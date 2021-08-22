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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Орхус
0'
15' Желтая карточка
Биссек Янн-Аурель
1:0
16' Пенальти
Jacob Bonde
25' Желтая карточка
Christian Soerensen II
2:0
26' Гол
Ibrahim Said
45'+1
1
Lucas
Lund
Pedersen
5
Путрос
Франс
Диа
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Jacob
Bonde
31
Tobias
Bech
9
Sebastian
Groenning
30
Ibrahim
Said
1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
4
Биссек
Янн-Аурель
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
26
Д'Альберто
Антони
6
Поульсен
Николай
20
Данкан
Закари
10
Ольсен
Патрик
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Виборг
4-3-3
Орхус
4-3-3

Ход матча

15'
 
Биссек Янн-Аурель
16'
Jacob Bonde
1:0
25'
Christian Soerensen II
 
26'
Ibrahim Said
(Jeppe Groenning)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Ларс II 2 0.33
2. Jacob Bonde 2 (1) 0.33
3. Christian Soerensen II 1 0.17
4. Ibrahim Said 1 0.17
5. Younes Bakiz 1 0.17
6. Jeppe Groenning 0 0
7. Sebastian Groenning 0 0
8. Tobias Bech 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торстейнссон Йон 1 0.17
2. Курминовски Давид 1 0.17
3. Мортенсен Патрик 1 (1) 0.17
4. Ольсен Патрик 0 0
5. Каль Эрик 0 0

Карточки

Виборг
# Игрок      
1. Christian Soerensen II 3 0
2. Крамер Ларс II 3 0
3. Jeppe Groenning 2 0
4. Jacob Bonde 2 0
5. Younes Bakiz 2 0
6. Ibrahim Said 1 0
7. Mads Lauritsen 1 0
8. Sebastian Groenning 1 0
9. Лонвейк Джастин 1 0
10. Tobias Bech 1 0
11. Sofus Berger 1 0
12. Lucas Lund Pedersen 1 0
13. Lars Friis 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 3 0
2. Линкс Гифт 2 0
3. Торстейнссон Йон 2 0
4. Биссек Янн-Аурель 2 0
5. Лунд Оливер 1 0
6. Хауснер Себастиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виборг 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Орхус 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Виборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Виборг 1:2 Раннерс Силькеборг 4:1 Виборг Виборг 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Виборг
Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг Виборг 4:0 Эсбьерг Виборг 4:1 Фредерисия Кёге 1:1 Виборг Колдинг 0:1 Виборг Виборг 2:0 Эсбьерг
Орхус Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Орхус 1:3 Копенгаген Ольборг 2:0 Орхус Орхус 1:2 Раннерс Орхус 1:1 Ларн
Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс Брондбю 2:2 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Орхус 1:4 Митьюлланд

Последние игры между собой

Виборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Орхус 2:2 Виборг Товарищеские матчи Орхус 2:1 Виборг Товарищеские матчи Орхус 1:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:2 Орхус Суперлига Дании
Орхус 1:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:4 Орхус Суперлига Дании Виборг 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Виборг Суперлига Дании Орхус 1:2 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:0 Орхус Товарищеские матчи Виборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Виборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Виборг Первый дивизион Виборг 1:1 Орхус Товарищеские матчи Виборг 3:0 Орхус Первый дивизион Виборг 0:2 Орхус Кубок Орхус 0:2 Виборг Первый дивизион Виборг 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Виборг Суперлига Дании Орхус 0:1 Виборг Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 13 - 3 15
2. Копенгаген 6 4 2 0 13 - 5 14
3. Раннерс 6 4 2 0 9 - 4 14
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Ольборг 6 2 3 1 6 - 4 9
6. Силькеборг 6 1 4 1 5 - 5 7
7. Виборг 2:0 6 2 1 3 7 - 10 7
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Сённерйюск 6 1 1 4 1 - 7 4
10. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Орхус 0:2 6 0 2 4 3 - 10 2
12. Вайле 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
2. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Нордшелланн 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Ольборг 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Виборг 2:0 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Сённерйюск 3 1 0 2 1 - 4 3
9. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
10. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Вайле 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Орхус 0:2 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
4. Копенгаген 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Виборг 2:0 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 0:2 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 4 0 1
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
3. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
4. Брондбю Уре Микаэль 3 0 0
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Копенгаген Зека Карлос 3 0
2. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
3. Орхус Поульсен Николай 3 0
4. Вайле Колингер Денис 3 0
5. Виборг Christian Soerensen II 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Орхус
2.85
7.77
2.89
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Где смотреть матч Виборг 2:0 Орхус онлайн




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