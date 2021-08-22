Голландия: Эредивизие 2021-2022
Фейеноорд
2:0
Конец матча
Стадион: Де Кёйп
Гоу Эхед Иглс
1:0
60' ГолЛинссен Брайан
78' Желтая карточкаКюйперс Бас
84' Желтая карточкаБургер Ваутер
2:0
87' ГолЛинссен Брайан
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
20
Дейл
Матс
26
Баккер
Юстин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
-
29 Кардона МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
60'
1:0
78'
84'
87'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
11 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линссен Брайан
|3
|1.5
|2.
|Тиль Гус
|1
|0.5
|3.
|Синистерра Луис
|1
|0.5
|4.
|Баннис Науфаль
|1
|0.5
|5.
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|6.
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|7.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бургер Ваутер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кюйперс Бас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +12 =5 -3Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Виллем II 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М
Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Хераклес 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 0:3 Аякс
Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс
Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Осс 0:4 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:0 ПСВ-2 АЗ-2 Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:0 Телстар
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Гоу Эхед Иглс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|5.
|Утрехт
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Виллем II
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Витесс
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Твенте
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Твенте
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Виллем II
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Витесс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Виллем II
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Витесс
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Аякс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|2.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|3.
|Аякс
|Алле Себастьян
|2
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Халилович Тибор
|2
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Мадуэке Нони
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Твенте
|Мениг Квинси
|2
|0
|2.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|2
|0
|3.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|2
|0
|4.
|Виллем II
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|5.
|ПЕК Зволле
|Керстен Сэм
|0
|1