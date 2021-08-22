Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Раннерс
1:1
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 4906
Ольборг
0:1
19' ГолМакарич Милан
1:1
24' ПенальтиХаммерсхёй-Мистрати Вито
38' Желтая карточкаПисингер Симон
41' Желтая карточкаАльманн Якоб
55' Желтая карточкаФеррейра Педру
74' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
81' Желтая карточкаТибблинг Симон
88' Желтая карточкаТеландер Расмус
89' Желтая карточкаКарлгрен Патрик
90' Желтая карточкаКамара Аль-Хаджи
90' Желтая карточкаКопплин Бьорн
11
Марксен
Эрик
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Прица ТимНападающий
-
17 Куск КасперНападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
24'
38'
41'
55'
74'
81'
88'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3 (1)
|0.5
|2.
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.33
|3.
|Греве Матиас
|1
|0.17
|4.
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.17
|5.
|Кехинде Тосин
|1
|0.17
|6.
|Эгхо Марвин
|1
|0.17
|7.
|Марксен Эрик
|0
|0
|8.
|Гравес Симон
|0
|0
|9.
|Клюснер Тобиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|2
|0.33
|2.
|Куск Каспер
|1
|0.17
|3.
|Макарич Милан
|1
|0.17
|4.
|Андреасен Лука
|1
|0.17
|5.
|Росс Матиас
|1
|0.17
|6.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|2
|0
|2.
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|3.
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|4.
|Марксен Эрик
|1
|0
|5.
|Копплин Бьорн
|1
|0
|6.
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|7.
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|8.
|Писингер Симон
|1
|0
|9.
|Греве Матиас
|1
|0
|10.
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|11.
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|12.
|Гравес Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альманн Якоб
|2
|0
|2.
|Теландер Расмус
|2
|0
|3.
|Феррейра Педру
|2
|0
|4.
|Кристенсен Магнус
|2
|0
|5.
|Хёйхольт Мальте
|2
|0
|6.
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|7.
|Frederik Boersting
|1
|0
|8.
|Росс Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Раннерс
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|0
|Ольборг
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Раннерс 1:1 Галатасарай Виборг 1:2 Раннерс Раннерс 1:0 Сённерйюск Орхус 1:2 Раннерс
Раннерс 1:1 Оденсе Вайле 0:2 Раннерс Виборг 4:4 Раннерс Альтона 1:2 Раннерс Хольштайн Киль 1:2 Раннерс Хорсенс 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Нордшелланн 2:1 Раннерс Митьюлланд 1:1 Раннерс Раннерс 4:0 Сённерйюск Раннерс 0:1 Орхус Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Орхус 2:0 Раннерс Раннерс 0:0 Митьюлланд Раннерс 1:1 Орхус
Ольборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5Вайле 0:1 Ольборг Ольборг 2:0 Орхус Силькеборг 0:0 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд
Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ольборг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Раннерс 3:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Раннерс Суперлига Дании Ольборг 0:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Раннерс Товарищеские матчи Ольборг 4:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Ольборг Товарищеские матчи Раннерс 1:1 Ольборг Суперлига Дании Раннерс 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Раннерс Суперлига Дании Ольборг 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Ольборг Суперлига Дании Раннерс 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:2 Раннерс Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|Раннерс
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|3.
|Копенгаген
|0:0
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Сённерйюск
|0:0
|6
|1
|2
|3
|1 - 5
|5
|9.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Орхус
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|Вайле
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|2.
|Копенгаген
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|3.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Ольборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Сённерйюск
|0:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Оденсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Вайле
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Раннерс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Ольборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|Копенгаген
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|9.
|Сённерйюск
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|10.
|Силькеборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|11.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
|2.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|3
|0
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|3
|0
|0
|4.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|0
|0
|5.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0
|2.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|4.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|3
|0
|5.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|3
|0