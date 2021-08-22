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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0' 49'
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
1
Хан
Уорнер
20
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
26
Баккер
Юстин
5
Кюйперс
Бас
2
Люкассен
Бойд
8
Брауэрс
Люк
7
Martjin
Berden
10
Ромменс
Филипп
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
Фейеноорд
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

Ход матча

8'
Бургер Ваутер
Сенеси Маркос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линссен Брайан 1 0.5
2. Тиль Гус 1 0.5
3. Синистерра Луис 1 0.5
4. Баннис Науфаль 1 0.5
5. Хапс Ридгесиано 0 0
6. Маласиа Тирелл 0 0
Гоу Эхед Иглс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
Гоу Эхед Иглс
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Виллем II 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М
Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Хераклес 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 0:3 Аякс
Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс
Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Осс 0:4 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:0 ПСВ-2 АЗ-2 Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:0 Телстар

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Гоу Эхед Иглс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Фейеноорд 8:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 0:4 Фейеноорд Эредивизие
Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд Кубок Фейеноорд 5:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 2:2 Фейеноорд Эредивизие Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аякс 2 1 1 0 6 - 1 4
4. Фейеноорд 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Утрехт 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Гронинген 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ваалвейк 2 1 0 1 3 - 3 3
10. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Твенте 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Спарта Роттердам 2 0 1 1 1 - 5 1
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Камбюр 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
4. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фейеноорд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гоу Эхед Иглс 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Аякс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Гоу Эхед Иглс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ваалвейк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Аякс Алле Себастьян 2 0 0
3. Херенвен Халилович Тибор 2 0 0
4. ПСВ Мадуэке Нони 2 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Твенте Мениг Квинси 2 0
2. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 2 0
3. Хераклес Фадига Ноа 2 0
4. Виллем II Бергстрём Эмиль 0 1
5. ПЕК Зволле Керстен Сэм 0 1
Весь список
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Гоу Эхед Иглс
1.40
7.78
14.50
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