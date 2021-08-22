Англия: Премьер-лига 2021-2022
Саутгемптон
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Сент-Мэрис
Манчестер Юнайтед
1:0
30' ГолАдамс Че
31' Желтая карточкаФернандеш Бруну
15
Перро
Ромен
32
Уолкотт
Тео
10
Адамс
Че
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
30'
1:0
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Армстронг Адам
|1
|0.5
|2.
|Адамс Че
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|3
|1.5
|2.
|Фред Сантос
|1
|0.5
|3.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.5
|4.
|Погба Поль
|0
|0
|5.
|Линделоф Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Шоу Люк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Манчестер Юнайтед
|0
|20% (1)
|0
|60% (3)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =1 -11Эвертон 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон
Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =3 -6Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед
Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|10.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|16.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Брайтон
|Мопе Нил
|2
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Жота Диогу
|2
|0
|0
|4.
|Астон Вилла
|Ингс Дэнни
|2
|1
|0
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|4.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
|5.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Саутгемптон
1.4% (2)
Ничья
2.1% (3)
Манчестер Юнайтед
96.5% (137)
Тотал 2.5
Больше
75.54% (105)
Меньше
24.46% (34)
Обе команды забьют
Да
71.94% (100)
Нет
28.06% (39)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
50% (71)
1:3 Манчестер Юнайтед
15.5% (22)
0:2 Манчестер Юнайтед
12.7% (18)
0:1 Манчестер Юнайтед
9.2% (13)
0:3 Манчестер Юнайтед
3.5% (5)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
0:4 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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