Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Баккер Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Брауэрс Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Martjin Berden выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Тиль Гус имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Кекчю Оркун решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

43' Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

41' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

39' Брауэрс Люк не смог попасть в створ ударом издали

39' Плохо сыграл Джаханбакш Алиреза - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

38' Брауэрс Люк имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

37' Опасность! Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

35' Отличные скиллы показывает Синистерра Луис , обводя своих соперников

34' Люкассен Бойд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Опасность! Линссен Брайан из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

34' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Баккер Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хан Уорнер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

31' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Бургер Ваутер нанес удар головой, но Warner Hahn перевел мяч на угловой!

27' Идеальный солнечный день для футбола

27' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

25' Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

19' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Линссен Брайан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

17' Плохо сыграл Люкассен Бойд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Баккер Юстин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Джаханбакш Алиреза пробует нанести удар издали, но Warner Hahn держит все под контролем

15' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Кекчю Оркун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Ох, нехорошо это выглядит. Сенеси Маркос получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Сенеси Маркос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Фейеноорд начинает с центра поля