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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 5095
Орхус
0'
15' Желтая карточка
Биссек Янн-Аурель
1:0
16' Пенальти
Jacob Bonde
25' Желтая карточка
Christian Soerensen II
2:0
26' Гол
Ibrahim Said
58' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
69' Желтая карточка
Tobias Bech
78' Желтая карточка
Путрос Франс Диа
90' Желтая карточка
Тенгстедт Сёрен
90'+6
1
Lucas
Lund
Pedersen
5
Путрос
Франс
Диа
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Jacob
Bonde
31
Tobias
Bech
9
Sebastian
Groenning
30
Ibrahim
Said
1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
4
Биссек
Янн-Аурель
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
26
Д'Альберто
Антони
6
Поульсен
Николай
20
Данкан
Закари
10
Ольсен
Патрик
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Виборг
4-3-3
Орхус
4-3-3

Ход матча

15'
 
Биссек Янн-Аурель
16'
Jacob Bonde
1:0
25'
Christian Soerensen II
 
26'
Ibrahim Said
(Jeppe Groenning)
2:0
46'
 
Frederik Brandhof
Данкан Закари
46'
 
Грёнбек Альберт
Д'Альберто Антони
58'
Лонвейк Джастин
 
66'
Jeff Mensah
Ibrahim Said
 
69'
Tobias Bech
 
78'
Путрос Франс Диа
 
79'
Леманс Клинт
Jacob Bonde
 
79'
Грот Джей-Рой
Tobias Bech
 
84'
 
Лунд Оливер
Тингагер Фредерик
84'
 
Йулсгор Йеспер
Поульсен Николай
84'
Аниембе Даниэль
Путрос Франс Диа
 
84'
Sofus Berger
Лонвейк Джастин
 
84'
 
Тенгстедт Сёрен
Мунксгор Александер
90'
 
Тенгстедт Сёрен

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Ларс II 2 0.33
2. Jacob Bonde 2 (1) 0.33
3. Christian Soerensen II 1 0.17
4. Ibrahim Said 1 0.17
5. Younes Bakiz 1 0.17
6. Jeppe Groenning 0 0
7. Sebastian Groenning 0 0
8. Tobias Bech 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торстейнссон Йон 1 0.17
2. Курминовски Давид 1 0.17
3. Мортенсен Патрик 1 (1) 0.17
4. Ольсен Патрик 0 0
5. Каль Эрик 0 0

Карточки

Виборг
# Игрок      
1. Christian Soerensen II 3 0
2. Крамер Ларс II 3 0
3. Jeppe Groenning 2 0
4. Jacob Bonde 2 0
5. Лонвейк Джастин 2 0
6. Younes Bakiz 2 0
7. Tobias Bech 2 0
8. Ibrahim Said 1 0
9. Путрос Франс Диа 1 0
10. Mads Lauritsen 1 0
11. Sebastian Groenning 1 0
12. Sofus Berger 1 0
13. Lucas Lund Pedersen 1 0
14. Lars Friis 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 3 0
2. Линкс Гифт 2 0
3. Торстейнссон Йон 2 0
4. Биссек Янн-Аурель 2 0
5. Лунд Оливер 1 0
6. Хауснер Себастиан 1 0
7. Тенгстедт Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виборг 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Орхус 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Виборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Виборг 1:2 Раннерс Силькеборг 4:1 Виборг Виборг 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Виборг
Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг Виборг 4:0 Эсбьерг Виборг 4:1 Фредерисия Кёге 1:1 Виборг Колдинг 0:1 Виборг Виборг 2:0 Эсбьерг
Орхус Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Орхус 1:3 Копенгаген Ольборг 2:0 Орхус Орхус 1:2 Раннерс Орхус 1:1 Ларн
Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс Брондбю 2:2 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Орхус 1:4 Митьюлланд

Последние игры между собой

Виборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Орхус 2:2 Виборг Товарищеские матчи Орхус 2:1 Виборг Товарищеские матчи Орхус 1:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:2 Орхус Суперлига Дании
Орхус 1:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:4 Орхус Суперлига Дании Виборг 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Виборг Суперлига Дании Орхус 1:2 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:0 Орхус Товарищеские матчи Виборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Виборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Виборг Первый дивизион Виборг 1:1 Орхус Товарищеские матчи Виборг 3:0 Орхус Первый дивизион Виборг 0:2 Орхус Кубок Орхус 0:2 Виборг Первый дивизион Виборг 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Виборг Суперлига Дании Орхус 0:1 Виборг Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 13 - 3 15
2. Копенгаген 6 4 2 0 13 - 5 14
3. Раннерс 6 4 2 0 9 - 4 14
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Ольборг 6 2 3 1 6 - 4 9
6. Силькеборг 6 1 4 1 5 - 5 7
7. Виборг 6 2 1 3 7 - 10 7
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Сённерйюск 6 1 1 4 1 - 7 4
10. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Орхус 6 0 2 4 3 - 10 2
12. Вайле 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
2. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Нордшелланн 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Ольборг 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Виборг 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Сённерйюск 3 1 0 2 1 - 4 3
9. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
10. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Вайле 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Орхус 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
4. Копенгаген 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Виборг 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 4 0 1
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
3. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
4. Брондбю Уре Микаэль 3 0 0
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Копенгаген Зека Карлос 3 0
2. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
3. Орхус Поульсен Николай 3 0
4. Вайле Колингер Денис 3 0
5. Виборг Christian Soerensen II 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виборг 2:0 Орхус онлайн




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