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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Раннерс
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4906
Ольборг
0'
0:1
19' Гол
Макарич Милан
1:1
24' Пенальти
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
38' Желтая карточка
Писингер Симон
41' Желтая карточка
Альманн Якоб
55' Желтая карточка
Феррейра Педру
74' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
81' Желтая карточка
Тибблинг Симон
88' Желтая карточка
Теландер Расмус
89' Желтая карточка
Карлгрен Патрик
90' Желтая карточка
Камара Аль-Хаджи
90' Желтая карточка
Копплин Бьорн
90'+6
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
11
Марксен
Эрик
15
Копплин
Бьорн
10
Кехинде
Тосин
6
Йонсен
Лассер
Берг
30
Оново
Винсент
9
Анкерсен
Якоб
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
45
Эгхо
Марвин
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
25
Frederik
Boersting
18
Андреасен
Лука
8
Фоссум
Ивер
9
Макарич
Милан
Раннерс
4-4-2
Ольборг
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 (1) 0.5
2. Камара Аль-Хаджи 2 0.33
3. Греве Матиас 1 0.17
4. Каллесеэ Миккель 1 0.17
5. Кехинде Тосин 1 0.17
6. Эгхо Марвин 1 0.17
7. Марксен Эрик 0 0
8. Гравес Симон 0 0
9. Клюснер Тобиас 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 2 0.33
2. Куск Каспер 1 0.17
3. Макарич Милан 1 0.17
4. Андреасен Лука 1 0.17
5. Росс Матиас 1 0.17
6. Паллесен Кристоффер 0 0

Карточки

Раннерс
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 2 0
2. Каллесеэ Миккель 2 0
3. Йонсен Лассер Берг 2 0
4. Марксен Эрик 1 0
5. Копплин Бьорн 1 0
6. Брок-Мадсен Николай 1 0
7. Карлгрен Патрик 1 0
8. Писингер Симон 1 0
9. Греве Матиас 1 0
10. Камара Аль-Хаджи 1 0
11. Лауэнборг Фредерик 1 0
12. Гравес Симон 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Альманн Якоб 2 0
2. Теландер Расмус 2 0
3. Феррейра Педру 2 0
4. Кристенсен Магнус 2 0
5. Хёйхольт Мальте 2 0
6. Паллесен Кристоффер 1 0
7. Frederik Boersting 1 0
8. Росс Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Раннерс 11.11% (1) 44.44% (4) 33.33% (3) 11.11% (1) 0 0
 Ольборг 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Раннерс 1:1 Галатасарай Виборг 1:2 Раннерс Раннерс 1:0 Сённерйюск Орхус 1:2 Раннерс
Раннерс 1:1 Оденсе Вайле 0:2 Раннерс Виборг 4:4 Раннерс Альтона 1:2 Раннерс Хольштайн Киль 1:2 Раннерс Хорсенс 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Нордшелланн 2:1 Раннерс Митьюлланд 1:1 Раннерс Раннерс 4:0 Сённерйюск Раннерс 0:1 Орхус Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Орхус 2:0 Раннерс Раннерс 0:0 Митьюлланд Раннерс 1:1 Орхус
Ольборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Вайле 0:1 Ольборг Ольборг 2:0 Орхус Силькеборг 0:0 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд
Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ольборг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ольборг 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:1 Ольборг Товарищеские матчи Раннерс 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:3 Раннерс Товарищеские матчи
Раннерс 3:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Раннерс Суперлига Дании Ольборг 0:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Раннерс Товарищеские матчи Ольборг 4:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Ольборг Товарищеские матчи Раннерс 1:1 Ольборг Суперлига Дании Раннерс 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Раннерс Суперлига Дании Ольборг 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Ольборг Суперлига Дании Раннерс 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:2 Раннерс Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 13 - 3 15
2. Раннерс 6 4 2 0 9 - 4 14
3. Копенгаген 0:0 6 3 3 0 11 - 5 12
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Ольборг 6 2 3 1 6 - 4 9
6. Силькеборг 6 1 4 1 5 - 5 7
7. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Сённерйюск 0:0 6 1 2 3 1 - 5 5
9. Виборг 5 1 1 3 5 - 10 4
10. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Орхус 5 0 2 3 3 - 8 2
12. Вайле 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
2. Копенгаген 0:0 4 1 3 0 6 - 4 6
3. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Нордшелланн 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Ольборг 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Сённерйюск 0:0 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
9. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Вайле 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Орхус 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
4. Копенгаген 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Виборг 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Сённерйюск 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
10. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
11. Орхус 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Вайле 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
2. Копенгаген Биэл Пеп 3 0 1
3. Брондбю Уре Микаэль 3 0 0
4. Копенгаген Винд Жонас 3 0 0
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
2. Орхус Поульсен Николай 3 0
3. Вайле Колингер Денис 3 0
4. Копенгаген Хочолава Давид 3 0
5. Виборг Крамер Ларс II 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Раннерс 1:1 Ольборг онлайн




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