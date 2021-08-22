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США: МЛС 2021

2021
Интер Майами
3:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Торонто
0'
1:0
15' Гол
Писарро Родольфо
27' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
2:0
35' Гол
Робинсон Робби
3:0
48' Гол
Писарро Родольфо
51' Желтая карточка
Робинсон Робби
54'
32
Марсман
Ник
6
Пирес
Леандро
5
Фигаль
Хорхе
4
Макоун
Кристиан
3
Гиббс
Киран
10
Писарро
Родольфо
26
Грегоре
13
Ульоа
Виктор
7
Морган
Льюис
9
Игуаин
Гонсало
19
Робинсон
Робби
16
Вестберг
Квентин
22
Ларьи
Ричи
44
Гонсалес
Омар
26
Люк
Сингх
92
Лоуренс
Кемар
8
Дельгадо
Марко
14
Окелло
Нобл
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
30
Сотельдо
Йеферсон
99
Ачара
Ифунаньячи
Интер Майами
4-4-2
Торонто
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игуаин Гонсало 8 (2) 0.42
2. Робинсон Робби 4 0.21
3. Писарро Родольфо 2 0.11
4. Васильев Индиана 2 0.11
5. Федерико Игуаин 1 0.05
6. Морган Льюис 1 0.05
7. Гиббс Киран 1 0.05
8. Шеа Брек 1 0.05
9. Грегоре 0 0
10. Ульоа Виктор 0 0
11. Матуиди Блез 0 0
12. Пирес Леандро 0 0
13. Фигаль Хорхе 0 0
14. Чапман Джей 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осорио Джонатан 4 0.19
2. Акинола Айо 3 0.14
3. Сотельдо Йеферсон 2 0.1
4. Алтидор Жози 2 0.1
5. Ларьи Ричи 2 0.1
6. Посуэло Алехандро 1 0.05
7. Брэдли Майкл 1 0.05
8. Маллинс Патрик 1 0.05
9. Гонсалес Омар 1 0.05
10. Тсубаса Эндо 1 0.05
11. Делеон Ник 1 0.05
12. Лоуренс Кемар 1 0.05
13. Шаффельбург Джейкоб 1 0.05
14. Присо-Мбонге Ральф 1 0.05
15. Люк Сингх 1 0.05
16. Дельгадо Марко 1 (1) 0.05
17. Ауро Альваро 0 0
18. Морроу Джастин 0 0
19. Ачара Ифунаньячи 0 0
20. Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Интер Майами
# Игрок      
1. Грегоре 8 1
2. Пирес Леандро 9 0
3. Фигаль Хорхе 4 0
4. Матуиди Блез 3 0
5. Шоукросс Райан 1 1
6. Леердам Келвин 2 0
7. Ульоа Виктор 2 0
8. Чапман Джей 2 0
9. Карранса Хулиан 2 0
10. Робинсон Робби 2 0
11. Гиббс Киран 1 0
12. Игуаин Гонсало 1 0
13. Федерико Игуаин 1 0
14. Джонс Джовин 1 0
15. Писарро Родольфо 1 0
16. Макоун Кристиан 1 0
17. Аскона Эдисон 1 0
18. Sami Guediri 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 5 0
2. Гонсалес Омар 4 0
3. Дельгадо Марко 4 0
4. Завалета Эрик 2 1
5. Сотельдо Йеферсон 3 0
6. Присо-Мбонге Ральф 3 0
7. Ауро Альваро 2 0
8. Боно Александер 2 0
9. Ларьи Ричи 2 0
10. Алтидор Жози 1 0
11. Мавинга Крис 1 0
12. Посуэло Алехандро 1 0
13. Делеон Ник 1 0
14. Осорио Джонатан 1 0
15. Люк Сингх 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Интер Майами 5.56% (1) 0 16.67% (3) 11.11% (2) 38.89% (7) 27.78% (5)
 Торонто 25% (6) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 25% (6)

Предыдущие игры

Интер Майами Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Интер Майами 3:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Интер Майами 2:1 Нэшвилл Орландо Сити 1:1 Интер Майами
Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Интер Майами 1:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Цинциннати 2:3 Интер Майами Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Интер Майами Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Нэшвилл 3:0 Интер Майами Интер Майами 2:1 Цинциннати
Торонто Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто
Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль

Последние игры между собой

Интер Майами: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Торонто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Торонто 2:1 Интер Майами МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 22 15 4 3 43 - 25 49
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 20 8 8 4 29 - 24 32
3. Нэшвилл Заявка 20 7 11 2 32 - 20 32
4. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 21 8 6 7 27 - 25 30
6. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 21 6 9 6 24 - 25 27
7. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 21 8 3 10 31 - 30 27
8. Коламбус Кру Заявка 21 6 6 9 22 - 27 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Интер Майами 3:0 Заявка 19 6 4 9 21 - 30 22
11. Чикаго Файр 0:0 Заявка 21 5 6 10 23 - 32 21
12. Цинциннати 0:3 Заявка 19 3 8 8 18 - 33 17
13. Торонто 0:3 Заявка 21 3 6 12 24 - 44 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 21 11 6 4 36 - 21 39
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 19 10 5 4 27 - 18 35
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 21 11 2 8 32 - 32 35
5. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 21 8 7 6 26 - 20 31
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 20 7 7 6 29 - 21 28
7. Миннесота Юнайтед Заявка 20 7 7 6 22 - 23 28
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 20 7 4 9 26 - 36 25
10. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 21 4 9 8 22 - 30 21
12. Даллас 0:1 Заявка 21 5 6 10 23 - 29 21
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 19 4 8 7 21 - 29 20
14. Остин 0:0 Заявка 20 4 5 11 14 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 11 9 1 1 22 - 11 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр 0:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
6. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 9 6 0 3 14 - 6 18
7. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
11. Интер Майами 3:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 21 14
12. Торонто 0:3 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати 0:3 Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
3. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
5. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
7. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
8. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 8 19
9. Даллас 0:1 Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 9 16
11. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14. Остин 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 12 2 6 4 14 - 18 12
4. Цинциннати 0:3 Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
6. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
7. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
8. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
9. Интер Майами 3:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто 0:3 Заявка 12 2 1 9 12 - 30 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
6. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
7. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
9. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
10. Остин 0:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5
14. Даллас 0:1 Заявка 10 1 1 8 5 - 18 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 5 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Робби Робинсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Фигаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Писарро Родольфо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Торонто
2.16
3.75
3.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интер Майами 3:0 Торонто онлайн




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