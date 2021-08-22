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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Виллем II
0'
0:1
18' Гол
Вридт Квази
24' Желтая карточка
Alois Oroz
27'
1
Шуберт
Маркус
27
Япи
Ромарик
16
Alois
Oroz
39
Корнелисс
Энцо
18
Гайек
Томаш
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
22
Домджони
Тони
8
Тронстад
Сондре
14
Таннан
Уссама
7
Икома
Луис
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
3
Хееркенс
Фреек
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
8
Льонч
Поль
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
7
Нуннели
Че
9
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
Витесс
5-3-2
Виллем II
4-3-3

Ход матча

18'
0:1
Вридт Квази
(Саглам Геркем)
24'
Alois Oroz
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 1 0.5
2. Манхуф Миллион 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Беро Матуш 1 0
2. Бёйтинк Томас 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Бергстрём Эмиль 0 1
2. Кёлерт Матс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 0 100% (1) 0 0 0 0
 Виллем II 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк
Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс Витесс 1:3 Аякс Фортуна Ситтард 3:3 Витесс
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Виллем II 0:4 Фейеноорд Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор
Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт

Последние игры между собой

Витесс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Виллем II: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Витесс 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Кубок Виллем II 1:3 Витесс Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие
Витесс 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Витесс Эредивизие Виллем II 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Виллем II Эредивизие Витесс 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие Виллем II 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Виллем II Эредивизие Витесс 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Аякс 2 1 1 0 6 - 1 4
5. Утрехт 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Гронинген 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ваалвейк 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Виллем II 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
10. Витесс 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
11. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Твенте 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Спарта Роттердам 2 0 1 1 1 - 5 1
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
16. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Камбюр 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
5. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
12. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Виллем II 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Витесс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Виллем II 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Витесс 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Аякс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ваалвейк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
2. Аякс Тадич Душан 2 0 1
3. Аякс Алле Себастьян 2 0 0
4. Херенвен Халилович Тибор 2 0 0
5. ПСВ Мадуэке Нони 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Твенте Мениг Квинси 2 0
2. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 2 0
3. Хераклес Фадига Ноа 2 0
4. Виллем II Бергстрём Эмиль 0 1
5. ПЕК Зволле Керстен Сэм 0 1
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Виллем II
1.88
3.96
4.10
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