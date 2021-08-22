Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Виборг
2:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Энерги Виборг Арена
Орхус
15' Желтая карточкаБиссек Янн-Аурель
1:0
16' ПенальтиJacob Bonde
25' Желтая карточкаChristian Soerensen II
2:0
26' ГолIbrahim Said
17
Jacob
Bonde
31
Tobias
Bech
30
Ibrahim
Said
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jacob BondeПолузащитник
-
31 Tobias BechНападающий
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
-
10 Jeff MensahНападающий
-
26 Can Dursun
-
21 Sofus Berger
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
26'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Ларс II
|2
|0.33
|2.
|Jacob Bonde
|2 (1)
|0.33
|3.
|Christian Soerensen II
|1
|0.17
|4.
|Ibrahim Said
|1
|0.17
|5.
|Younes Bakiz
|1
|0.17
|6.
|Jeppe Groenning
|0
|0
|7.
|Sebastian Groenning
|0
|0
|8.
|Tobias Bech
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торстейнссон Йон
|1
|0.17
|2.
|Курминовски Давид
|1
|0.17
|3.
|Мортенсен Патрик
|1 (1)
|0.17
|4.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|5.
|Каль Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Christian Soerensen II
|3
|0
|2.
|Крамер Ларс II
|3
|0
|3.
|Jeppe Groenning
|2
|0
|4.
|Jacob Bonde
|2
|0
|5.
|Younes Bakiz
|2
|0
|6.
|Ibrahim Said
|1
|0
|7.
|Mads Lauritsen
|1
|0
|8.
|Sebastian Groenning
|1
|0
|9.
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|10.
|Tobias Bech
|1
|0
|11.
|Sofus Berger
|1
|0
|12.
|Lucas Lund Pedersen
|1
|0
|13.
|Lars Friis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|3
|0
|2.
|Линкс Гифт
|2
|0
|3.
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|4.
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|5.
|Лунд Оливер
|1
|0
|6.
|Хауснер Себастиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виборг
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Орхус
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Виборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Виборг 1:2 Раннерс Силькеборг 4:1 Виборг Виборг 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Виборг
Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг Виборг 4:0 Эсбьерг Виборг 4:1 Фредерисия Кёге 1:1 Виборг Колдинг 0:1 Виборг Виборг 2:0 Эсбьерг
Орхус Последние 20 матчей: +4 =5 -11Орхус 1:3 Копенгаген Ольборг 2:0 Орхус Орхус 1:2 Раннерс Орхус 1:1 Ларн
Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс Брондбю 2:2 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Орхус 1:4 Митьюлланд
Последние игры между собой
Виборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Орхус 1:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:4 Орхус Суперлига Дании Виборг 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Виборг Суперлига Дании Орхус 1:2 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:0 Орхус Товарищеские матчи Виборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Виборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Виборг Первый дивизион Виборг 1:1 Орхус Товарищеские матчи Виборг 3:0 Орхус Первый дивизион Виборг 0:2 Орхус Кубок Орхус 0:2 Виборг Первый дивизион Виборг 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Виборг Суперлига Дании Орхус 0:1 Виборг Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|Копенгаген
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|Раннерс
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Виборг
|2:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Сённерйюск
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|10.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Орхус
|0:2
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|12.
|Вайле
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Ольборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Виборг
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Сённерйюск
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|9.
|Оденсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Вайле
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Орхус
|0:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Раннерс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Ольборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|Копенгаген
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Виборг
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|9.
|Силькеборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|Сённерйюск
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Орхус
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|4
|0
|1
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|0
|3.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
|4.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|3
|0
|0
|5.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0
|2.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0
|3.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|4.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|5.
|Виборг
|Christian Soerensen II
|3
|0