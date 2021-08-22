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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 20000
Аякс
0'
10' Желтая карточка
Мениг Квинси
17' Желтая карточка
Классен Дэви
0:1
52' Гол
Алле Себастьян
55' Желтая карточка
Алле Себастьян
1:1
87' Гол
Проппер Робин
90'+6
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
3
Проппер
Робин
17
Остерволде
Джейден
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
14
Влап
Михел
8
Илич
Лука
27
Manfred
Ugalde
11
Мениг
Квинси
1
Стекеленбург
Мартен
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
6
Классен
Дэви
23
Бергёйс
Стивен
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
Твенте
4-2-1-3
Аякс
4-2-1-3

Ход матча

10'
Мениг Квинси
 
17'
 
Классен Дэви
52'
0:1
Алле Себастьян
55'
 
Алле Себастьян
65'
 
Антони
Бергёйс Стивен
65'
Гравенберх Райан
Влап Михел
 
65'
Клеонизе Денильо
Ренсх Девайн
 
66'
Бош Йессе
Илич Лука
 
72'
Mees Hilgers
Смал Гийс
 
84'
 
Нерес Давид
Алле Себастьян
84'
Daan Rots
Manfred Ugalde
 
87'
Проппер Робин
1:1
89'
 
Перейра Данило
Классен Дэви

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.5
2. Проппер Робин 1 0.5
3. Мениг Квинси 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 2 1
2. Алле Себастьян 2 1
3. Мазрауи Нуссер 1 0.5
4. Бергёйс Стивен 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Мениг Квинси 2 0
2. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Алле Себастьян 1 0
2. Классен Дэви 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Аякс 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте
АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Аякс 5:0 НЕК Неймеген Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс
Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт Аякс 2:1 Витесс Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома

Последние игры между собой

Твенте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Аякс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Твенте 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:5 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Твенте Эредивизие
Твенте 1:1 Аякс Кубок Твенте 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Твенте 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Твенте Эредивизие Аякс 1:2 Твенте Суперкубок Аякс 3:1 Твенте Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аякс 2 1 1 0 6 - 1 4
4. Фейеноорд 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Утрехт 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Гронинген 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ваалвейк 2 1 0 1 3 - 3 3
10. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Твенте 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Спарта Роттердам 2 0 1 1 1 - 5 1
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Камбюр 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
4. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фейеноорд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гоу Эхед Иглс 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Аякс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Гоу Эхед Иглс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ваалвейк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Аякс Алле Себастьян 2 0 0
3. Херенвен Халилович Тибор 2 0 0
4. ПСВ Мадуэке Нони 2 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Твенте Мениг Квинси 2 0
2. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 2 0
3. Хераклес Фадига Ноа 2 0
4. Виллем II Бергстрём Эмиль 0 1
5. ПЕК Зволле Керстен Сэм 0 1
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Твенте 1:1 Аякс онлайн




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