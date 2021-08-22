  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
1:0
30' Гол
Адамс Че
31' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
36'
1
Маккарти
Алекс
21
Ливраменто
Валентино
5
Стивенс
Джек
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
32
Уолкотт
Тео
6
Ромеу
Ориоль
8
Уорд-Праус
Джеймс
19
Дженепо
Мусса
10
Адамс
Че
9
Армстронг
Адам
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
31
Матич
Неманья
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
6
Погба
Поль
9
Марсьяль
Антони
Саутгемптон
4-4-2
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

30'
Адамс Че
(Армстронг Адам)
1:0
31'
 
Фернандеш Бруну

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Армстронг Адам 1 0.5
2. Адамс Че 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 3 1.5
2. Фред Сантос 1 0.5
3. Гринвуд Мэйсон 1 0.5
4. Погба Поль 0 0
5. Линделоф Виктор 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Шоу Люк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 0 100% (1) 0 0 0 0
 Манчестер Юнайтед 0 20% (1) 0 60% (3) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Эвертон 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон
Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед
Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Эвертон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
10. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Саутгемптон 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тоттенхэм 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Саутгемптон 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Эвертон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Уотфорд Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Саутгемптон 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Брайтон Мопе Нил 2 0 0
3. Ливерпуль Жота Диогу 2 0 0
4. Астон Вилла Ингс Дэнни 2 1 0
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
4. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
5. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
    ⚽ Смотрите бесплатно видеотрансляцию матча на сайте спонсора команды букмекера WinLine
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    36'
    В центре поля команды обменялись мелкими фолами. Агрессивно футболисты после потерь идут в ответный прессинг, и сразу нарушают правила.
  • 35'
    "Святые" после забитого гола не особо стараются проявлять агрессию в атаке. Главной задачей для команды Ральфа Хазенхюттля является сохранение минимального преимущества до свистка на перерыв.
  • 34'
    Не могут наладить контроль мяча манкунианцы после пропущенного гола. Теряют гости мяч практически сразу после пересечения центральной линии поля.
  • 33'
    Отметим, что именно Бруну потерял мяч перед голевой атакой "Саутгемптона". Так что у нас Фернандеш пока что является главным антигероем этого матча.
  • Желтая карточка
    32'
    Фернандеш снова сфолил в центре поля и начал выражать своё недовольство. Жёлтую карточку получил португальский легионер в составе "Манчестер Юнайтед".
  • 31'
    Очень интересную завязку в этом матче мы получили. Большинство экспертов были уверены, что победит в матче "Манчестер Юнайтед", но пока что сценарий развивается по-другому.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Че Адамс!!!
    На левом фланге обороны потеряли мяч манкунианцы, после чего футболисты "Саутгемптона" провели быструю кружевную комбинацию в одно касание, смещаясь в центр, после чего Адамс из полукружия пробил по воротам - мяч задел ногу Фреда и влетел в правый нижний угол ворот.
  • Опасный момент
    29'
    Дженепо с левого фланга коротко сыграл в центр на Армстронга, который с линии штрафной площади, недолго думая, пробивал в дальний верхний угол, но метра на полтора промахнулся.
  • 28'
    Уорд-Праус снова выполнял подачу в центр чужой штрафной площади, но выше всех там сейчас выпрыгнул Магуайр. Подбор остался за "святыми", так что контратаки гостей не будет.
  • Фол, нарушение
    27'
    Штрафной удар на чужой половине поля, на левом фланге, сумел заработать Перро. Фернандеш бурно реагирует на свисток, считая, что не нарушал правила в этом моменте.
  • 26'
    Сэр Алекс Фергюсон на трибунах сидит в вип-ложе. Отличное настроение у легенды "Манчестер Юнайтед" - шутит он о чём-то со своим соседом.
  • 25'
    Всё нормально с Гринвудом, и он уже с правого фланга попытался ворваться в чужую штрафную площадку, но сразу три защитника заставили его повернуть назад.
  • Судья
    24'
    Гринвуд получил повреждение в единоборстве с Дженепо. Не заметил судья, как последний попал локтем в челюсть Мэйсону. За такое можно было и жёлтую карточку дать.
