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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Копенгаген
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 17802
Сённерйюск
0'
29' Желтая карточка
Хассан Рилван
1:0
50' Гол
Биэл Пеп
66' Желтая карточка
Зека Карлос
2:0
72' Гол
Винд Жонас
90'+5
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
24
Бовинг
Виллиам
16
Биэл
Пеп
11
Дарами
Мохаммед
23
Винд
Жонас
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
5
Хенде
Марк-Даль
90
Альбек
Мадс
8
Корнвиг
Эмиль
29
Экани
Виктор
77
Хассан
Рилван
10
Anders
Jacobsen
II
30
Йенсен
Исак
Копенгаген
4-2-3-1
Сённерйюск
4-3-3

Ход матча

15'
 
Тайво Абдулрахман
Anders Jacobsen II
29'
 
Хассан Рилван
46'
 
Виндерслев Расмус
Корнвиг Эмиль
46'
 
Симонсен Йеппе
Йенсен Исак
50'
Биэл Пеп
1:0
62'
Стаге Йенс
Бовинг Виллиам
 
62'
Дикс Кевин
Анкерсен Петер
 
66'
Зека Карлос
 
72'
Винд Жонас
(Дарами Мохаммед)
2:0
79'
 
Канструп Пьер
Хассан Рилван
80'
Сингх Лютер
Дарами Мохаммед
 
80'
Хёйлунн Расмус
Биэл Пеп
 
89'
 
Кристинссон Кристофер Инги
Экани Виктор
90'
Харальдссон Хакон-Арнар
Винд Жонас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Биэл Пеп 4 0.67
2. Винд Жонас 4 0.67
3. Дарами Мохаммед 2 0.33
4. Дикс Кевин 1 0.17
5. Вильчек Камиль 1 0.17
6. Хочолава Давид 1 0.17
7. Кристансен Виктор 0 0
8. Фальк Расмус 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экани Виктор 1 0.17

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 3 0
2. Хочолава Давид 3 0
3. Бойлесен Николай 1 1
4. Винд Жонас 2 0
5. Лерагер Лукас 1 0
6. Стаге Йенс 1 0
7. Нельссон Виктор 1 0
8. Биэл Пеп 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Гартенманн Стефан 2 0
2. Хассан Рилван 1 0
3. Альбек Мадс 1 0
4. Anders Jacobsen II 1 0
5. Экани Виктор 1 0
6. Корнвиг Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1)
 Сённерйюск 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Сивасспор 1:2 Копенгаген Орхус 1:3 Копенгаген Копенгаген 4:2 Локомотив Пловдив Копенгаген 4:2 Брондбю
Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле
Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сённерйюск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Копенгаген 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 13 - 3 15
2. Копенгаген 6 4 2 0 13 - 5 14
3. Раннерс 6 4 2 0 9 - 4 14
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Ольборг 6 2 3 1 6 - 4 9
6. Силькеборг 6 1 4 1 5 - 5 7
7. Виборг 2:0 6 2 1 3 7 - 10 7
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Сённерйюск 6 1 1 4 1 - 7 4
10. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Орхус 0:2 6 0 2 4 3 - 10 2
12. Вайле 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
2. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Нордшелланн 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Ольборг 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Виборг 2:0 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Сённерйюск 3 1 0 2 1 - 4 3
9. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
10. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Вайле 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Орхус 0:2 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
4. Копенгаген 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Виборг 2:0 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 0:2 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 4 0 1
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
3. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
4. Брондбю Уре Микаэль 3 0 0
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Копенгаген Зека Карлос 3 0
2. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
3. Орхус Поульсен Николай 3 0
4. Вайле Колингер Денис 3 0
5. Виборг Christian Soerensen II 3 0
Весь список
  • До матча
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