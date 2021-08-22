Голландия: Эредивизие 2021-2022
Твенте
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Гролс Весте
Аякс
14
Влап
Михел
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Mees Hilgers
-
38 Max Bruns
-
36 Luca Everink
-
39 Daan Rots
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 АнтониНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|1
|2.
|Мениг Квинси
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|2
|2
|2.
|Мазрауи Нуссер
|1
|1
|3.
|Алле Себастьян
|1
|1
|4.
|Бергёйс Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|2.
|Мениг Квинси
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Аякс
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +4 =7 -9Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте
АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Аякс 5:0 НЕК Неймеген Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс
Последние игры между собой
Твенте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Аякс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Твенте 1:1 Аякс Кубок Твенте 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Твенте 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Твенте Эредивизие Аякс 1:2 Твенте Суперкубок Аякс 3:1 Твенте Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Аякс
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|4.
|Утрехт
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|Твенте
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Твенте
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Аякс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Твенте
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|2.
|Херенвен
|Халилович Тибор
|2
|0
|0
|3.
|ПСВ
|Мадуэке Нони
|2
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Верман Хенк
|2
|1
|0
|5.
|ПСВ
|Брума Арминду
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|2
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|2
|0
|3.
|Виллем II
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|4.
|ПЕК Зволле
|Керстен Сэм
|0
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|1
|0