Первый тайм

49' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Дарами Мохаммед из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

47' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хассан Рилван из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

46' Удар от ворот произведет Сённерйюск

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Отличный пас сделал Фальк Расмус из команды Копенгаген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

45' Копенгаген выполняет удар от ворот.

44' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

39' William Boeving оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

35' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Гартенманн Стефан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

33' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Тчамба Дуплекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' William Boeving навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч возобновлен

30' Анкерсен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хассан Рилван получил желтую карточку от судьи

29' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хороший удар издали нанес Винд Жонас , но отличный сейв сделал Лоуренс Томас. Угловой.

27' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Дарами Мохаммед из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом

26' Копенгаген выполняет удар от ворот.

25' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

24' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Винд Жонас видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

22' Отличные скиллы показывает Дарами Мохаммед , обводя своих соперников

21' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Дарами Мохаммед пробует нанести удар издали, но Лоуренс Томас держит все под контролем

20' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Удар от ворот произведет Сённерйюск

19' Дарами Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' William Boeving из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

15' Биэл Пеп бьет со штрафного в створ, но Лоуренс Томас держит все под контролем

14' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Андерс К. Якобсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Андерс К. Якобсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' William Boeving выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

10' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Хорошую попытку сделал Биэл Пеп . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Зека Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Зека Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Удар от ворот произведет Копенгаген

2' Копенгаген выполняет удар от ворот.

2' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сённерйюск начинает с центра поля