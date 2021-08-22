Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 4906 болельщиков

95' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

95' Лауэнборг Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Фоссум Ивер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Копплин Бьорн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Ольборг

91' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Ольборг выполняет удар от ворот.

90' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Карлгрен Патрик получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Теландер Расмус получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

88' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Раннерс

85' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Ольборг выполняет удар от ворот.

83' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Фоссум Ивер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Тибблинг Симон получил желтую карточку от судьи

81' Как он промахнулся? Куск Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

80' Ольборг выполняет удар от ворот.

79' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Отличная возможность! Лауэнборг Фредерик упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

77' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

77' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Куск Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

75' Фоссум Ивер бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

75' Кехинде Тосин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Судья подбегает и показывает Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отложенную желтую карточку за фол.

74' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

71' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Макарич Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Писингер Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Копплин Бьорн пробует нанести удар издали, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

64' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Ольборг выполняет удар от ворот.

62' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Ох, нехорошо это выглядит. Эгхо Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Эгхо Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Йонсен Лассер Берг из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Йонсен Лассер Берг пробует нанести удар издали, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

56' Феррейра Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Феррейра Педру получил желтую карточку от судьи

54' Ольборг выполняет удар от ворот.

54' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

51' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фоссум Ивер из команды Ольборг

50' Оново Винсент из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Феррейра Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Эгхо Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Йонсен Лассер Берг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Андреасен Лука из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

47' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля