Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Копенгаген
2:0
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 17802
Сённерйюск
29' Желтая карточкаХассан Рилван
1:0
50' ГолБиэл Пеп
66' Желтая карточкаЗека Карлос
2:0
72' ГолВинд Жонас
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
30
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
29'
50'
1:0
66'
72'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Биэл Пеп
|4
|0.67
|2.
|Винд Жонас
|4
|0.67
|3.
|Дарами Мохаммед
|2
|0.33
|4.
|Дикс Кевин
|1
|0.17
|5.
|Вильчек Камиль
|1
|0.17
|6.
|Хочолава Давид
|1
|0.17
|7.
|Кристансен Виктор
|0
|0
|8.
|Фальк Расмус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экани Виктор
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|3
|0
|2.
|Хочолава Давид
|3
|0
|3.
|Бойлесен Николай
|1
|1
|4.
|Винд Жонас
|2
|0
|5.
|Лерагер Лукас
|1
|0
|6.
|Стаге Йенс
|1
|0
|7.
|Нельссон Виктор
|1
|0
|8.
|Биэл Пеп
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|2.
|Хассан Рилван
|1
|0
|3.
|Альбек Мадс
|1
|0
|4.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|5.
|Экани Виктор
|1
|0
|6.
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Копенгаген
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|Сённерйюск
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +13 =5 -2Сивасспор 1:2 Копенгаген Орхус 1:3 Копенгаген Копенгаген 4:2 Локомотив Пловдив Копенгаген 4:2 Брондбю
Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =2 -11Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле
Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сённерйюск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|Копенгаген
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|Раннерс
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Виборг
|2:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Сённерйюск
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|10.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Орхус
|0:2
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|12.
|Вайле
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Ольборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Виборг
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Сённерйюск
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|9.
|Оденсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Вайле
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Орхус
|0:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Раннерс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Ольборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|Копенгаген
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Виборг
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|9.
|Силькеборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|Сённерйюск
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Орхус
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|4
|0
|1
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|0
|3.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
|4.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|3
|0
|0
|5.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0
|2.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0
|3.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|4.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|5.
|Виборг
|Christian Soerensen II
|3
|0