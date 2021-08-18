Англия: Премьер-лига 2021-2022
Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Армстронг Адам
|1
|1
|2.
|Адамс Че
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|3
|3
|2.
|Фред Сантос
|1
|1
|3.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|1
|4.
|Погба Поль
|0
|0
|5.
|Линделоф Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Шоу Люк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Манчестер Юнайтед
|0
|20% (1)
|0
|60% (3)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =1 -11Эвертон 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон
Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =3 -6Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед
Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|1
|0
|2
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|0
|1
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|1
|0
|1
|5.
|Эвертон
|Ришарлисон
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|2.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|1
|0
|4.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|5.
|Ньюкасл
|Шелви Джонджо
|1
|0
Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Саутгемптон
6.1% (3)
Ничья
0% (0)
Манчестер Юнайтед
93.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
72.92% (35)
Меньше
27.08% (13)
Обе команды забьют
Да
68.75% (33)
Нет
31.25% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
51% (25)
0:2 Манчестер Юнайтед
20.4% (10)
1:3 Манчестер Юнайтед
8.2% (4)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.1% (2)
2:3 Манчестер Юнайтед
4.1% (2)
0:3 Манчестер Юнайтед
4.1% (2)
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