Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков

95' Девайн Ренш наказан за толчок Клеонизе Денильо

95' Почти гол! Перейра Данило II пробил головой по воротам, но Ларс Уннерсталль спас!

94' Аякс выполняет удар от ворот.

94' Отличные скиллы показывает Мениг Квинси , обводя своих соперников

94' Остерволде Джейден выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

93' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

91' Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Антони из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.

89' Девайн Ренш из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

87' Г О О О О Л - Проппер Робин из команды Твенте левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

87' Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Остерволде Джейден навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Аякс

85' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

84' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Стекеленбург Мартен взял и забрал мяч на выходе

83' Клеонизе Денильо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

82' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Клеонизе Денильо из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Стекеленбург Мартен взял и забрал мяч на выходе

81' Остерволде Джейден навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Удар от ворот произведет Аякс

80' Зерруки Рамиз не смог попасть в створ ударом издали

79' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

79' Садилек Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Проппер Робин из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

75' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Садилек Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Клеонизе Денильо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Мениг Квинси пробует нанести удар издали, но Мартен Стекеленбург держит все под контролем

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Мартинес Лисандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Manfred Ugalde на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

70' Зерруки Рамиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Тактическая замена. Гравенберх Райан уходит с поля и его заменяет Девайн Ренш

64' Алле Себастьян наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

63' Отличные скиллы показывает Manfred Ugalde , обводя своих соперников

63' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Влап Михел из команды Твенте делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

61' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

60' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Стекеленбург Мартен взял и забрал мяч на выходе

58' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Алле Себастьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Остерволде Джейден выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Г О О О О Л - Алле Себастьян первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Трупе Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Остерволде Джейден выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Аякс