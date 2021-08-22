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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
2:0
Конец матча

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
60' Гол
Линссен Брайан
78' Желтая карточка
Кюйперс Бас
84' Желтая карточка
Бургер Ваутер
2:0
87' Гол
Линссен Брайан
90'+4
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
1
Хан
Уорнер
20
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
26
Баккер
Юстин
5
Кюйперс
Бас
2
Люкассен
Бойд
8
Брауэрс
Люк
7
Martjin
Berden
10
Ромменс
Филипп
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
Фейеноорд
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

Ход матча

8'
Бургер Ваутер
Сенеси Маркос
 
57'
 
Ботос Яннис-Фивос
Оратмангун Рагнар
60'
Линссен Брайан
1:0
67'
Эурснес Фредрик
Джаханбакш Алиреза
 
70'
 
Кардона Марк
Дейл Матс
71'
 
Муленга Джейкоб
Лидберг Исак
71'
 
Ogechika Heil
Martjin Berden
78'
 
Кюйперс Бас
81'
 
Буран Ясин
Брауэрс Люк
84'
Бургер Ваутер
 
85'
Хендрикс Рамон
Бургер Ваутер
 
87'
Линссен Брайан
(Тоорнстра Йенс)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линссен Брайан 3 1.5
2. Тиль Гус 1 0.5
3. Синистерра Луис 1 0.5
4. Баннис Науфаль 1 0.5
5. Тоорнстра Йенс 0 0
6. Хапс Ридгесиано 0 0
7. Маласиа Тирелл 0 0
Гоу Эхед Иглс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Бургер Ваутер 1 0
Гоу Эхед Иглс
# Игрок      
1. Кюйперс Бас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 33.33% (2)
 Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Виллем II 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М
Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Хераклес 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 0:3 Аякс
Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс
Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Осс 0:4 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:0 ПСВ-2 АЗ-2 Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:0 Телстар

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Гоу Эхед Иглс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Фейеноорд 8:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 0:4 Фейеноорд Эредивизие
Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд Кубок Фейеноорд 5:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 2:2 Фейеноорд Эредивизие Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Аякс 2 1 1 0 6 - 1 4
5. Утрехт 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Гронинген 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ваалвейк 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Виллем II 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
10. Витесс 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
11. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Твенте 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Спарта Роттердам 2 0 1 1 1 - 5 1
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
16. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Камбюр 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
5. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
12. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Виллем II 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Витесс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Виллем II 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Витесс 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Аякс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ваалвейк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
2. Аякс Тадич Душан 2 0 1
3. Аякс Алле Себастьян 2 0 0
4. Херенвен Халилович Тибор 2 0 0
5. ПСВ Мадуэке Нони 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Твенте Мениг Квинси 2 0
2. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 2 0
3. Хераклес Фадига Ноа 2 0
4. Виллем II Бергстрём Эмиль 0 1
5. ПЕК Зволле Керстен Сэм 0 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс онлайн




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