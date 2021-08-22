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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Аякс
0' 3'
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
3
Проппер
Робин
17
Остерволде
Джейден
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
14
Влап
Михел
8
Илич
Лука
27
Manfred
Ugalde
11
Мениг
Квинси
1
Стекеленбург
Мартен
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
6
Классен
Дэви
23
Бергёйс
Стивен
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
Твенте
4-2-1-3
Аякс
4-2-1-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Волфсвинкель Рикки 1 1
2. Мениг Квинси 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 2 2
2. Мазрауи Нуссер 1 1
3. Алле Себастьян 1 1
4. Бергёйс Стивен 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
2. Мениг Квинси 1 0
Аякс
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 0 0 100% (1) 0 0 0
 Аякс 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте
АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Аякс 5:0 НЕК Неймеген Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс
Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт Аякс 2:1 Витесс Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома

Последние игры между собой

Твенте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Аякс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Твенте 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:5 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Твенте Эредивизие
Твенте 1:1 Аякс Кубок Твенте 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Твенте 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Твенте Эредивизие Аякс 1:2 Твенте Суперкубок Аякс 3:1 Твенте Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аякс 0:0 2 1 1 0 5 - 0 4
4. Утрехт 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Гронинген 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ваалвейк 2 1 0 1 3 - 3 3
10. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
11. Твенте 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Спарта Роттердам 2 0 1 1 1 - 5 1
14. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Камбюр 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
4. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Твенте 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
11. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Аякс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Твенте 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ваалвейк 1 0 0 1 2 - 3 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Херенвен Халилович Тибор 2 0 0
3. ПСВ Мадуэке Нони 2 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 2 1 0
5. ПСВ Брума Арминду 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 2 0
2. Хераклес Фадига Ноа 2 0
3. Виллем II Бергстрём Эмиль 0 1
4. ПЕК Зволле Керстен Сэм 0 1
5. Утрехт Янссен Виллем 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Твенте контролирует мяч.
  • Офсайд
    2'
    Гравенберх Райан из команды Аякс в офсайде
  • 2'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 1'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Твенте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Аякс
9.70
6.50
1.26
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