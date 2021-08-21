Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
18' ГолПрёппер Дэви
2:0
21' ГолЗахави Эран
32' Желтая карточкаМакинтош Келвин
3:0
48' ГолМадуэке Нони
3:1
66' ГолБангура Алекс
4:1
90' ГолБоскальи Оливье
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
14
Прёппер
Дэви
11
Гакпо
Коди
17
Жуниор
Мауро
14
Брей
Майкл
20
Маулун
Робин
21
Киш
Тамаш
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Доодеман НикНападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
1:0
21'
2:0
32'
48'
3:0
66'
3:1
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
11 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 4
-
11 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мадуэке Нони
|2
|1
|2.
|Брума Арминду
|1
|0.5
|3.
|Прёппер Дэви
|1
|0.5
|4.
|Захави Эран
|1
|0.5
|5.
|Боскальи Оливье
|1
|0.5
|6.
|Тезе Джордан
|0
|0
|7.
|Гакпо Коди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маулун Робин
|1
|0.5
|2.
|Бангура Алекс
|1
|0.5
|3.
|Каллон Исса
|0
|0
|4.
|Якобс Ями
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рамальо Андре
|1
|0
|2.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макинтош Келвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =4 -2Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ
Камбюр Последние 20 матчей: +14 =3 -3Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар
Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар Алмере Сити 0:2 Камбюр Утрехт-2 1:3 Камбюр Аякс-2 1:1 Камбюр Камбюр 3:0 Осс
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Камбюр: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Утрехт
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|6.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|13.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|2.
|Херенвен
|Халилович Тибор
|2
|0
|0
|3.
|ПСВ
|Мадуэке Нони
|2
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Верман Хенк
|2
|1
|0
|5.
|ПСВ
|Брума Арминду
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|2
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|2
|0
|3.
|Виллем II
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|4.
|ПЕК Зволле
|Керстен Сэм
|0
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|1
|0