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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 10157
Виллем II
0'
0:1
18' Гол
Вридт Квази
24' Желтая карточка
Alois Oroz
28' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
0:2
36' Гол
Нуннели Че
55' Желтая карточка
Беро Матуш
65' Желтая карточка
Таннан Уссама
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Шуберт Маркус
72' Желтая карточка
Кабангу Элтон
78' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
0:3
82' Гол
Спиерингс Уэсли
90'+4
1
Шуберт
Маркус
16
Alois
Oroz
39
Корнелисс
Энцо
18
Гайек
Томаш
27
Япи
Ромарик
8
Тронстад
Сондре
21
Беро
Матуш
22
Домджони
Тони
32
Виттек
Максимилиан
14
Таннан
Уссама
7
Икома
Луис
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
3
Хееркенс
Фреек
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
8
Льонч
Поль
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
7
Нуннели
Че
9
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
Витесс
3-5-2
Виллем II
4-3-3

Ход матча

18'
0:1
Вридт Квази
(Саглам Геркем)
24'
Alois Oroz
 
28'
 
Йенссен Ульрик
36'
0:2
Нуннели Че
(Саглам Геркем)
46'
Даса Элазар
Япи Ромарик
 
46'
Гбоо Янн
Домджони Тони
 
46'
Nicolai Frederiksen
Alois Oroz
 
55'
Беро Матуш
 
65'
Таннан Уссама
 
68'
Шуберт Маркус
 
70'
 
Свенссон Макс
Вридт Квази
70'
 
Кабангу Элтон
Саглам Геркем
72'
 
Кабангу Элтон
73'
Базур Рихедли
Таннан Уссама
 
76'
 
Михелис Николаос
Йенссен Ульрик
78'
Виттек Максимилиан
 
80'
Бёйтинк Томас
Тронстад Сондре
 
81'
 
Спиерингс Уэсли
Саддики Дрейс
81'
 
Зюйдервейк Рик
Нуннели Че
82'
0:3
Спиерингс Уэсли
(Свенссон Макс)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 1 0.5
2. Манхуф Миллион 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вридт Квази 1 0.5
2. Нуннели Че 1 0.5
3. Спиерингс Уэсли 1 0.5
4. Саглам Геркем 0 0
5. Свенссон Макс 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Беро Матуш 2 0
2. Таннан Уссама 1 0
3. Виттек Максимилиан 1 0
4. Бёйтинк Томас 1 0
5. Alois Oroz 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Бергстрём Эмиль 0 1
2. Кёлерт Матс 1 0
3. Кабангу Элтон 1 0
4. Йенссен Ульрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 0 100% (1) 0 0 0 0
 Виллем II 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк
Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс Витесс 1:3 Аякс Фортуна Ситтард 3:3 Витесс
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Виллем II 0:4 Фейеноорд Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор
Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт

Последние игры между собой

Витесс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Виллем II: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Витесс 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Кубок Виллем II 1:3 Витесс Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие
Витесс 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Витесс Эредивизие Виллем II 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Виллем II Эредивизие Витесс 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие Виллем II 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Виллем II Эредивизие Витесс 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Аякс 2 1 1 0 6 - 1 4
5. Утрехт 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Гронинген 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ваалвейк 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Виллем II 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Витесс 2 1 0 1 1 - 3 3
11. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Твенте 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Спарта Роттердам 2 0 1 1 1 - 5 1
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
16. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Камбюр 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
5. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
12. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
14. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Виллем II 1 1 0 0 3 - 0 3
3. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Аякс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ваалвейк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
2. Аякс Тадич Душан 2 0 1
3. Аякс Алле Себастьян 2 0 0
4. Херенвен Халилович Тибор 2 0 0
5. ПСВ Мадуэке Нони 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Твенте Мениг Квинси 2 0
2. Витесс Беро Матуш 2 0
3. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 2 0
4. Хераклес Фадига Ноа 2 0
5. Виллем II Бергстрём Эмиль 0 1
Весь список
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