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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алонсо Маркос 1 1
2. Чалоба Трево 1 1
3. Пулишич Кристиан 1 1
4. Ковачич Матео 0 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 0 0 0 0 0 0
 Челси 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал
Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос
Челси Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси
Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Арсенал 1:2 Челси Товарищеские матчи Челси 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Челси Премьер-лига Арсенал 2:1 Челси Кубок
Челси 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Ливерпуль Салах Мохамед 1 0 2
3. Вест Хэм Антонио Майкл 1 0 1
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 1 0 1
5. Эвертон Ришарлисон 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
2. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
3. Лидс Купер Лиам 1 0
4. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
5. Ньюкасл Шелви Джонджо 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Арсенал 22.2% (12)
    X 7.4% (4)
    Челси 70.4% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Челси
    5.00
    3.90
    1.82
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Арсенал - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Челси

    Исход игры
    Арсенал
    22.2% (12)
    Ничья
    7.4% (4)
    Челси
    70.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.47% (40)
    Меньше
    24.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    77.36% (41)
    Нет
    22.64% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    51.9% (28)
    1:0 Арсенал
    14.8% (8)
    2:1 Арсенал
    5.6% (3)
    1:3 Челси
    5.6% (3)
    0:1 Челси
    5.6% (3)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
    2:3 Челси
    3.7% (2)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
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