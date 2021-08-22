Отметим, что именно Бруну потерял мяч перед голевой атакой "Саутгемптона". Так что у нас Фернандеш пока что является главным антигероем этого матча.

Не могут наладить контроль мяча манкунианцы после пропущенного гола. Теряют гости мяч практически сразу после пересечения центральной линии поля.

"Святые" после забитого гола не особо стараются проявлять агрессию в атаке. Главной задачей для команды Ральфа Хазенхюттля является сохранение минимального преимущества до свистка на перерыв.

В центре поля команды обменялись мелкими фолами. Агрессивно футболисты после потерь идут в ответный прессинг, и сразу нарушают правила.

32' Фернандеш снова сфолил в центре поля и начал выражать своё недовольство. Жёлтую карточку получил португальский легионер в составе "Манчестер Юнайтед".

31' Очень интересную завязку в этом матче мы получили. Большинство экспертов были уверены, что победит в матче "Манчестер Юнайтед", но пока что сценарий развивается по-другому.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Че Адамс!!!

На левом фланге обороны потеряли мяч манкунианцы, после чего футболисты "Саутгемптона" провели быструю кружевную комбинацию в одно касание, смещаясь в центр, после чего Адамс из полукружия пробил по воротам - мяч задел ногу Фреда и влетел в правый нижний угол ворот.

29' Дженепо с левого фланга коротко сыграл в центр на Армстронга, который с линии штрафной площади, недолго думая, пробивал в дальний верхний угол, но метра на полтора промахнулся.

28' Уорд-Праус снова выполнял подачу в центр чужой штрафной площади, но выше всех там сейчас выпрыгнул Магуайр. Подбор остался за "святыми", так что контратаки гостей не будет.

27' Штрафной удар на чужой половине поля, на левом фланге, сумел заработать Перро. Фернандеш бурно реагирует на свисток, считая, что не нарушал правила в этом моменте.

26' Сэр Алекс Фергюсон на трибунах сидит в вип-ложе. Отличное настроение у легенды "Манчестер Юнайтед" - шутит он о чём-то со своим соседом.

25' Всё нормально с Гринвудом, и он уже с правого фланга попытался ворваться в чужую штрафную площадку, но сразу три защитника заставили его повернуть назад.

24' Гринвуд получил повреждение в единоборстве с Дженепо. Не заметил судья, как последний попал локтем в челюсть Мэйсону. За такое можно было и жёлтую карточку дать.

23' Угловой на правом фланге заработали "красные дьяволы". Гринвуд выполнял подачу от флажка на дальнюю штангу, но там на выходе кулаком успешно сумел сработать Маккарти.

22' Фернандеш с правого фланга выполнял диагональную подачу в центр штрафной площади, но эта зона оказалась под контролем Стивенса, который выбил мяч подальше.

21' Погба на левом фланге забежал в свободную зону, но передача в адрес француза пошла с большим опозданием. Даже с общего плана было видно, что Поль в офсайде.

20' Приспособился уже "Саутгемптон" к позиционной защите. Не могут уже несколько минут гости найти тропинки в владениям соперника - всё перекрыто.

19' Перевели мяч всё-таки в зону атаки хозяева поля, и на правом фланге Уолкотт пытался запрессинговать Шоу, но последний оказался проворней в этой ситуации, заработав аут для "Ман Юнайтед".

18' Не получается со своей половины поля выйти "святым" - очень плотный командный прессинг организовали манкунианцы, заставляя оппонентов ошибаться.

17' Снова передача на левый край штрафной площади следовала на Марсьяля, на этот раз понизу, но защитники "Саутгемптона" сработали внимательно, не позволив мячу дойти до адресата.

16' Удалось, наконец, перехватить мяч хозяевам поля. Успокаивают они игру, пасуясь на своей половине поля, не стремясь уже идти в атаку и создавать остроту у ворот де Хеа.

15' Фернандеш красиво в касание забрасывал мяч на левый край штрафной площади на Марсьяля, но последний под прессингом опекуна не сумел нормально обработать мяч.

14' Снова после подачи стандарта с левого фланга пробивал Погба, на этот раз в высоком прыжке головой, но мяч после удара француза пошёл над целью.

13' Серьёзное давление сейчас пошло на ворота "Саутгемптона", и защитникам хозяев поля приходится в панике выносить мяч куда-подальше.

12' ОПАСНО! Получилось! Шоу доставил мяч на дальний угол вратарской площади, откуда по воротам пробивал Погба, но мяч попал в ногу Салису и срикошетил на угловой.

11' На левом фланге теперь штрафной удар заработали манкунианцы. Получится ли отсюда сделать опасную подачу?

10' Тут же всей командой обосновались на своей половине поля "святые", таким образом реагируя на тревожный звоночек у своих ворот.

9' ОПАСНО! На правом фланге штрафной удар заработали гости. После подачи на дальнюю штангу Марсьяль пробил головой - мяч от земли попал в перекладину, после чего на добивании мяч в ворота отправлял Линделоф, но один из защитников обил мяч с ленточки.

8' В глубине поля штрафной удар заработали гости, которые решили не подавать мяч в чужую штрафную площадку, а разыграли его накоротке, принявшись пасоваться поперёк поля.

7' Уолкотт протащил мяч по правому флангу в зону атаки, откуда простреливал низом вдоль ворот, но мяч стал достаточно простой добычей для де Хеа.

6' Немало болельщиков на трибунах "Сент-Мэрис", которые дружно поддерживают родную команду, зазывая её в атаку.

5' Первую контратаку попытались провести гости, но неудачно получилось - даже к чужой штрафной площади "красным дьяволам" не удалось приблизиться.

4' Активно команда Ральфа Хазенхюттля работает на старте поединка. С правого фланга угловой теперь был подан хозяевами, но снова без опасности получилось - манкунианцы вынесли мяч далеко вперёд.

3' С углового Уорд-Праус сделал плохую подачу - мяч ушёл за пределы поля. Де Хеа неторопливо готовится теперь выбивать мяч ударом от ворот.

2' Штрафной удар в глубине поля заработали хозяева поля. Уорд-Праус решил застать врасплох де Хеа ударом с внушительной дистанции, но вратарю "МЮ" удалось отбить мяч в броске на угловой.