  • Угловой
    23'
    Угловой на правом фланге заработали "красные дьяволы". Гринвуд выполнял подачу от флажка на дальнюю штангу, но там на выходе кулаком успешно сумел сработать Маккарти.
  • 22'
    Фернандеш с правого фланга выполнял диагональную подачу в центр штрафной площади, но эта зона оказалась под контролем Стивенса, который выбил мяч подальше.
  • Офсайд
    21'
    Погба на левом фланге забежал в свободную зону, но передача в адрес француза пошла с большим опозданием. Даже с общего плана было видно, что Поль в офсайде.
  • 20'
    Приспособился уже "Саутгемптон" к позиционной защите. Не могут уже несколько минут гости найти тропинки в владениям соперника - всё перекрыто.
  • 19'
    Перевели мяч всё-таки в зону атаки хозяева поля, и на правом фланге Уолкотт пытался запрессинговать Шоу, но последний оказался проворней в этой ситуации, заработав аут для "Ман Юнайтед".
  • 18'
    Не получается со своей половины поля выйти "святым" - очень плотный командный прессинг организовали манкунианцы, заставляя оппонентов ошибаться.
  • 17'
    Снова передача на левый край штрафной площади следовала на Марсьяля, на этот раз понизу, но защитники "Саутгемптона" сработали внимательно, не позволив мячу дойти до адресата.
  • 16'
    Удалось, наконец, перехватить мяч хозяевам поля. Успокаивают они игру, пасуясь на своей половине поля, не стремясь уже идти в атаку и создавать остроту у ворот де Хеа.
  • 15'
    Фернандеш красиво в касание забрасывал мяч на левый край штрафной площади на Марсьяля, но последний под прессингом опекуна не сумел нормально обработать мяч.
  • Опасный момент
    14'
    Снова после подачи стандарта с левого фланга пробивал Погба, на этот раз в высоком прыжке головой, но мяч после удара француза пошёл над целью.
  • Угловой
    13'
    Серьёзное давление сейчас пошло на ворота "Саутгемптона", и защитникам хозяев поля приходится в панике выносить мяч куда-подальше.
  • Опасный момент
    12'
    ОПАСНО! Получилось! Шоу доставил мяч на дальний угол вратарской площади, откуда по воротам пробивал Погба, но мяч попал в ногу Салису и срикошетил на угловой.
  • Фол, нарушение
    11'
    На левом фланге теперь штрафной удар заработали манкунианцы. Получится ли отсюда сделать опасную подачу?
  • 10'
    Тут же всей командой обосновались на своей половине поля "святые", таким образом реагируя на тревожный звоночек у своих ворот.
  • Опасный момент
    9'
    ОПАСНО! На правом фланге штрафной удар заработали гости. После подачи на дальнюю штангу Марсьяль пробил головой - мяч от земли попал в перекладину, после чего на добивании мяч в ворота отправлял Линделоф, но один из защитников обил мяч с ленточки.
  • Фол, нарушение
    8'
    В глубине поля штрафной удар заработали гости, которые решили не подавать мяч в чужую штрафную площадку, а разыграли его накоротке, принявшись пасоваться поперёк поля.
  • 7'
    Уолкотт протащил мяч по правому флангу в зону атаки, откуда простреливал низом вдоль ворот, но мяч стал достаточно простой добычей для де Хеа.
  • 6'
    Немало болельщиков на трибунах "Сент-Мэрис", которые дружно поддерживают родную команду, зазывая её в атаку.
  • 5'
    Первую контратаку попытались провести гости, но неудачно получилось - даже к чужой штрафной площади "красным дьяволам" не удалось приблизиться.
  • Угловой
    4'
    Активно команда Ральфа Хазенхюттля работает на старте поединка. С правого фланга угловой теперь был подан хозяевами, но снова без опасности получилось - манкунианцы вынесли мяч далеко вперёд.
  • Угловой
    3'
    С углового Уорд-Праус сделал плохую подачу - мяч ушёл за пределы поля. Де Хеа неторопливо готовится теперь выбивать мяч ударом от ворот.
  • Опасный момент
    2'
    Штрафной удар в глубине поля заработали хозяева поля. Уорд-Праус решил застать врасплох де Хеа ударом с внушительной дистанции, но вратарю "МЮ" удалось отбить мяч в броске на угловой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали "святые".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Саутгемптон 1:0 Манчестер Юнайтед онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Саутгемптон
1.4% (2)
Ничья
2.1% (3)
Манчестер Юнайтед
96.5% (137)
Тотал 2.5
Больше
75.54% (105)
Меньше
24.46% (34)
Обе команды забьют
Да
71.94% (100)
Нет
28.06% (39)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
50% (71)
1:3 Манчестер Юнайтед
15.5% (22)
0:2 Манчестер Юнайтед
12.7% (18)
0:1 Манчестер Юнайтед
9.2% (13)
0:3 Манчестер Юнайтед
3.5% (5)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
0:4 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 