Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Ромарик Япи из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

47' Команда Виллем II играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

45' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Dominik Oroz не смог попасть в створ ударом издали

44' Виттек Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Витесс выполняет удар от ворот.

42' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Шуберт Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

38' Таннан Уссама из команды Витесс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

38' Йенссен Ульрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Ромарик Япи из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

36' Г О О О О Л - Нуннели Че забивает с левой ноги!

35' ШАНС! Нуннели Че вышел один на один с голкипером...

35' Саглам Геркем разрезает оборону соперника отличным пасом

35' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Виттек Максимилиан из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

32' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

31' Dominik Oroz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Команда Виллем II довольна результатом к этому моменту.

24' Dominik Oroz - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Витесс выполняет удар от ворот.

23' Ох, нехорошо это выглядит. Саддики Дрейс получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Timon Wellenreuther отбил мяч на угловой после удара Икома Луис из штрафной площади.

20' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Саглам Геркем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Отличные скиллы показывает Ромарик Япи, обводя своих соперников

16' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ромарик Япи из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

15' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Витесс выполняет удар от ворот.

12' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Тронстад Сондре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола