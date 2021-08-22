Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
18' ГолВридт Квази
24' Желтая карточкаAlois Oroz
27
Япи
Ромарик
16
Alois
Oroz
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Япи РомарикЗащитник
-
16 Alois OrozЗащитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
12 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
0:1
24'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|1
|0.5
|2.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беро Матуш
|1
|0
|2.
|Бёйтинк Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|2.
|Кёлерт Матс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк
Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс Витесс 1:3 Аякс Фортуна Ситтард 3:3 Витесс
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =3 -6Виллем II 0:4 Фейеноорд Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор
Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт
Последние игры между собой
Витесс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Виллем II: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Витесс 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Витесс Эредивизие Виллем II 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Виллем II Эредивизие Витесс 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие Виллем II 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Виллем II Эредивизие Витесс 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|5.
|Утрехт
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Виллем II
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Витесс
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Твенте
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Твенте
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Виллем II
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Витесс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Виллем II
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Витесс
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Аякс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|2.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|3.
|Аякс
|Алле Себастьян
|2
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Халилович Тибор
|2
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Мадуэке Нони
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Твенте
|Мениг Квинси
|2
|0
|2.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|2
|0
|3.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|2
|0
|4.
|Виллем II
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|5.
|ПЕК Зволле
|Керстен Сэм
|0
|1