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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Армстронг Адам 1 1
2. Адамс Че 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 3 3
2. Фред Сантос 1 1
3. Гринвуд Мэйсон 1 1
4. Погба Поль 0 0
5. Линделоф Виктор 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Шоу Люк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 0 100% (1) 0 0 0 0
 Манчестер Юнайтед 0 20% (1) 0 60% (3) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Эвертон 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон
Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед
Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Ливерпуль Салах Мохамед 1 0 2
3. Вест Хэм Антонио Майкл 1 0 1
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 1 0 1
5. Эвертон Ришарлисон 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
2. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
3. Лидс Купер Лиам 1 0
4. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
5. Ньюкасл Шелви Джонджо 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 2 дня 6 часов 52 минуты.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Саутгемптон 6.1% (3)
    X 0% (0)
    Манчестер Юнайтед 93.9% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    5.45
    4.40
    1.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Саутгемптон - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Саутгемптон
    6.1% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Юнайтед
    93.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.92% (35)
    Меньше
    27.08% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (33)
    Нет
    31.25% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    51% (25)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    20.4% (10)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    8.2% (4)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4.1% (2)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    4.1% (2)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    4.1% (2)
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