Англия: Премьер-лига 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алонсо Маркос
|1
|1
|2.
|Чалоба Трево
|1
|1
|3.
|Пулишич Кристиан
|1
|1
|4.
|Ковачич Матео
|0
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Челси
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +7 =5 -8Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал
Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос
Челси Последние 20 матчей: +13 =3 -4Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси
Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Челси 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|1
|0
|2
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|0
|1
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|1
|0
|1
|5.
|Эвертон
|Ришарлисон
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|2.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|1
|0
|4.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|5.
|Ньюкасл
|Шелви Джонджо
|1
|0
Прогнозы на матч Арсенал - Челси
Исход игры
Арсенал
22.2% (12)
Ничья
7.4% (4)
Челси
70.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
75.47% (40)
Меньше
24.53% (13)
Обе команды забьют
Да
77.36% (41)
Нет
22.64% (12)
Популярный счёт
1:2 Челси
51.9% (28)
1:0 Арсенал
14.8% (8)
2:1 Арсенал
5.6% (3)
1:3 Челси
5.6% (3)
0:1 Челси
5.6% (3)
1:1 Ничья
3.7% (2)
2:3 Челси
3.7% (2)
2:2 Ничья
3.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!