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Жуниор Мауро нанес удар, мяч был парирован, но Сонни Стивенс не удержал его в руках.
  • 1'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Камбюр начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч ПСВ 4:1 Камбюр онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 