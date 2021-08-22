Первый тайм

45' Торстейнссон Йон пробует нанести удар издали, но Lucas Lund Pedersen держит все под контролем

44' Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Christian Soerensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Виборг

39' Ольсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

38' Ольсен Патрик пробует нанести удар издали, но Lucas Lund Pedersen держит все под контролем

37' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Удар от ворот произведет Виборг

35' Мортенсен Патрик из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

34' Орхус выполняет удар от ворот.

34' Как он промахнулся? Ibrahim Said имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' ШАНС! Ibrahim Said вышел один на один с голкипером...

34' Ibrahim Said из команды Виборг идет с мячом вперед на обострение...

33' Christian Soerensen пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

33' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Себастьян Гронинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Г О О О О Л - Ibrahim Said забивает с правой ноги!

26' Отличные скиллы показывает Ibrahim Said, обводя своих соперников

26' Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

25' Christian Soerensen получил желтую карточку от судьи

25' Christian Soerensen упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

23' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Jakob Bonde выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок команды Орхус выносит мяч

20' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

19' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Ольсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

17' Себастьян Гронинг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Г О О О О О Л - Jakob Bonde из команды Виборг забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Йеспер Хансен прыгнул вправо!

14' ШАНС! Себастьян Гронинг вышел один на один с голкипером...

14' Опасность! Ibrahim Said из команды Виборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

14' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

13' Виборг выполняет удар от ворот.

13' Christian Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Путрос Франс Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Виборг выполняет удар от ворот.

8' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Christian Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Jakob Bonde выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Лонвейк Джастин из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Торстейнссон Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Плохо сыграл Каль Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Tobias Bech из команды Виборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Орхус начинает с центра поля